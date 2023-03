Emirates svela la nuova livrea per la sua flotta

La livrea distintiva di Emirates, ha subito un aggiornamento.

Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “La livrea dell’aereo è il brand più immediatamente riconoscibile per qualsiasi compagnia aerea. È una rappresentazione visiva della nostra identità unica, qualcosa che indossiamo con orgoglio e che mostriamo in tutte le città in cui voliamo, in tutto il mondo. Stiamo aggiornando la nostra livrea per mantenerla moderna, senza perdere gli elementi chiave della nostra identità, come la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda e la calligrafia araba”.

“Gli “Eagle-eyed” plane spotters e i fan noteranno immediatamente i cambiamenti nella coda e nelle estremità delle ali. In questo ultimo design, la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sull’Emirates tailfin è molto più dinamica e fluente, con un effetto 3D. Le punte delle ali sono state dipinte di rosso, con il logo Emirates in calligrafia araba che risalta in bianco. I passeggeri a bordo con vista dal finestrino vedranno gli UAE flag colours dipinti sulle estremità delle ali rivolte verso la fusoliera.

Anche la scritta “Emirates” in oro sul corpo principale in inglese e arabo è più audace e più grande del 32,5%. Sull’aircraft belly, Emirates ha mantenuto il suo iconico red branding introdotto nel 2005. L’URL del sito Web “Emirates.com” è stato eliminato dal design”, afferma Emirates.

“Questa è la terza iterazione degli Emirates official aircraft brand colours. La livrea originale svelata con il lancio della compagnia aerea nel 1985 ha avuto il suo primo aggiornamento 14 anni dopo, con la consegna del primo Boeing 777-300 di Emirates al Dubai Airshow del 1999.

Il primo aereo a sfoggiare la nuova livrea di Emirates è A6-EOE, un Airbus A380, che è uscito da Emirates Engineering questa settimana dopo il suo restyling. Il suo primo dispiegamento sarà a Monaco il 17 marzo come volo EK51.

La nuova livrea verrà gradualmente applicata al resto della flotta Emirates esistente con 24 aeromobili, inclusi 17 Boeing 777, che dovrebbero sfoggiare la nuova livrea entro la fine del 2023. Tutti i nuovi aeromobili Emirates, dal primo Airbus A350 che entrerà nella flotta in agosto 2024 saranno consegnati in questa nuova livrea”, prosegue Emirates.

“La livrea originale Emirates nel 1985 è stata progettata dalla UK design company Negus & Negus. Tutti i successivi aircraft colours della compagnia aerea sono stati creati dal suo team di progettazione interno. Nel corso degli anni, le numerose livree colorate e accattivanti degli aerei di Emirates hanno incluso design su misura per guidare sponsorship brand association e per occasioni speciali, come la UAE’s 50th Jubilee livery e Expo 2020 Dubai“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)