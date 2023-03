Boeing prevede resilienza e aumento della crescita per l’Aircraft Finance

Boeing ha pubblicato oggi il CAFMO (Commercial Aircraft Finance Market Outlook) per il 2023, che mostra un altro anno di ripresa e aumento della domanda da parte di aircraft financiers and investors.

“Con l’aumento della produzione e delle consegne e la riapertura di alcuni mercati regionali, prevediamo che le esigenze di finanziamento degli aeromobili raggiungeranno livelli quasi pre-pandemia nel 2023”, ha affermato Rich Hammond, vice president of Customer Finance at Boeing. “Questa tendenza positiva ribadisce che i fondamentali del nostro settore sono solidi e che aircraft financiers and investors sono ben posizionati, mentre i viaggi continuano a riprendersi”.

“Il CAFMO 2023 è la revisione annuale di Boeing sugli aircraft financing trends e valuta le dinamiche di mercato a breve termine e le fonti di finanziamento per le nuove consegne di aerei commerciali.

Un video introduttivo, una presentazione e dati sui finanziamenti regionali sono disponibili su www.boeing.com/CAFMO.

I punti salienti selezionati includono:

– Nel 2022, la maggior parte degli aeroplani Boeing è stata finanziata con cash grazie alle forti prestazioni operative e agli sforzi di riduzione dell’indebitamento da parte dei clienti.

– Mentre il cash funding continuerà a svolgere un ruolo significativo nel delivery financing, si prevede un’espansione dell’uso di capital markets, bank debt and export credit.

– La 2022 capital markets activity è stata inferiore rispetto alla sua maggiore attività registrata nel 2021.

– Le Export credit agencies hanno sostenuto quasi il 5% delle consegne Boeing nel 2022.

– Le Lessor-supported deliveries rimarranno stabili ma potrebbero dover affrontare la concorrenza di altre fonti di finanziamento”, afferma Boeing.

“Il Boeing 2022 Commercial Market Outlook, una previsione ventennale annuale separata che si rivolge al mercato di commercial airplanes and services, riflette che il mercato globale si sta riprendendo come previsto da Boeing nel 2020. La domanda di viaggi aerei domestici ha registrato una forte ripresa in una serie di regioni, con il traffico internazionale che guadagna slancio con l’allentamento delle restrizioni, tracciando il ritorno ai livelli pre-pandemici entro il 2023-2024″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)