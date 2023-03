Norwegian Air Ambulance espande la sua flotta H145

Norwegian Air Ambulance ordina due five-bladed H145 da utilizzare per missioni salvavita in Norvegia.

“Vorrei ringraziare Norwegian Air Ambulance per la sua continua fiducia nei nostri elicotteri, per supportare le loro missioni essenziali e salvavita”, ha dichiarato Thomas Hein, Head of Europe Region at Airbus Helicopters. “Siamo orgogliosi che stiano espandendo ulteriormente la loro flotta di five-bladed H145”.

“Il five-bladed H145 ha dimostrato di essere l’elicottero perfetto per HEMS operations”, afferma Leif Olstad, CEO of the Norwegian Air Ambulance. “Con i nuovi elicotteri continueremo a servire il popolo norvegese con equipaggiamenti all’avanguardia per garantire il miglior servizio possibile”.

Oggi, Norwegian Air Ambulance gestisce tutte le 13 basi HEMS in Norvegia, utilizzando una flotta 100% Helionix-equipped di H135 e H145. La società madre dell’organizzazione, Norwegian Air Ambulance Foundation, è stata il primo operatore al mondo a prendere in consegna un five-bladed H145 nel 2020.

“La nuova versione del best-selling H145 light twin-engine helicopter di Airbus aggiunge un nuovo, innovativo five-bladed rotor al multi-mission aircraft, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg (330 libbre). La semplicità del nuovo bearingless main rotor design facilita le operazioni di manutenzione, incrementando l’affidabilità di riferimento dell’H145, migliorando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In totale, ci sono più di 1.600 elicotteri della famiglia H145 in servizio, registrando un totale di oltre sette milioni di ore di volo. Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, afferma Airbus Helicopters.

“Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, fornendo circa il 54% dei 2.700 EMS helicopters che volano oggi nel mondo”, conclude Airbus Helicopters.

(Md80.it ha avuto modo di testare in volo l’H145 pentapala: qui il report completo).

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)