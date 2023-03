ATR nomina Bernard Marquez come Head of Quality

Bernard Marquez è stato nominato Head of Quality di ATR, a partire dal 1° marzo 2023.

“Entrando a far parte dell’azienda, Bernard assume la guida di una integrated and independent Quality function, riportando direttamente al Chief Executive Officer di ATR, Nathalie Tarnaud Laude.

Bernard apporta una vasta esperienza al ruolo dopo 25 anni di costruzione di una solida competenza in termini di qualità e ingegneria. Per quasi un decennio ha guidato piani di miglioramento della qualità principalmente per l’Airbus Single-Aisle Programme e i suoi vari siti di produzione. Più recentemente, ha ricoperto la posizione di Head of A320 Family Quality Value Stream Management Performance, promuovendo team diretti o indiretti verso high performance, offrendo soluzioni pragmatiche e mantenendo sempre i più alti livelli di safety e qualità.

Bernard si è laureato presso il National Polytechnic Institute of Toulouse (INPT)”, afferma ATR.

