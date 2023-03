IATA apre le candidature per i 2023 IATA Diversity and Inclusion Awards

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato l’apertura delle candidature per gli IATA Diversity and Inclusion Awards 2023. Le candidature saranno accettate da tutti gli individui o le organizzazioni che lavorano nella aviation value chain e si chiuderanno alle 23:59 CET del 19 aprile 2023.

“Il programma annuale di premi riconosce l’eccellenza nella diversità e nell’inclusione in tre categorie:

Inspirational Role Model Award: riconosce una donna che ricopre una posizione di rilievo nell’air transport industry che ha avuto un impatto significativo sull’agenda dell’aviazione attraverso il suo forte contributo, nonché il suo continuo supporto per l’agenda della diversità e dell’inclusione. I candidati sono benvenuti da tutto il settore dell’aviazione.

High Flyer Award: riconosce una donna professionista dell’aviazione di età inferiore ai 40 anni che ha dimostrato leadership attraverso azioni concrete a favore della diversità e dell’inclusione, avendo un impatto positivo sul settore. Aperto a tutte le donne professioniste del settore aeronautico.

Diversity & Inclusion Team Award: riconosce una compagnia aerea che ha visto un cambiamento positivo misurabile nella diversità e nell’inclusione come risultato del lavoro che ha svolto in questo settore. Aperto a tutte le compagnie aeree membri IATA”, afferma IATA.

“La diversità e l’inclusione sono le massime priorità in tutto il settore dell’aviazione, in particolare poiché l’industria compete per la prossima generazione di talenti per offrire i vantaggi della connettività globale. Gli IATA Diversity and Inclusion Awards aiutano ad accelerare i progressi riconoscendo i leader che stanno facendo la differenza. Riconoscendo i risultati che hanno generato, miriamo a ispirare gli altri ad agire anche per promuovere l’equilibrio di genere nel settore dell’aviazione. Incoraggio le persone a inviare le loro candidature e non vedo l’ora di puntare i riflettori sui vincitori al nostro prossimo Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Istanbul”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Ogni vincitore del premio riceverà $25.000 (pagabili al vincitore o all’ente di beneficenza nominato per le attività di diversità e inclusione) grazie alla generosa sponsorizzazione di Qatar Airways“, prosegue IATA.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Abbiamo intrapreso diverse iniziative per promuovere la diversità e l’inclusione all’interno della nostra compagnia aerea, che riteniamo sia essenziale per rimanere forti e avere un’ampia rappresentanza in cui tutti possano prosperare nel nostro settore. Gli IATA Diversity and Inclusion Awards celebrano gli sforzi di tutte le organizzazioni ed è per questo che siamo stati sostenitori da quando il programma è stato lanciato nel 2019. Continueremo a collaborare con IATA per ispirare i leader del settore, promuovere l’uguaglianza e creare un positivo impatto fornendo un ambiente inclusivo”.

“La diversità di genere è importante per i viaggiatori. Lo IATA Passenger Survey (novembre 2022) ha rilevato che il 64% dei viaggiatori preferisce volare con compagnie aeree leader in gender diversity. L’importanza della diversità di genere è ancora più alta per i gruppi di età più giovani, con l’84% di persone di età compresa tra 18 e 34 anni e il 77% di persone di età compresa tra 35 e 44 anni che esprimono una preferenza per le compagnie aeree con un forte impegno per la gender diversity.

Le nomination di quest’anno saranno valutate da una giuria indipendente presieduta da Karen Walker, Editor-in-Chief, Air Transport World, e composta dai vincitori dei premi 2022: Güliz Öztürk, CEO of Pegasus Airlines; Kanchana Gamage, Founder and Director of the Aviatrix Project; Alina Aronberga, Senior VP Human Resources, airBaltic”, conclude IATA.

I vincitori degli IATA Diversity & Inclusion Awards 2023 saranno annunciati in occasione dello IATA’s 79th Annual General Meeting & World Air Transport Summit.

(Ufficio Stampa IATA)