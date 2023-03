Lufthansa Technik consegna l’A350 “Theodor Heuss”

Lufthansa Technik AG ha consegnato un altro nuovo Airbus A350 government aircraft alle German Armed Forces. In precedenza, il moderno jet a lungo raggio era stato solennemente battezzato “Theodor Heuss”, in onore del primo presidente della Federal Republic of Germany. Già domani l’aereo volerà dalla base Lufthansa Technik di Amburgo al Cologne-Wahn airport, per essere ufficialmente messo in political-parliamentary flight service dalla German Airforce.

“Theodor Heuss” porta la registrazione tattica 10+02 ed è il terzo velivolo di questo tipo ad essere consegnato da Lufthansa Technik alle German Armed Forces, dopo “Kurt Schumacher” (10+03) e “Konrad Adenauer” (10+01). È inoltre il secondo A350 ad avere una full government cabin installata. Pertanto, 10+03, che per motivi di disponibilità anticipata aveva ricevuto solo una cabina provvisoria nel 2020, è tornato al Lufthansa Technik’s Hamburg headquarters all’inizio di quest’anno. Lì, ora riceve la full government cabin, per completare la German Airforce’s A350 fleet nel 2024″, afferma Lufthansa Technik.

“10+02 era stato trasferito fresco di fabbrica a Lufthansa Technik nell’ottobre 2021, dove da allora lo Special Aircraft Services segment dell’azienda ha installato gli interni governativi altamente personalizzati che soddisfano i più elevati standard di funzionalità, connettività, comfort e privacy. L’interno è completato da un’adiacente cabin area per le delegazioni al seguito. Per rendere anche la loro permanenza a bordo il più piacevole possibile, Lufthansa Technik non solo ha installato comodi posti con una distanza tra i sedili sufficiente, ma anche un numero adeguato di private washrooms e un moderno galley”, conclude Lufthansa Technik.

“Solo lo scorso novembre abbiamo consegnato ‘Konrad Adenauer’ alle German Armed Forces, e ora ‘Theodor Heuss’ segna già il secondo A350 con una full government cabin per il nostro stimato cliente”, ha dichiarato Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services at Lufthansa Technik. “Il più grande programma di ammodernamento nella storia della German government fleet rimane quindi pienamente nei tempi previsti e nel budget. Per questo risultato vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai nostri dipendenti estremamente competenti e altamente motivati”.

