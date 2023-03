La Spanish Air Force acquista altri 16 Pilatus PC-21 e simulatori associati

La Spanish Air Force, Ejército del Aire, ha deciso di acquistare 24 PC-21 all’inizio del 2020. L’ultimo PC-21 di questo ordine è stato consegnato alla Spagna a metà del 2022. La Spanish Air Force ha ora deciso di acquistare altri 16 PC-21. Il contratto firmato con la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) rende la Spagna il più grande operatore di PC-21 in Europa.

“Dall’estate 2022, i suoi futuri piloti militari si sono addestrati con l’advanced training system più avanzato al mondo di Pilatus. Dopo una fase di negoziazione molto professionale, la Spanish Air Force ha ora ordinato altri 16 PC-21, per rafforzare il training dei piloti con ulteriori Pilatus trainer aircraft. Verrà inoltre ampliata la larghezza di banda di addestramento del PC-21: in futuro, oltre al basic training, il PC-21 sarà utilizzato anche per l’elementary training”, afferma Pilatus.

Il Lieutenant Colonel Ildefonso Martínez-Pardo González, Academia General del Aire (AGA) Air Operations Group Commander, ha commentato: “Ora in uso con la Spanish Air and Space Force da oltre 18 mesi, il PC-21 integrated training system supera di gran lunga le nostre aspettative. Il suo propulsore affidabile ed efficiente, l’aerodinamica, i sistemi di sicurezza e l’avionica rendono il PC-21 un trainer altamente versatile, in grado di eseguire qualsiasi fase dell’addestramento al volo, dalla più elementare alla più avanzata. Il nostro rapporto con Pilatus è stato eccezionale e un fattore chiave per un’implementazione di successo. L’eccellente collaborazione, professionalità e lavoro di squadra di tutte le persone coinvolte negli ultimi tre anni ci ha permesso di lanciare questo PC-21 training course in tempi record senza interruzioni della formazione”.

“14 PC-21 saranno consegnati all’Academia General del Aire (AGA) a San Javier. Altri due PC-21 saranno inoltre consegnati al Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX). Questi due PC-21 saranno utilizzati per experimental, flight test training, research and development activities. Saranno basati a Torrejón, vicino a Madrid. Il pacchetto include anche un PC-21 simulator, due cockpit procedure trainers, additional mission planning and debriefing systems, nonchè un pilot training software”, prosegue Pilatus.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha dichiarato in occasione della cerimonia della firma del contratto: “Cosa c’è di meglio di un cliente che acquista di nuovo da Pilatus. La Spagna è una professional air force estremamente rinomata. In quanto tale, la decisione della Spagna è una testimonianza delle capacità del nostro training system. È il training system più avanzato ed efficiente disponibile sul mercato”.

André Zimmermann, VP Government Aviation at Pilatus, ha aggiunto: “Negli ultimi anni abbiamo costruito un ottimo rapporto con il cliente spagnolo e ora siamo molto lieti di aiutarli a migliorare i loro training skills con questo ordine successivo per PC-21 aircraft e associati Ground Based Training Systems. Ciò dimostra ancora una volta che Pilatus produce e fornisce prodotti di prima classe per soddisfare le elevate esigenze dei nostri clienti”.

“Il PC-21 di nuova concezione offre una piattaforma altamente efficiente e intelligente per il training di jet pilots. Per soddisfare tutte le aspettative, il PC-21 dispone di dotazioni e performance estremamente elevate. Consentono al single-engine turboprop di svolgere una serie di missioni precedentemente riservate esclusivamente ai jet. Il PC-21 è molto più economico ed efficiente in termini di consumo di carburante rispetto a un jet trainer. L’esperienza con gli attuali clienti PC-21 dimostra che con il Pilatus Training System, il costo dell’addestramento di un futuro pilota militare può essere ridotto di oltre il 50%”, conclude Pilatus.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)