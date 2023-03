Leonardo: nuovo Special Component Plan per la flotta di elicotteri AW139 di PHI

Leonardo e PHI Group (PHI) hanno firmato uno Special Component Plan (SCP) a lungo termine che riporterà la flotta di elicotteri AW139 di PHI in un OEM-level Powered-By-The-Hour (PBH) agreement. PHI, helicopter service provider leader per energy, search and rescue, air medical transport missions, attualmente opera una flotta di 20 elicotteri AW139 e AW109 in totale.

“Il nuovo accordo, il primo SCP negli Stati Uniti ad essere anche globale (supportando le tre principali regioni operative di PHI: Americhe, EMEA e APAC), sarà dedicato alla flotta esistente di AW139 in servizio per fornire long-term maintenance support, aiutando a mitigare l’incertezza dei costi e uniformare le spese di manutenzione più direttamente correlate alle ore di volo. Inoltre, questo accordo rafforza e consolida la partnership e la cooperazione tra Leonardo e PHI.

L’SCP PBH support model genera un circolo virtuoso e benefici rilevanti per l’operatore, basato su un approccio data-driven. Tra i vantaggi, un migliore controllo della configurazione, una previsione del comportamento della flotta, nonché un’ottimizzazione della gestione complessiva degli asset, sono gli ingredienti chiave della proposta Special Components Plan.

Questo data driven approach sfrutterà anche la Diagnostic Services Tower di recente realizzazione con sede a Sesto Calende (Italia) che, combinata con un rinnovato Fleet Operations Centre, crea uno spazio di lavoro collaborativo con ampio accesso ai dati della flotta globale. Questo servizio unico nel suo genere e l’ambiente digitale che ricrea sono pienamente in linea con la strategia di Leonardo incentrata sulla crescita dei servizi digitali avanzati, in particolare quando si tratta di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati, servizi di diagnostica e manutenzione predittiva, nonché smart assistance. Lo Special Components Plan sarà quindi un fattore abilitante per consentire informazioni in tempo reale sullo stato e sull’utilizzo degli aeromobili, material service enhancement per gestire al meglio i ricambi, analytics for data-driven training and flight operation optimization”, afferma Leonardo.

Vittorio Della Bella, SVP Customer Support Services and Training, Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della decisione di PHI di tornare da noi per garantire un supporto completo e una copertura di manutenzione per la loro flotta AW139 e AW109. La gamma di service plans and digital services che abbiamo sviluppato internamente negli ultimi anni, progettati attorno ai nostri elicotteri di ultima generazione con un potenziale di crescita significativo, offre vantaggi impareggiabili, efficienza, basso rischio e alta personalizzazione del servizio. Non vediamo l’ora di eseguire il nuovo programma SCP per PHI”.

“Leonardo ha presentato un nuovo approccio innovativo ai legacy cost-per-hour agreements”, afferma Keith Mullett, Managing Director – PHI Aviation. “Questo nuovo PBH agreement non solo aiuterà a controllare i costi, ma migliorerà anche la material dispatch reliability, consentendo a PHI di continuare a fornire aeromobili sicuri e affidabili per i nostri team, i nostri passeggeri e i nostri clienti”.

“Con base a Lafayette, Louisiana, PHI Group è un fornitore leader di soluzioni globali per elicotteri per clienti in energy, air medical and MRO industries. Con una flotta di oltre 200 elicotteri in sei continenti, PHI fornisce supporto sicuro ed efficiente ai fornitori da oltre 70 anni”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)