Riyadh Air verrà lanciata con una All-Boeing Fleet con un massimo di 72 787-9 Dreamliner

Boeing e Riyadh Air hanno annunciato oggi che il nuovo vettore dell’Arabia Saudita ha scelto il 787 Dreamliner per il suo lancio globale e per supportare il suo obiettivo di operare una delle flotte più efficienti e sostenibili al mondo.

Di proprietà del Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF), Riyadh Air ha dichiarato che acquisterà 39 787-9 altamente efficienti, con opzioni per ulteriori 33 787-9. Con sede nella capitale, Riyadh Air svolgerà un ruolo chiave nella crescita della rete di trasporto aereo dell’Arabia Saudita.

Questo accordo fa parte del più ampio piano strategico dell’Arabia Saudita per trasformare il paese in un hub aereo globale. In totale, i vettori dell’Arabia Saudita hanno annunciato oggi la loro intenzione di acquistare fino a 121 787 Dreamliner, in quello che sarà il quinto più grande ordine commerciale per valore nella storia di Boeing. Ciò sosterrà l’obiettivo del paese di servire 330 milioni di passeggeri e attrarre 100 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

“La nuova compagnia aerea riflette l’ambiziosa visione dell’Arabia Saudita di essere al centro nel plasmare il futuro dei viaggi aerei globali e di essere una vera rivoluzione in termini di esperienza del cliente”, ha affermato Tony Douglas, CEO di Riyadh Air.

“L’impegno di Riyadh Air nei confronti dei suoi clienti vedrà l’integrazione dell’innovazione digitale e dell’autentica ospitalità saudita, per offrire un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità. Posizionando la compagnia aerea sia come connettore globale che come veicolo per guidare i viaggi turistici e d’affari in Arabia Saudita, i nostri nuovi 787-9 serviranno come base per le nostre operazioni in tutto il mondo, mentre costruiamo la rete più ampia e colleghiamo i nostri ospiti all’Arabia Saudita e a molte destinazioni in tutto il mondo”, ha proseguito Douglas.

“Questo è un ordine significativo che sosterrà l’impegno di Riyadh Air nel fornire un’esperienza di viaggio di livello mondiale, supportando al contempo gli American aerospace manufacturing jobs e lungo tutta la nostra catena di fornitura”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo incredibilmente orgogliosi dei nostri quasi otto decenni di partnership per guidare l’innovazione e la crescita sostenibile nel settore dell’aviazione dell’Arabia Saudita. Il nostro accordo si basa su quella partnership di lunga data e amplierà ulteriormente l’accesso a viaggi aerei commerciali sicuri e sostenibili per altri decenni”.

“Il 787-9 fornisce il range più lungo della 787 family, trasportando circa 300 passeggeri per 7.565 miglia nautiche (14.010 km), con cargo capacity aggiuntiva. I passeggeri godono di un’esperienza migliore con i finestrini più grandi di qualsiasi jet, aria più umida e pressurizzata a una cabin altitude inferiore per un maggiore comfort, capienti cappelliere con spazio per le borsa di tutti, illuminazione a LED rilassante e tecnologia che rileva e contrasta le turbolenze per un volo più fluido.

La 787 family offre una fuel efficiency senza pari agli operatori aerei di tutto il mondo, riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituiscono.

Questo nuovo ordine verrà pubblicato sul Boeing’s Orders and Deliveries website una volta finalizzato”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)