ITA Airways partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

ITA Airways parteciperà per la seconda volta alla Borsa Mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo arrivata alla sua XXVI edizione, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo.

“ITA Airways sarà presente alla fiera con uno stand dedicato (numero 5030) presso il Padiglione 5 dove incontrerà i principali buyers nazionali ed internazionali e le maggiori agenzie di viaggio. Allo stand della Compagnia ci sarà anche la possibilità di visitare virtualmente l’Airbus A350 tramite l’ausilio dei nuovi visori Oculus META QUEST 2 di ultima generazione, realizzati con una tecnologia 3D molto avanzata che offriranno un’esperienza unica ed estremamente realistica anche grazie ai virtual controller, vere e proprie estensioni delle mani attraverso cui il cliente avrà la sensazione di toccare l’interno dell’aereo”, afferma ITA Airways.

“Siamo lieti di partecipare per la seconda volta alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare. “Questa meravigliosa città è servita dalla nostra Compagnia nel mese di marzo con 11 voli giornalieri verso Roma Fiumicino e Milano Linate che cresceranno nel corso della stagione estiva, in particolar modo verso il nostro hub di Roma Fiumicino. Per ITA Airways questo appuntamento ha una doppia valenza oltre ad essere un importante incontro con gli operatori del settore, è anche il punto di partenza del nostro road show nazionale che proseguirà con altre 5 tappe a Roma, Venezia, Milano e nelle due principali isole italiane. La costante presenza del nostro team commerciale alle principali fiere del turismo in Italia e all’estero conferma la nostra strategia di investimento nella relazione commerciale con il mondo Trade”.

“In questa stagione estiva 2023 ITA Airways continua ad investire nei collegamenti del sud Italia, operando voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali. In particolare, la Compagnia opererà voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria. Da Milano Linate opererà inoltre voli diretti verso Alghero.

Grazie alle comode connessioni con l’hub di Roma Fiumicino e Milano Linate quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le destinazioni internazionali e le 10 intercontinentali offerte dalla Compagnia, con l’apertura di Washington dal 2 giugno e San Francisco dal 1° luglio.

ITA Airways in queste tre giornate incontrerà inoltre gli operatori del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) per il quale la Compagnia, con un dipartimento dedicato, ha recentemente introdotto condizioni tailor made, offrendo ai delegati di fiere, congressi e piccoli o grandi eventi un programma di tariffe preferenziali e personalizzate con la possibilità di viaggiare individualmente o in gruppo.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati su ita-airways.com, attraverso il call center della compagnia, nelle agenzie di viaggio e presso gli sportelli aeroportuali”, conclude ITA Airways.

