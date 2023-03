SAUDIA amplierà la flotta a lungo raggio con un massimo di 49 Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) hanno annunciato oggi che la compagnia di bandiera amplierà la sua flotta a lungo raggio con la selezione di un massimo di 49 787 Dreamliner. SAUDIA acquisterà 39 787, con ulteriori 10 opzioni, utilizzando l’efficienza, il range e flessibilità del Dreamliner per far crescere in modo sostenibile la sua attività globale. L’accordo includerà entrambi i modelli 787-9 e 787-10.

Questo accordo fa parte del più ampio piano strategico dell’Arabia Saudita per trasformare il paese in un hub aereo globale. In totale, i vettori dell’Arabia Saudita hanno annunciato oggi la loro intenzione di acquistare fino a 121 787 Dreamliner in quello che sarà il quinto più grande ordine commerciale per valore nella storia di Boeing (leggi anche qui). Ciò sosterrà l’obiettivo del paese di servire 330 milioni di passeggeri e attrarre 100 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

“SAUDIA continua i suoi sforzi di espansione in tutti gli aspetti della compagnia aerea, sia che si tratti di introdurre nuove destinazioni o aumentare la flotta di aeromobili”, ha dichiarato His Excellency Engr. Ibrahim Al-Omar, Director General of SAUDIA Group. “L’accordo con Boeing mantiene questo impegno e i velivoli appena aggiunti consentiranno ulteriormente a SAUDIA di raggiungere il suo obiettivo strategico di portare il mondo nel Regno”.

SAUDIA opera attualmente più di 50 aerei Boeing sulla sua rete a lungo raggio, tra cui il 777-300ER (Extended Range), il 787-9 e 787-10 Dreamliner. I 787 aggiuntivi completano la flotta esistente di SAUDIA, consentendole di sfruttare efficacemente il valore delle famiglie 777 e 787.

“L’aggiunta alla sua 787 Dreamliner fleet consentirà a SAUDIA di espandere il suo servizio a lungo raggio con range, capacità ed efficienza eccezionali”, ha dichiarato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Dopo oltre 75 anni di collaborazione, siamo onorati della fiducia di SAUDIA nei prodotti Boeing e continueremo a sostenere l’obiettivo dell’Arabia Saudita di espandere i viaggi aerei sostenibili”.

“Dall’inizio del Revenue Service nel 2011, la 787 family ha lanciato più di 350 nuove rotte non-stop in tutto il mondo, incluse circa 50 nuove rotte dal 2020. Il Dreamliner riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce.

Questo ordine verrà pubblicato sul Boeing’s Orders and Deliveries website una volta finalizzato”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)