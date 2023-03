News Brevi – 13.03.2023

LEONARDO PUNTA SULLE TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE A PASSENGER EXPO 2023 – Leonardo, leader nei sistemi ad alta tecnologia per lo smistamento bagagli, parteciperà al prossimo Passenger Terminal Expo 2023. L’evento si terrà dal 14 al 16 marzo presso il RAI Exhibition and Convention Centre di Amsterdam. Al padiglione 1 – stand 2350, l’azienda presenterà le sue ultime soluzioni di automazione, progettate per migliorare l’esperienza dei passeggeri. “Punto di forza è la suite Multisort Baggage Handling System (MBHS), una soluzione collaudata e affidabile scelta dai principali aeroporti internazionali di tutto il mondo. MBHS si basa su un’innovativa tecnologia di smistamento a nastro incrociato che consente di gestire fino a 8400 bagagli all’ora senza inceppamenti riducendo al contempo i costi operativi e di manutenzione, il tutto con un ingombro ridotto. Tra le innovazioni più recenti di Leonardo nel settore dell’automazione, in fiera sarà visibile l’MBHS in versione “Heavy Duty” (MBHS-HD), che aggiunge un valore significativo al prodotto esistente attraverso una serie di nuove funzionalità. Queste includono controlli avanzati e pendenza aumentata a 15°, cosa che consente un’ulteriore riduzione del 20% nel cambio di livello permettendo così collegamenti tra diverse strutture aeroportuali e un monitoraggio costante a misura delle esigenze specifiche dei clienti. Si aggiunge all’offerta un’ampia gamma di prodotti innovativi e soluzioni chiavi in mano unita all’esperienza maturata nella gestione dei bagagli, fattori che fanno di Leonardo il partner ideale per gli operatori aeroportuali che puntano all’eccellenza, all’affidabilità, a una competenza provata sul campo e a costi ridotti del ciclo di vita dei sistemi. L’esperienza di Leonardo nel settore è stata riconosciuta grazie a numerosi contratti internazionali. Tra questi, quelli con gli aeroporti europei di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo, 10 aeroporti in Spagna, Zurigo, Francoforte, Ginevra e Parigi Orly e altri in Medio Oriente e nell’area dell’Asia Pacifico, inclusi gli hub internazionali di Kuwait e Hong Kong. Obiettivo primario dell’azienda è ora quello di replicare i successi raggiunti in Europa e Asia espandendosi ulteriormente nel mercato nordamericano, in linea con le esigenze dei suoi stakeholder”, afferma Leonardo.

