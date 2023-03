Emirates Group e Dubai Future Foundation lanciano un centro di eccellenza per la robotica aeronautica

Emirates Group e Dubai Future Foundation hanno firmato un’importante partnership per il lancio dell’Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics (ECEAR). L’accordo è stato siglato al ForsaTEK, il forum sull’innovazione del Gruppo.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Questo accordo è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e rappresenta un passo notevole per l’industria aeronautica. La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell’aviazione e supporta la visione di Dubai come una delle principali città futuristiche del mondo. Questo ci darà una vera opportunità per trarre vantaggio da una tecnologia in costante evoluzione, permettendoci di espandere l’uso della robotica e delle applicazioni tecnologiche nel nostro percorso verso la soddisfazione del cliente, migliorando l’efficienza operativa. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell’era digitale, facendo un uso maggiore dell’intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all’avanguardia”.

Sua Eccellenza Khalfan Juma Belhoul, CEO della Dubai Future Foundation, ha affermato che il lancio dell’Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics incarna l’importanza di incubare i migliori talenti nazionali e internazionali a Dubai per sviluppare soluzioni robotiche che supportino la crescita del settore dell’aviazione. Belhoul ha affermato che l’accordo fornirà nuove e diverse opportunità economiche incentrate sullo sviluppo delle tecnologie del futuro.

Ha aggiunto inoltre: “I risultati di questa iniziativa contribuiranno a far avanzare il Programma di robotica e automazione di Dubai, lanciato da Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai, presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai e Presidente del Board of Trustees di Dubai Future Foundation, che mira a rendere Dubai una delle città leader al mondo in questo campo, espandendo l’uso della robotica in vari settori vitali”.

“Con questa iniziativa, Emirates Group e Dubai Future Labs, un’iniziativa della Dubai Future Foundation, assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sull’industria, con casi d’uso pratici implementati per poter essere usati a livello globale. ECEAR fungerà da spazio di ricerca e sviluppo dedicato a sfruttare la scienza e la tecnologia per risolvere le sfide complesse affrontate dall’industria aeronautica globale.

ECEAR è progettato per aiutare a trasformare Dubai nella principale sede mondiale per la ricerca e lo sviluppo e per l’innovazione, attirando i migliori talenti globali, fornendo una piattaforma per gli studenti locali per sviluppare le proprie competenze, ispirando maggiore interesse per i diplomi STEM e costruendo l’ecosistema per i più alti livelli di ricerca.

Il Centro esplorerà temi chiave, tra cui l’interazione uomo-robot; movimentazione merci e bagagli; logistica e intralogistica; standard e regolamenti dell’aviazione. ECEAR esplorerà inoltre da vicino l’intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l’Intelligenza Artificiale generativa e la biometria”, afferma Emirates.

“Dubai Future Labs è stato lanciato da Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Primo Ministro e Governatore di Dubai, ed è una delle iniziative della Dubai Future Foundation. Si tratta di un centro per la ricerca e lo sviluppo in robotica, per la programmazione e per l’intelligenza artificiale. Il suo team di ricercatori, scienziati e ingegneri lavora per sviluppare tecnologie e attrezzature avanzate, inclusi veicoli autonomi, droni e una varietà di altre tecnologie specializzate”, conclude Emirates.

