News Brevi – 14.03.2023

CENTENARIO AM: CONIATE LE MONETE CELEBRATIVE – Tre milioni di monete da 2 euro destinate alla normale circolazione, 15mila monete da 2 euro “fior di conio” (cioè le prime stampate dal conio e, quindi, con la migliore risoluzione) in blister, 13mila monete da 2 euro “fondo specchio” in astuccio e scatolina, 10mila rotolini da 25 monete da 2 euro “fior di conio” e 5mila monete colorate da 5 euro in argento, in astuccio e scatolina. Sono le monete celebrative realizzate in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, la cui emissione è prevista per il 21 marzo. Alcune sono state simbolicamente coniate dagli stessi vertici dell’Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e il Sottocapo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande. Nei giorni scorsi, infatti, assieme al capo del 5° Reparto Comunicazione della Forza Armata, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, al Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, presidente del “Comitato Centenario dell’Aeronautica Militare” e a una delegazione di ufficiali, hanno fatto visita all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assistere, in prima persona, al processo di coniatura delle monete. Accompagnati dal Direttore dello stabilimento della Zecca dello Stato, Ingegner Antonio Cascelli e dall’Ingegner Stefano Imperatori, direttore Gestione clienti, hanno potuto vedere dal vivo le diverse fasi di fabbricazione delle monete, dalla nascita dell’idea e del bozzetto iniziale alla realizzazione del conio e delle cosiddette monete “proof” fino all’ultimo di una lunga serie di controlli di qualità che precedono la fabbricazione finale. Si tratta di una produzione che farà contenti anche tanti collezionisti e appassionati di numismatica grazie all’estrema precisone delle incisioni da 30 micron, garantita dalla moderna tecnologia laser che consente d’inserire effetti latenti e microsculture e che proietta tra le eccellenze europee la Zecca italiana, unica, tra l’altro, in Europa a garantire una produzione “green”, senza l’utilizzo di cianuro. Al termine della visita, il Generale Goretti ha voluto ringraziare i vertici dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’ospitalità e l’esperienza nonché per la preziosa collaborazione, in occasione di un evento estremamente importante come le celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. Tutte le monete commemorative potranno essere acquistate sul sito web www.shop.ipzs.it e al villaggio “Air Force Experience”, allestito in Piazza del Popolo a Roma, dal 24 al 29 marzo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA E VOLOCOPTER COLLABORANO PER UN’INFRASTRUTTURA DIGITALE PER I VERTIPORTI – Volocopter, il pioniere nella mobilità aerea urbana (UAM), e SITA, il fornitore IT per il trasporto aereo, hanno avviato una collaborazione per la creazione dei sistemi IT e digitali per i vertiporti. Con questo accordo, SITA diventa l’investitore più recente a partecipare al round di finanziamenti di Volocopter, consolidando la visione strategica della partnership. La mobilità aerea urbana sarà una nuova forma di aviazione sostenibile e offrirà nuove opzioni di mobilità alle città di tutto il mondo. Il taxi aereo elettrico VoloCity, il prodotto di lancio dell’azienda, opererà rotte nelle megalopoli congestionate per offrire ai futuri passeggeri voli stabili, tranquilli e sicuri, che potranno essere chiamati tramite i punti d’imbarco designati (o “vertiporti”). La partnership ha quindi il potenziale per plasmare gli standard del settore dell’aviazione. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Volocopter è in pole position nel settore, perché è la prima realtà ad aver realizzato i taxi aerei elettrici. Noi di SITA svolgeremo un ruolo chiave nella realizzazione di questo nuovo mondo digitale della mobilità aerea urbana e nella definizione di un approccio fluido e più intelligente al trasporto aereo in un ambiente urbano. Insieme passeremo dalla teoria alla pratica già nel 2024, quando ci aspettiamo che i primi velivoli commerciali eVTOL prendano il volo”. Christian Bauer, Chief Commercial Officer di Volocopter, ha affermato. “Volocopter adotta un approccio olistico all’ecosistema. Lavoriamo di concerto con i nostri partner e ci prepariamo alle operazioni commerciali. Questo comporta la creazione delle infrastrutture necessarie, la manutenzione, le operazioni di volo, l’IT e i servizi ai clienti. SITA, in qualità di leader nella fornitura di tecnologie per aeroporti e compagnie aeree, riteniamo che sia il partner migliore per rendere possibile la nostra esperienza di viaggio senza intoppi”.