UNITED INVESTE 5 MILIONI DI DOLLARI IN VIRIDIOS – United vuole trasformare le microalghe in SAF attraverso il primo nuovo investimento del suo UAV Sustainable Flight FundSM recentemente annunciato dal suo lancio, con la algae biofuel company Viridos. Questo investimento di 5 milioni di dollari sosterrà la produzione di SAF a base di alghe, una risorsa abbondante e scalabile che può essere coltivata e raccolta senza influire sulla catena di approvvigionamento alimentare. Viridos è specializzata nella bioingegneria delle microalghe e la sua tecnologia brevettata accelera la quantità di olio che può essere prodotto dalle microalghe. Questo olio di alghe potrebbe quindi essere utilizzato per scalare la futura produzione di SAF. Il SAF è un’alternativa al carburante per aerei convenzionale che, in base al ciclo di vita, riduce le emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate ai viaggi aerei rispetto al jet fuel convenzionale. Il SAF è prodotto con olio da cucina usato e rifiuti agricoli e, in futuro, potrebbe essere prodotto da altre materie prime, inclusi rifiuti domestici, rifiuti forestali o alghe. Ad oggi, United ha investito nella produzione futura di oltre tre miliardi di galloni di SAF, il massimo di qualsiasi compagnia aerea al mondo. “Il SAF è collaudato, scalabile, ed è lo strumento migliore che abbiamo per ridurre le nostre emissioni di carbonio dal volo, ma ci troviamo di fronte a una significativa carenza di materie prime disponibili”, ha affermato Mike Leskinen, United Airlines Ventures President. “In qualità di leader globale dell’aviazione nell’investimento nella produzione di SAF, United rimane impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio, entro il 2050. La algae-based biofuel technology di Viridos ha il potenziale per aiutare a risolvere il nostro problema di approvvigionamento senza la necessità di terreni agricoli o altre risorse agricole e segna il nostro investimento inaugurale nel nostro nuovo UAV Sustainable Flight Fund intersettoriale”. Viridos è leader nella bioingegneria delle microalghe e ha già raggiunto una oil productivity sette volte superiore rispetto alle tipiche alghe selvatiche. Ciò crea un’opportunità per una produzione potenzialmente scalabile e più sostenibile di olio di alghe, che potrebbe essere successivamente utilizzato per produrre SAF. “Stabilendo siti di produzione per coltivare microalghe ingegnerizzate da Viridos in acqua salata, stiamo creando le basi per un futuro di biocarburanti che si allontana dai combustibili fossili, senza competere per risorse preziose come acqua dolce e terra arabile. Siamo entusiasti di avere il supporto di United Airlines. Insieme possiamo costruire l’ecosistema necessario per portare i biocarburanti a base di alghe sul mercato”, ha affermato Oliver Fetzer, Viridos Chief Executive Officer.

GOL LINHAS AEREAS LANCIA SABRE ANCILLARY IQ – Sabre Corporation,fornitore leader di software e tecnologie per l’industria dei viaggi, e GOL Linhas Aéreas, la più grande compagnia aerea nazionale brasiliana, hanno annunciato il successo dell’implementazione da parte del vettore di Sabre Ancillary IQTM, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale progettata per aiutare a creare offerte personalizzate per i viaggiatori e a incrementare le opportunità di guadagno ancillare per i clienti della compagnia aerea. Ancillary IQ supporta le strategie di vendita al dettaglio delle compagnie aeree, prezzando dinamicamente i singoli accessori e consentendo la creazione di pacchetti di accessori. Questa soluzione utilizza l’apprendimento automatico per identificare i modelli di acquisto delle ancillary in tempo reale e ottimizzare i prezzi per aumentare la conversione e garantire che i viaggiatori possano prenotare facilmente l’esperienza che desiderano. L’implementazione iniziale di Ancillary IQ con GOL si concentrerà sui posti a sedere, mentre altri accessori saranno disponibili nel corso dell’anno. “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio del settore, ed è per questo che il marchio GOL è diventato sinonimo di innovazione e servizio”, ha dichiarato Renzo Mello, direttore vendite canali di GOL Linhas Aéreas. “Avere Sabre come partner tecnologico chiave ci aiuta a mantenere il nostro impegno nei confronti dei clienti, continuando a far crescere la nostra attività. Adottando Sabre Ancillary IQ, saremo in grado di fornire ai passeggeri le loro scelte preferite durante il processo di prenotazione attraverso i canali, in modo che possano creare le esperienze uniche che desiderano”. Con sede a San Paolo, GOL ha iniziato le sue attività nel 2001 ed è cresciuta rapidamente fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree del Sud America, con oltre 80 destinazioni in Brasile, Sud America, Caraibi e Stati Uniti. “Come Sabre, GOL ha una lunga storia di innovazioni e di novità che hanno contribuito a far evolvere il settore aereo e dei viaggi di oggi”, ha dichiarato Garry Wiseman, Chief Product Officer di Sabre Travel Solutions. “Dato il nostro comune impegno per l’innovazione, è logico che GOL sia il primo cliente a implementare la nuova soluzione ancillare intelligente di Sabre per offrire i servizi eccellenti che i viaggiatori si aspettano dalla compagnia aerea”.

