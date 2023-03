Air France presenta il proprio orario estivo 2023, caratterizzato da un aumento dei voli verso Asia, Nord America e Africa orientale

Air France si sta già preparando per la stagione estiva. La forte domanda di viaggi, unita all’abolizione delle ultime restrizioni di viaggio, significa che la compagnia aerea opererà ai livelli del 2019. Per la stagione estiva 2023 (aprile – ottobre), Air France volerà fino a 835 volte al giorno, verso 191 destinazioni in 89 Paesi.

Lungo raggio

Nella stagione estiva 2023 ci sarà una svolta nella programmazione dei voli a lungo raggio di Air France. La ripresa del servizio verso la Cina darà il via a un ritorno a un maggior numero di voli in Asia. I voli verso Pechino, Shanghai e Hong Kong aumenteranno gradualmente nel corso della primavera per raggiungere un volo giornaliero per destinazione entro il 1° luglio, ovvero 21 voli settimanali.

Sempre in Asia, Air France continuerà ad aumentare la capacità verso Tokyo (Giappone), dove la compagnia serve entrambi gli aeroporti. Fino a 11 voli settimanali per Tokyo Haneda e 3 per Tokyo Narita.

Sono stati aggiunti altri voli verso il Nord America in risposta alla domanda dinamica della regione. Quest’estate, Air France opererà fino a 180 voli settimanali da/per 14 destinazioni statunitensi, compresi due aeroporti di New York, John F. Kennedy e Newark Liberty (Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York Newark Liberty, San Francisco, Seattle, Washington DC), oltre a 50 voli per 5 città canadesi (Montreal, Ottawa, Québec, Toronto, Vancouver). La compagnia riprenderà a volare tra Parigi – Charles de Gaulle e Quebec City il 2 maggio 2023 e introdurrà un nuovo volo Parigi-Charles de Gaulle – Ottawa il 27 maggio. Cinque voli diretti ogni settimana, con Airbus A330-200. Air France sarà l’unica compagnia aerea a operare voli diretti tra Ottawa e l’Europa e quest’estate diventerà il principale vettore europeo in termini di capacità di collegamento tra Europa e Canada.

Molto attiva in Africa per tutta la durata della pandemia, Air France continuerà a mantenervi una capacità di posti superiore ai livelli del 2019. A partire dal 12 giugno 2023, la compagnia aerea inizierà a volare a Dar Es Salaam (Tanzania). Tre voli settimanali su Boeing 787-9 in prosecuzione del servizio per Zanzibar, anch’essa recente destinazione, inaugurata nel 2021.

Infine, nei Caraibi, Air France inaugurerà un nuovo volo il 5 maggio 2023, che collegherà Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile), una volta alla settimana con Airbus A320.

Queste aggiunte alla programmazione porteranno il numero di destinazioni a lungo raggio di Air France a 85.

Francia e Europa

Quest’estate Air France volerà fino a 650 volte al giorno verso 106 destinazioni francesi ed europee per facilitare ulteriormente i viaggi a breve e medio raggio dei suoi clienti.

Oltre alla sua programmazione regolare, la compagnia aerea opererà 66 rotte stagionali in Francia e in Europa, decollando da Parigi e dagli aeroporti regionali francesi. Questi voli permetteranno di raggiungere la Corsica (da Parigi, Bordeaux, Caen, Rennes, Lille, Lione e Nantes), la Grecia (da Parigi, Marsiglia, Nizza e Tolosa), l’Algeria (da Parigi, Marsiglia, Nizza e Tolosa), il Marocco (da Parigi e Nizza) e anche la Tunisia (da Parigi, Marsiglia e Nizza).

Nel frattempo, l’affiliata low-cost del Gruppo Air France-KLM, Transavia France, opererà quest’estate quasi 200 rotte a breve e medio raggio verso 120 destinazioni, di cui 100 da/per Parigi-Orly. Ciò la renderà la principale compagnia aerea low-cost operante dagli aeroporti di Parigi.

Air France prosegue il rollout delle sue ultime cabine per il lungo raggio, che verranno gradualmente installate su 12 Boeing 777 300 ER. Già disponibili da/per New York JFK, Dakar e Rio, saranno introdotte sui voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Johannesburg (Sudafrica) a partire dal 27 marzo 2023.

Questo nuovo prodotto, disponibile nei modelli Business, Premium Economy ed Economy, costituisce la pietra miliare della nuova esperienza di viaggio della compagnia aerea. La cabina Business è dotata di una nuova porta scorrevole che consente di avere uno spazio totalmente privato e il sedile si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi 2 metri. Per i passeggeri che viaggiano in coppia, i sedili situati al centro della cabina sono ora dotati di un pannello centrale che si abbassa facilmente, per rendere il volo in compagnia ancora più piacevole.

Gli orari, i giorni e le tariffe dettagliate dei voli possono essere consultati su airfrance.com.

Prima di partire, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito airfrance.traveldoc.aero.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)