IBERIA RIPRENDE LE ROTTE PER FARO E PUNTA DELGADO – Iberia riprenderà le sue rotte estive in Portogallo, operando voli diretti per Faro (da giugno a settembre) e Punta Delgada (da luglio a settembre). Iberia inizierà le sue operazioni con Faro a giugno con tre frequenze settimanali e, ad agosto, la compagnia aerea spagnola aumenterà la sua capacità a un volo giornaliero che sarà operato da Iberia Regional/Air Nostrum con un CRJ1000, con capacità di 100 passeggeri. A luglio sarà la volta dei voli con Punta Delgada, rotta che Iberia offrirà con tre voli settimanali – lunedì, mercoledì e sabato – fino a settembre. La rotta sarà operata da un A320, con una capacità di 180 passeggeri. Queste destinazioni si aggiungono alle regolari operazioni della compagnia con il Portogallo, con voli diretti per Lisbona, Porto e Funchal. A Lisbona, Iberia offrirà fino a sei voli giornalieri ad agosto, mentre a Porto ne offrirà fino a quattro al giorno, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. Inoltre, Iberia ha recentemente aggiunto Funchal alla sua regolare mappa di rotte. Questa destinazione è nata come rotta stagionale ma lo scorso inverno la sua operatività si è consolidata durante tutto l’anno. Iberia offre tre frequenze settimanali con Madeira che, ad agosto, passeranno a un volo giornaliero. In totale, quest’estate Iberia offrirà 730.000 posti con il Portogallo, il 18% in più rispetto al 2019. Ad agosto, il mese più trafficato, la compagnia aerea ha programmato 79 frequenze settimanali con il paese vicino, che rappresenta anche un 25% in più rispetto al 2019 e dimostra il forte impegno della compagnia aerea in questo mercato.

