ACI World: gli aeroporti migliorano i propri risultati nel carbon management program

Airports Council International (ACI) ha pubblicato oggi gli annual airport climate action results for Airport Carbon Accreditation, il global carbon standard per gli aeroporti fondato e gestito da ACI EUROPE per conto degli aeroporti di tutto il mondo

“Lo scorso anno di riferimento, che va da maggio 2021 a maggio 2022, si è concluso con 395 aeroporti in 79 paesi impegnati nella gestione e riduzione del carbonio a uno dei sei livelli del programma. I 91 nuovi accreditamenti segnalati quest’anno rappresentano la crescita più elevata dall’inizio dell’Airport Carbon Accreditation nel 2009. Gli aeroporti hanno anche fatto passi da gigante nel progredire verso livelli di accreditamento più rigorosi: 86 aeroporti sono passati a un livello più elevato di gestione del carbonio durante l’anno, con 89 che ora hanno raggiunto livelli avanzati di gestione del carbonio.

Evidenziata tra i risultati del programma è l’assoluta diversità degli aeroporti ora certificati. Includono aeroporti di tutte le dimensioni: i principali hub globali come Londra-Heathrow, Istanbul, Doha Hamad International, Singapore-Changi e Dallas Fort Worth sono tra gli appelli accreditati, insieme a capital gateway in tutti i continenti come Abidjan, Atene, Amman, Phnom Penh, Quito e San José. Allo stesso modo, gli aeroporti più piccoli che servono aree remote, nazioni insulari e popolari destinazioni turistiche diverse come Galapagos, Kelowna, Puerto Vallarta, Enfidha Hammamet, Trondheim e Sunshine Coast sono emersi con orgoglio”, afferma ACI World.

“Il periodo di riferimento copre un periodo di tempo in cui molti aeroporti hanno dovuto affrontare il profondo impatto della lenta e fragile ripresa del traffico post-COVID-19. In questo contesto, i risultati raggiunti servono a riconfermare la ferma determinazione degli aeroporti a mitigare il proprio impatto sul clima.

Gli ultimi risultati di riduzione e compensazione delle emissioni di carbonio ottenuti dall’industria aeroportuale sono ugualmente da record. Nel periodo considerato, gli aeroporti accreditati sono riusciti a ridurre complessivamente le emissioni di CO2 sotto il loro controllo di 549.643 tonnellate, con una riduzione del -8,1%. Questa è la più grande riduzione mai ottenuta attraverso il programma. Inoltre, 898.821 tonnellate di CO2e sono state compensate con crediti di carbonio di alta qualità, in linea con la Offsetting Guidance di ACI EUROPE basata su una valutazione qualitativa dei meccanismi di compensazione e delle tipologie di compensazione disponibili sul mercato”, prosegue ACI World.

Niclas Svenningsen, Manager for Programmes Coordination at the United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC), ha dichiarato: “I risultati annunciati oggi parlano chiaro riguardo l’impegno dell’industria aeroportuale globale nella lotta al cambiamento climatico. Sullo sfondo del peggioramento degli impatti climatici e della finestra di opportunità per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5°C che si sta rapidamente chiudendo, abbiamo bisogno che tutte le parti della nostra economia globale agiscano ora. Gli aeroporti hanno compreso chiaramente questo messaggio e sono in prima linea nella mitigazione del clima all’interno delle loro sfere di influenza e prestano il loro slancio ad altri attori del settore. Mi congratulo con ogni singolo aeroporto impegnato in questo sforzo collettivo per promuovere la decarbonizzazione del settore aeroportuale a livello globale”.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “I risultati da record del programma ACI Airport Carbon Accreditation rappresentano grandi realizzazioni da parte degli aeroporti di tutto il mondo. Fondato da ACI EUROPE, questo programma è diventato un successo globale, come dimostra la sua crescita anno dopo anno. Congratulazioni a tutti i 395 aeroporti, che coprono 79 paesi in tutte le regioni ACI, che si sono impegnati nella gestione e riduzione del carbonio. Nonostante le sfide poste dall’impatto della pandemia, l’industria aeroportuale continua a dimostrare il proprio impegno verso zero emissioni nette di carbonio per l’aviazione internazionale entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi”.

Olivier Jankovec, ACI EUROPE Director, ha dichiarato: “Il programma Airport Carbon Accreditation è al centro di ciò che deve essere la decarbonizzazione di un settore come l’aviazione: ambizioso ma profondamente pratico e attuabile, tracciando non solo i risultati di oggi ma anche la via da seguire per domani. Gli aeroporti conoscono bene il ruolo che svolgono nelle loro comunità e le aspettative che i passeggeri aerei hanno riguardo alla nostra responsabilità condivisa per il clima e l’ambiente. Il programma Airport Carbon Accreditation fornisce un quadro per progressi misurabili e risultati dimostrabili. Siamo profondamente orgogliosi dei risultati ottenuti fino ad oggi e della voglia di cambiamento continuo”.

“L’ultima aggiunta al quadro del programma, Levels 4 (Transition) and 4+ (Transformation), richiedono agli aeroporti di allineare la loro traiettoria di gestione e riduzione del carbonio con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, secondo cui il riscaldamento globale dovrebbe essere limitato al di sotto dei 2° C e idealmente 1,5° C. La loro creazione nel luglio 2019 ha segnato un cambiamento radicale nel livello di ambizione del programma, ponendo le basi per accompagnare aeroporti di tutte le dimensioni e località al raggiungimento di Net Zero CO2.

Il numero di aeroporti accreditati a questi livelli ha raggiunto 321 nel periodo di riferimento, indicando la disponibilità della comunità aeroportuale a perseguire la piena decarbonizzazione in linea con le tempistiche sancite dagli obiettivi climatici globali, o in alcuni casi anche più rapidamente”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)