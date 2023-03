Embraer: i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2022

Embraer ha riportato i risultati del quarto trimestre 2022 e dell’intero anno fiscale 2022. Embraer ha consegnato 80 jets nel quarto trimestre, di cui 30 aerei commerciali e 50 executive jets (33 light e 17 mid-size). Nel 2022 sono stati consegnati complessivamente 159 jets, di cui 57 aerei commerciali e 102 executive jets (66 light e 36 mid-size). Embraer ha aumentato il numero di aeromobili consegnati del 12,7% rispetto al 2021, anche con significativi vincoli della catena di fornitura.

Il Firm order backlog si è chiuso nel 4Q22 a US$ 17,5 miliardi, US$ 500 milioni in più su base annua con un book-to-bill più elevato in Executive Aviation e Services & Support.

I ricavi hanno raggiunto US$ 2,0 miliardi nel trimestre (53% in più rispetto al 4Q21) e US$ 4,5 miliardi nel 2022, in linea con la guidance aziendale.

L’Adjusted EBIT (US$ 166,2 milioni nel 4Q22, 196% in più rispetto al 4Q21) e l’EBIT e EBITDA margin rispettivamente dell’8,3% e dell’11,5% nel 4Q22, hanno contribuito ai risultati annuali del 6,0% e del 10,1%, superando la previsione del 2022.

“I consolidated revenue di US$ 4,5 miliardi nel 2022 hanno rappresentato un aumento dell’8,2% su base annua. In un confronto trimestrale, i ricavi sono aumentati del 53%. Il total revenue della Società ha chiuso l’anno all’interno dell’intervallo indicativo di US$ 4,5 – 5,0 miliardi.

Commercial Aviation ha registrato una crescita dei ricavi del 17% su base annua a US$ 1,543 miliardi, grazie a 9 consegne aggiuntive nel 2022.

Gli Executive Aviation revenues sono pari a US$ 1,244 miliardi, il 10% in più su base annua, guidati da 9 aeromobili aggiuntivi consegnati rispetto al 2021.

Defense & Security revenue pari a US$ 447,6 milioni, in calo del 24,7% su base annua a causa della minore consegna di Super Tucano nel 2022.

Services & Support ha riportato ricavi per US$ 1,266 miliardi, con una crescita su base annua del 12%.

Escludendo gli special items, l’Adjusted EBIT del 4Q22 è stato di US$ 166,2 milioni e l’Adjusted EBIT margin del periodo è stato dell’8,3%, rispetto all’Adjusted EBIT di US$ 56,3 milioni e all’Adjusted EBIT margin del 4,3% nel 4Q21.

Per l’anno fiscale 2022, l’Adjusted EBIT, esclusi gli special items, è stato di US$ 270,3 milioni e l’Adjusted EBIT margin dell’anno è stato del 6,0%, rispetto al 2021 Adjusted EBIT di US$ 167,0 milioni e all’Adjusted EBIT margin del 4,0%. L’aumento dell’Adjusted EBIT nel 2022 è stato determinato da volumi/mix, efficienze aziendali e fiscali, parzialmente compensati da accantonamenti e SG&A.

L’utile netto attribuibile agli azionisti di Embraer e l’utile per ADS per il 4Q2 sono stati rispettivamente di US$ 22,9 milioni e US$ 0,1247 per azione, rispetto a US$ 2,1 milioni di utile netto attribuibile agli azionisti di Embraer e US$ 0,01 di utile per ADS nel 4Q21. Nel 2022, la perdita netta attribuibile agli azionisti di Embraer è stata di US$ (185,4) milioni e la perdita per ADS è stata di US$ (1,0095).

L’Adjusted free cash flow per l’anno fiscale 2022 è stato di US$ 477,6 milioni, un miglioramento significativo rispetto agli US$ 292,4 milioni registrati nel 2021, grazie alla dismissione delle strutture di Évora nel 2Q22, ai risultati positivi e all’andamento delle vendite di Executive Aviation e al controllo molto rigoroso sul capitale, in particolare per quanto riguarda le scorte, i fornitori e gli anticipi dei clienti”, afferma Embraer.

“Guidance per il 2023: consegne di jet commerciali pari a 65-70 aeromobili, consegne di executive jets pari a 120-130 aeromobili, ricavi compresi tra US$ 5,2 – 5,7 miliardi, Adjusted EBIT margin dal 6,4% al 7,4%, Adjusted EBITDA margin dal 10,0% all’11,0%, Adjusted free cash flow di US$ 150 milioni o superiore per l’anno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)