72° STORMO: CONSEGNATE LE AQUILE TURRITE AI FREQUENTATORI DELLA ROYAL SAUDI AIR FORCE PER IL BREVETTO SU ALA ROTANTE – Lunedì 6 marzo, presso il 72° Stormo di Frosinone, si è tenuta la cerimonia di consegna delle aquile a due piloti della Royal Saudi Air Force alla presenza del Comandante delle Scuole A.M./3^ R.A., Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, del Comandante dell’Air Warfare Center della Royal Saudi Air Force (RSAF), Maj. Gen. Khalid Al Harbi e delle Autorità civili e militari del frusinate. Alla significativa cerimonia hanno assistito anche tredici cadetti della RSAF, in forza presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. In accordo al Technical Agreement siglato tra l’Aeronautica Militare e la Royal Saudi Air Force, nel 2022 gli allievi piloti sauditi hanno iniziato l’iter per il conseguimento del brevetto di pilota militare “linea elicotteri” (Military Pilot Licence Helicopter Track, M.P.L.H.T.). Dopo aver addestrato frequentatori provenienti da Afghanistan, Albania, Argentina, Gibuti, Kuwait, Libano, Malta, Zambia, anche l’Arabia Saudita si aggiunge ai paesi che hanno scelto l’Aeronautica Militare e il 72° Stormo di Frosinone per formare i propri piloti di elicottero. I giovani piloti della Royal Saudi Air Force hanno svolto un lungo periodo di formazione in Italia: presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto; successivamente presso il 70° Stormo di Latina per il Brevetto di Pilota di Aeroplano (BPA) e presso il 61° Stormo di Galatina per la fase II – Primary Pilot Training, finalizzata all’individuazione delle linee su cui saranno impiegati (fighters, pilotaggio remoto RPA, elicotteri, trasporto); infine presso il 72° Stormo di Frosinone per le fasi 3A e 3B, rispettivamente su TH500B e AW139. Il 72° Stormo di Frosinone, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE E SHELL AVIATION ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI SAF A LAX – JetBlue e Shell Aviation hanno annunciato una nuova collaborazione che prevede una fornitura aggiuntiva di SAF al Los Angeles International Airport (LAX), con l’obiettivo di iniziare la consegna nella prima metà del 2023. Entro i termini dell’accordo, JetBlue dovrebbe prendere in consegna 10.000.000 di galloni di blended SAF a LAX nei prossimi due anni, con un’opzione per l’acquisto di fino a 5.000.000 di galloni in più nel terzo anno, presso LAX o altro aeroporti del network JetBlue. “Abbiamo a lungo affermato che abbiamo bisogno di più parti interessate chiave per intensificare il raggiungimento dei nostri aggressivi obiettivi di riduzione delle emissioni. Questo accordo con Shell è un segnale chiave del crescente impegno dei principali produttori di carburante per iniziare a convertire il jet fuel convenzionale in SAF”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Il coinvolgimento di Shell, con la sua esperienza nei mercati energetici e nella logistica, è una convalida del potenziale del mercato SAF e sottolinea quanto sia fondamentale la transizione SAF del nostro settore difficile da decarbonizzare, per stabilire un futuro più sostenibile”. Shell ha annunciato la sua ambizione di avere il 10% delle sue aviation jet fuel sales come SAF entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, Shell sta costruendo supply chain capabilities per consentire a più clienti l’accesso al SAF, contribuendo ad accelerare il ritmo di decarbonizzazione del settore dell’aviazione. “È fantastico supportare ancora una volta JetBlue nei suoi sforzi di decarbonizzazione. Come Shell, JetBlue comprende che il SAF sarà la tecnologia chiave per aiutare a decarbonizzare il volo”, ha commentato Jan Toschka, President of Shell Aviation. “LAX è un hub aeroportuale nordamericano fondamentale e siamo lieti di poter fornire a JetBlue e alle aziende del suo Sustainable Travel Partners program l’accesso al SAF”. “Ci siamo impegnati pubblicamente a dimezzare le nostre emissioni per posto entro il 2035 e un mercato SAF praticabile su larga scala è un componente chiave per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Sara Bogdan, director sustainability and ESG, JetBlue. “Lavorare con Shell non solo aiuterà a far crescere la disponibilità di SAF a lungo termine, ma assicurerà anche che questa transizione sia sostenibile dal punto di vista aziendale, costruendo le connessioni e le infrastrutture per aiutare a mantenere il costo del SAF competitivo con il carburante tradizionale”.

AIRBUS: SHARE BUYBACK TRANSACTIONS – Airbus SE comunica share buyback transactions dal 6 al 10 marzo 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme avviato il 27 febbraio 2023 al solo scopo di coprire il piano di incentivazione a lungo termine di Airbus in azioni. Le azioni riacquistate saranno ridistribuite ai beneficiari dei piani di incentivazione a lungo termine secondo il relativo regolamento del piano. Lo share buyback programme dovrebbe concludersi entro il 27 marzo 2023. Lo share buyback è effettuato ai sensi dell’autorità generale conferita all’Airbus SE Board of Directors dalla 13a risoluzione di riacquistare fino al 10% del capitale azionario emesso da Airbus SE dall’Annual General Meeting of shareholders del 12 aprile 2022.

