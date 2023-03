Pratt & Whitney si aggiudica l’F135 Production Contract per i Lots 15-17

Pratt & Whitney ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 5,2 miliardi di dollari per supportare la produzione del 15° e 16° lotto di motori F135, con un’opzione per l’assegnazione di un 17° lotto, che equipaggiano tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II fighter aircraft.

“Il Lots 15-17 production contract finanzia la produzione di 278 motori F135, con un’opzione per ordinare fino a un totale di 518 motori. Il contratto include anche program management, engineering support, production support and tooling. Il valore totale del contratto per i lotti 15-17, con opzioni esercitate, è di circa 8 miliardi di dollari e finanzierà oltre 418 F135 engines con opzioni per gli Stati Uniti e clienti internazionali”, afferma Pratt & Whitney.

“Questo segna un’importante pietra miliare per il programma”, ha affermato Jen Latka, Pratt & Whitney’s vice president for the F135 program. “Questa aggiudicazione del contratto ci consente di continuare a fornire capacità di propulsione di quinta generazione al fighter a un costo equo e ragionevole per il contribuente”.

“Dall’inizio del programma, gli sforzi di Pratt & Whitney hanno ridotto il costo unitario medio di un F135 di oltre il 50%, contribuendo a circa 8,1 miliardi di dollari di cumulative engine savings per tutta la durata del programma.

Pratt & Whitney ha lavorato in modo aggressivo per migliorare l’efficienza della produzione, ottimizzare la sua base di fornitura e investire in iniziative strategiche, come la nuova turbine airfoil facility in Asheville, North Carolina, per ridurre i costi ove possibile.

Evoluto dal motore F119 che equipaggia l’F-22 Raptor, l’F135 è il fighter engine più potente e avanzato al mondo, offrendo un cambiamento radicale nelle capacità rispetto alla precedente generazione di motori. Ciò include un sostanziale aumento della thermal management capacity, che consente l’intero spettro di F-35 weapons and sensor capabilities; un integrated engine control system preciso e reattivo che consente al pilota di concentrarsi esattamente sulla missione; una low observable signature senza eguali che consente all’F-35 di condurre operazioni nei moderni Anti-Access/Area Denial (A2AD) environments”, prosegue Pratt & Whitney.

“Il programma F135 è un importante motore di crescita economica in tutto il paese, sostenendo oltre 53.000 posti di lavoro in 36 stati. A dicembre 2022, Pratt & Whitney ha consegnato più di 1.000 F135 production engines”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)