Entrando nel suo 20° anno, Etihad Airways completa la transizione ad Amadeus

Etihad Airways è passata con successo ad Amadeus Altéa Passenger Service System (PSS).

“Il passaggio ad Amadeus Altéa è stato completato durante un overnight switchover l’8 marzo 2023. Tutti i voli di Etihad Airways tra Abu Dhabi e la sua rete globale di aeroporti vengono ora gestiti con la suite di tecnologia di viaggio Amadeus Altéa, che offre un controllo più rapido e semplice”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Etihad’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Amadeus ci fornisce gli strumenti di cui abbiamo bisogno per continuare a migliorare la nostra esperienza per gli ospiti e migliorare le nostre operazioni in futuro. Significherà migliorare ulteriormente l’esperienza digitale che offriamo ai nostri clienti al momento della prenotazione online tramite etihad.com o utilizzando la nostra app mobile e gli strumenti self-service, offrendo loro un controllo e una flessibilità ancora maggiori nella gestione del loro viaggio. Offre inoltre ai nostri stimati partner nel settore dei viaggi un’esperienza di acquisto molto più ricca, pertinente e dinamica e supporta il nostro viaggio continuo con loro.

Il passaggio ad Amadeus è stato il più grande progetto IT che abbiamo intrapreso nell’ultimo decennio, con oltre 100 processi IT spostati e oltre 6.000 colleghi formati per utilizzare il nuovo sistema. Ogni singolo elemento della transizione è stato pianificato e provato con scrupolosi test in ogni sua fase. Voglio ringraziare tutti i nostri colleghi e partner commerciali che hanno lavorato così duramente per far sì che ciò accadesse”.

“Con Amadeus Altéa ora completamente attivo, i clienti Etihad possono utilizzare tutti i servizi online su etihad.com, sull’app mobile e tramite il proprio agente di viaggio, inclusa la prenotazione del volo, il check-in, gli upgrade e le prenotazioni per il riscatto di GuestSeat.

Per celebrare la transizione e il 20° anniversario di Etihad, la compagnia aerea ha lanciato una vendita lampo su etihad.com, con sconti del 20% sui voli utilizzando il promo code EYFLASH20, solo fino a martedì 14 marzo a mezzanotte GST. Si applicano termini e condizioni”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)