NUCLEAR REACTORS DI ROLLS-ROYCE PER GLI AUSTRALIAN SUBMARINES – Lunedì 13 marzo, nell’ambito dell’accordo trilaterale AUKUS tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, è stato annunciato che Rolls-Royce Submarines Ltd fornirà i reattori per i sottomarini nucleari australiani. L’annuncio vedrà la creazione di migliaia di posti di lavoro per Rolls-Royce e in tutta la UK supply chain. Rolls-Royce Submarines, con sede a Derby, nel Regno Unito, impiega attualmente più di 4.000 persone e progetta, produce e fornisce supporto in servizio ai pressurised water reactors che alimentano ogni imbarcazione della Royal Navy’s submarine fleet. Steve Carlier, Presidente di Rolls-Royce Submarines Ltd, ha accolto con favore la notizia, dicendo: “Siamo lieti che ci venga chiesto di fare la nostra parte nel fornire questo elemento dell’accordo AUKUS e siamo ben preparati attraverso la nostra esperienza nucleare e l’eccellenza ingegneristica. Per oltre 60 anni abbiamo fornito energia ai sottomarini nucleari della Royal Navy e siamo orgogliosi di svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare l’Australia ad acquisire la propria nuclear propulsion submarine capability. Questa è un’ottima notizia per Rolls-Royce e per il paese nel suo insieme, con la creazione di più posti di lavoro in UK e un’opportunità per mostrare l’innovazione e l’esperienza britannica sulla scena mondiale”. Rolls-Royce sta attualmente supportando gli esistenti Astute and Dreadnought boat build programmes attraverso la consegna di reactor plant equipment dal suo Operations Centre in Derby. Per garantire una pipeline costante di futuri talenti nel settore, lo scorso anno Rolls-Royce ha aperto una nuova Nuclear Skills Academy a Derby, che fornirà 200 apprendistati ogni anno per almeno il prossimo decennio.

EASYJET VOLA A ISTANBUL DA MANCHESTER – easyJet ha annunciato una nuova rotta per Istanbul in Turchia da Manchester, che decollerà questa estate. Questa sarà la prima volta che la compagnia aerea opererà per l’aeroporto di Istanbul nella città più grande della Turchia, che diventa la 156a destinazione dell’ampio network di easyJet che copre Europa, Nord Africa e Medio Oriente. “In partenza per la prima volta il 9 giugno, i voli opereranno due volte a settimana il lunedì e il venerdì, fornendo un collegamento diretto per i clienti dal nord-ovest a questa città unica e iconica, oltre ai popolari servizi esistenti da Manchester ad Antalya e Dalaman. Istanbul si unisce alle altre destinazioni Bodrum, Antalya, Dalaman e Izmir sul network turco di easyJet e promette di offrire ai clienti qualcosa di unico e diverso”, afferma easyJet. Ali Gayward, easyJet’s UK Country Manager, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere la nuova destinazione di Istanbul al network di easyJet. La nuova rotta dalla nostra base di Manchester a questa città iconica amplia ulteriormente la scelta che possiamo offrire ai nostri clienti sia per i voli che per i pacchetti vacanza, e promette di offrire ai viaggiatori una destinazione vivace e culturalmente ricca da esplorare, oltre a fornire una maggiore connettività per supportare sia il turismo in entrata che i viaggi d’affari. Sebbene fortunatamente questa regione non sia stata colpita dai recenti tragici terremoti, continuiamo a raccogliere donazioni a bordo dei nostri voli per l’appello di emergenza dell’UNICEF. Vorremmo ringraziare tutti i nostri clienti che hanno già donato per la loro gentilezza e generosità nel raccogliere oltre £ 400.000, che aiuteranno l’UNICEF e i loro volontari a continuare a fornire un’ancora di salvezza vitale nella regione per i bambini e le famiglie che sono stati colpiti dai terremoti in Turchia e Siria”.

LOCKHEED MARTIN: COMMERCIAL GROUND CONTROL SOFTWARE FOR SATELLITE CONSTELLATIONS – Per aiutare i futuri sviluppatori di costellazioni di satelliti commerciali a pianificare missioni e a operare i propri sistemi, Lockheed Martin offre ora licenze commerciali per i suoi collaudati Horizon™ Command & Control (C2) and Compass™ Mission Planning software. Horizon e Compass sfruttano un’architettura modulare integrata e scalabile progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Forniscono capacità mission-critical per costellazioni piccole, medie o grandi, che includono la gestione dell’orbita, le operazioni autonome e il volo in formazione. Lockheed Martin ha utilizzato le versioni dei software Horizon e Compass in più di 50 spacecraft, svolgendo missioni spaziali governative, di ricerca e commerciali.