LE DONNE DI EASYJET ISPIRANO LA PROSSIMA GENERAZIONE DI DONNE IN STEM – Per questo Mother’s Day in UK, alcune mamme dipendenti easyJet hanno portato le loro figlie dietro le quinte al lavoro, nel tentativo di ispirare la prossima generazione di donne nel settore STEM. La compagnia aerea sta aumentando la consapevolezza delle opportunità di carriera STEM nell’aviazione e nelle professioni, in cui le donne sono sottorappresentate in tutto il settore, compresi i suoi apprendistati in Engineering, IT, Data and Artificial Intelligence, così come i suoi Graduate Programmes in Engineering and Finance e il rinomato pilot training programme della compagnia. La mossa cerca di abbattere i tradizionali stereotipi di genere di queste professioni e incoraggiare più giovani donne a esplorare queste carriere. Segue una recente ricerca che ha suggerito che, sulla base delle tendenze attuali, ci vorrebbero 22 anni (fino al 2044) perché lo stesso numero di donne inizi l’apprendistato STEM rispetto agli uomini. La campagna fa parte del lavoro in corso della compagnia aerea per supportare le opportunità di carriera iniziale e per guidare una comunità più diversificata all’interno della compagnia aerea e dell’industria aeronautica nel suo complesso. Segue il lancio di una partnership con Fantasy Wings, organizzazione giovanile leader nel campo della diversità nell’aviazione, per offrire ai giovani neri, asiatici e minoranze etniche e alle giovani donne maggiori opportunità di avviare una carriera nel settore, attraverso il programma di sviluppo di Fantasy Wings. easyJet sta sponsorizzando posti per gli studenti di 50 scuole in tutto il Regno Unito per partecipare al programma. La compagnia aerea ha anche lanciato un team di consulenti aziendali (dipendenti easyJet provenienti da tutta la compagnia) che collaborano con le scuole locali nelle aree di Luton e Gatwick, sede delle più grandi operazioni della compagnia aerea nel Regno Unito, per fornire consulenza professionale. Dal 2016, il programma Pilot School Visit della compagnia aerea ha visto i piloti visitare centinaia di scuole nel paese affinché i giovani imparino di più sulla carriera, incentrato sull’incoraggiare più ragazze a diventare un pilota di linea.

SKYBUCKS, NUOVO PROGRAMMA FEDELTÀ DI AIRLINK – Airlink informa: “Airlink ha lanciato il suo nuovo programma fedeltà, Skybucks, progettato per premiare i clienti più affezionati in modo innovativo, semplice e diretto. Skybucks offre vantaggi tangibili ai frequent flyer attraverso l’inserimento in tre livelli: Blue, Red e Emerald. Al momento dell’iscrizione, si riceve la carta Skybucks Blue come livello di partenza. Viaggiando regolarmente, si può salire di livello passando al Red e, infine, all’Emerald. L’idoneità a rientrare in ciascun livello si basa semplicemente sul numero di tratte volate, mentre ogni Skybucks guadagnato dipende dalla percentuale del livello della tariffa base e dalla tassa YQ su ogni biglietto Airlink”.

AMERICAN AIRLINES: COLE BROWN SI UNISCE ALL’EXECUTIVE LEADERSHIP COUNCIL – L’Executive Leadership Council (ELC) ha recentemente selezionato Cole Brown, Chief People Officer di American Airlines, per unirsi alla sua 2023 class. L’ELC è un’organizzazione globale che comprende più di 800 Black CEOs, corporate board members, senior executives of Fortune 1000 and Global 500 companies, imprenditori di aziende di alto livello e leader di pensiero. La missione dell’ELC è aumentare il numero di Black executives di successo, sia a livello nazionale che internazionale, aggiungendo valore alla loro leadership. Cole Brown guida tutti gli aspetti dell’organizzazione American’s People, compresi i team che supportano Global Talent and Recruitment; Benefits; Global Compensation; People Operations; Global Learning; Diversity, Equity and Inclusion.