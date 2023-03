SAS offre più rotte e frequenze per l’estate

Per soddisfare la crescente domanda di viaggi, SAS aggiunge altre 10 rotte e più frequenze per la prossima estate e autunno, tra cui il nuovo servizio tra Stoccolma e Firenze. A partire da giugno, SAS riprende anche il traffico verso Tokyo.

“Con l’estate alle porte, SAS continua a crescere offrendo ai clienti altre 10 rotte europee e aggiungendo frequenze verso popolari destinazioni del Mediterraneo come Alicante, Malaga, Maiorca, Spalato e la Sicilia. Queste destinazioni aggiuntive si aggiungono a 20 nuove rotte precedentemente annunciate.

SAS continua a pianificare un’estate intensa per l’Italia con un massimo di sette voli giornalieri dalla Scandinavia a Milano e altri voli da Copenhagen a Firenze e Napoli.

SAS sta aggiungendo altri voli domestici da Oslo a Bergen, Stavanger, Trondheim e Ålesund, nonché altri voli da Copenhagen ad Ålesund. Più posti e voli sono offerti anche tra Stoccolma e Helsinki”, afferma SAS.

“Siamo lieti di dare il bentornato ai nostri passeggeri e vedere che il desiderio di viaggiare continua a crescere. SAS sta aumentando la capacità quest’estate, aggiungendo più rotte e voli aggiuntivi verso destinazioni popolari. Siamo inoltre lieti di tornare nella bellissima Tokyo con tre voli settimanali a giugno e di lanciare le nostre nuove rotte per Newark”, afferma Erik Westman, EVP Network and Revenue Management.

“Continuando a incrementare la propria presenza negli Stati Uniti, SAS inizia a operare voli da Göteborg e Aalborg a Newark, New York, con un Airbus A321LR.

A partire da giugno, SAS riprende il traffico verso Tokyo Haneda tre volte a settimana. In precedenza, SAS opererà diversi voli per Tokyo ad aprile per soddisfare l’elevata domanda intorno a Pasqua. La rotta sarà operata da aeromobili Airbus A350.

Durante la primavera SAS aggiungerà anche un terzo servizio settimanale sulla rotta Copenhagen-Shanghai.

La flotta di aeromobili di SAS comprende alcuni degli aeromobili più ecologici sul mercato con emissioni significativamente inferiori e meno rumore rispetto agli aeromobili della generazione precedente, come dimostrato sia dall’Airbus A350 e dall’A321LR sulle rotte a lungo raggio, sia dall’Airbus A320neo sulle rotte a corto raggio, dove le emissioni sono ridotte tra il 15% e il 30%”, conclude SAS.

Nuovi percorsi aggiunti al summer traffic program:

· Stoccolma-Firenze – nuovo servizio bisettimanale il venerdì e la domenica da metà agosto.

· Stoccolma-Larnaca – nuovo servizio settimanale il sabato da metà agosto.

· Oslo-Tenerife – nuovo servizio settimanale il martedì da fine giugno a metà agosto.

· Oslo-Amburgo – da Pasqua riprende il servizio fino a bisettimanale.

· Oslo-Berlino – da Pasqua riprende il servizio fino a cinque volte alla settimana.

· Oslo-Praga – nuovo servizio bisettimanale il giovedì e la domenica da fine settembre.

· Bergen-Palma de Mallorca – nuovo servizio settimanale il sabato da metà giugno a metà agosto.

· Bergen-Manchester – da settembre riprende il servizio bisettimanale il lunedì e il venerdì.

· Trondheim-Split – nuovo servizio settimanale il sabato da fine maggio a metà ottobre.

· Oslo-Tallinn – nuovo servizio bisettimanale il giovedì e la domenica da metà agosto.

Più voli aggiunti su più rotte, come ad esempio:

· Da Copenhagen, Oslo e Stoccolma verso Barcellona, Malaga e Palma di Maiorca.

· Da Stoccolma a Beirut (soggetto ad approvazione normativa).

· Da Copenhagen verso Catania e Palermo.

· Da Oslo ad Alicante e Las Palmas.

· Da Bergen e Stavanger ad Alicante.

· Da Bergen e Stavanger a Spalato.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)