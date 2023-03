flydubai atterra a Milano Bergamo

Il volo flydubai proveniente da Dubai è atterrato all’aeroporto di Milano Bergamo (BGY). Questo segna l’inizio dei collegamenti di flydubai con cinque voli settimanali verso la città orobica, facendo crescere la rete della compagnia in Italia a quattro aeroporti, tra cui Catania, Napoli e Pisa.

I collegamenti per l’aeroporto di Milano Bergamo (BGY) sono iniziati il 10 marzo con cinque frequenze settimanali. Il volo diventerà giornaliero a partire dal 18 aprile 2023. Emirates opererà in codeshare su queste rotte e i voli partiranno dal Terminal 3 di Dubai International (DXB), offrendo ai viaggiatori collegamenti ancora più comodi attraverso l’hub internazionale di Dubai.

Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere crescere fino a quattro aeroporti il nostro network in Italia, dal nostro primo ingresso nel mercato nel 2018 con l’inizio dei voli per Catania. C’è una grande richiesta di viaggi da Dubai e dalla regione e i nostri voli per Milano Bergamo, così come per gli altri aeroporti in Italia, daranno ai passeggeri l’opportunità di beneficiare di comodi collegamenti diretti verso alcune delle regioni più attraenti d’Italia. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai passeggeri italiani verso Dubai e oltre, sulla rete in crescita di flydubai”.

Emilio Bellingardi, Direttore Generale SACBO, ha dichiarato: “L’avvio delle operazioni di flydubai è di particolare importanza perché consente di ampliare ulteriormente la rete di collegamenti dell’Aeroporto di Milano Bergamo, offrendo la possibilità di accedere direttamente all’Aeroporto Internazionale di Dubai, nel cuore di una delle mete turistiche più ambite e attraenti, e allo stesso tempo di beneficiare di un’ampia rete di collegamenti con circa 300 aeroporti nel mondo. Ci auguriamo che i passeggeri flydubai apprezzino i servizi del nostro aeroporto, che è valutato come il migliore in Europa nella categoria di 5-15 milioni di passeggeri”.

“Bergamo, città storica del nord Italia, è con Brescia Capitale Italiana della Cultura per il 2023. Questo prestigioso titolo riconosce la vivace scena culturale della città, con un programma annuale di mostre, concerti, spettacoli e altri eventi che mettono in luce il suo patrimonio artistico e la creatività contemporanea. L’Aeroporto di Milano Bergamo offre ai passeggeri un comodo accesso non solo alla città di Bergamo, ma anche varie opzioni di trasporto su gomma, con autobus e trasferimenti privati, in particolare con Milano e la vicina Brescia, resa parimente attrattiva dalla condivisione del titolo di Capitale Italiana della Cultura“, afferma il comunicato.

Commentando il lancio dei voli, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce di flydubai, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di aumentare la frequenza per il mercato per soddisfare la crescente domanda di viaggi per quest’estate. I passeggeri potranno beneficiare della comodità di viaggiare a Dubai e di esplorare le più popolari destinazioni di vacanza, tra cui Maldive, Sri Lanka e Thailandia. I nostri voli saranno operati dalla nostra flotta di aeromobili Boeing 737 MAX che dispongono di un sedile lie-flat in Business Class e di ulteriore comfort in Economy Class”.

“Dubai offre un mix perfetto di opportunità di svago e di lavoro, con resort di lusso, negozi di livello mondiale e luoghi di intrattenimento, oltre a strutture all’avanguardia per conferenze ed eventi. La posizione strategica della città e le politiche favorevoli la rendono un hub per l’aviazione, il commercio e l’innovazione nella regione.

I passeggeri che viaggiano su un Boeing 737 MAX possono beneficiare di un maggiore comfort e di una migliore esperienza di viaggio. La nuova configurazione della cabina prevede un sedile lie-flat in Business Class e, oltre allo spazio extra e alla privacy, i passeggeri possono dormire comodamente durante il volo. La classe Economy offre i nuovi sedili RECARO, progettati per ottimizzare lo spazio e il comfort per sedersi, rilassarsi e godersi il volo. L’aeromobile Boeing 737 MAX di flydubai dispone anche di un eccezionale sistema di intrattenimento a bordo con uno schermo full HD da 11,6 pollici, con un’ampia selezione di film, programmi televisivi, musica e giochi in inglese, arabo e russo. I passeggeri possono usufruire dell’intrattenimento a bordo gratuito in Business Class o acquistare pacchetti a prezzi accessibili quando viaggiano in Economy.

I voli dal Terminal 3 di Dubai International (DXB) all’Aeroporto di Milano Bergamo (BGY) saranno operati cinque volte alla settimana. La frequenza passerà a un collegamento giornaliero dal 18 aprile 2023. I voli possono essere prenotati su flydubai.com, sull’App ufficiale di flydubai, attraverso il Call Centre di Dubai, nei negozi di viaggi flydubai o tramite i partner di viaggio.

Per l’orario completo e le tariffe, visitare il sito: https://www.flydubai.com/en/flying-with-us/timetable“, prosegue flydubai.

“Dalla sua sede di Dubai, flydubai ha creato un network di oltre 114 destinazioni servite da una flotta di 76 aeromobili. flydubai utilizza un unico tipo di flotta con 76 Boeing 737 e comprende: 30 Boeing 737-800 Next Generation, 43 Boeing 737 MAX 8 e 3 Boeing 737 MAX 9“, conclude flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Sacbo – Photo Credits: flydubai – Sacbo)