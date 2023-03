News Brevi – 16.03.2023

‘IN VIAGGIO VERSO’: LA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY OSPITA PIERGIORGIO PULIXI – Riprendono gli appuntamenti alla Cagliari Airport Library per promuovere un dibattito culturale sul viaggio che decolla dall’aeroporto per atterrare su spazi e idee sempre diversi. Martedì 21 marzo alle 18.30 il protagonista sarà Piergiorgio Pulixi con il suo romanzo “La libreria dei gatti neri”, pubblicato a gennaio di quest’anno da Marsilio nella collana Lucciole. L’incontro tra l’autore e il suo pubblico sarà moderato dal Club Jane Austen Sardegna, circolo femminile nato da un gruppo di lettura che si è evoluto in un progetto inclusivo con al centro la letteratura e l’amore per i libri. Per lo scrittore cagliaritano, a pieno titolo uno dei più brillanti autori di polizieschi della nuova generazione, la scelta di incontrare i lettori presso la biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari non è affatto casuale: “Quando vengo a conoscenza di progetti interessanti, locali, manifestazioni culturali o tutto ciò che rappresenta un’eccellenza della nostra isola, cerco sempre di inserirla in qualche modo in uno dei miei romanzi per far sì che il romanzo faccia da cassa da risonanza a un progetto in cui credo e che desidero condividere. Per questo è stato davvero naturale ambientare qualche scena del nuovo romanzo alla Cagliari Airport Library, perché è una splendida realtà che dona prestigio all’aeroporto e alla città di Cagliari nel suo insieme”. “L’evento è aperto a tutti e gratuito. I partecipanti all’evento riceveranno un voucher che ridurrà il costo del parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro”, conclude l’Aeroporto di Cagliari.

RED NOSE DAY 2023: BRITISH AIRWAYS CELEBRA LA RACCOLTA DI 27 MILIONI DI £ PER FLYING START – In occasione del Red Nose Day, British Airways è orgogliosa di aver raccolto la cifra di 27,3 milioni di sterline per Flying Start, grazie alla partnership di beneficenza globale della compagnia aerea con Comic Relief. Il denaro è stato raccolto negli ultimi 13 anni, dal lancio della partnership nel 2010. Per celebrare questa pietra miliare, British Airways ha collaborato con i famosi sostenitori di Comic Relief Alison Hammond, Rylan e Sir Steve Redgrave per scoprire se uno dei suoi aerei potesse battere il GB Rowing team in una gara vicino al London City Airport. La leggenda del canottaggio Sir Steve Redgrave ha riunito i membri vincitori di medaglie del GB Rowing Team per affrontare la sfida. I campioni del mondo e gli olimpionici nella barca a otto misti comprendevano un timoniere, quattro rematori femminili e quattro maschi, che hanno sfidato un aereo British Airways Cityflyer Embraer 190. La gara si è svolta a London City Airport, vicino al Royal Albert Docks, con la pista parallela all’acqua dove si allenano molti vogatori olimpici e campioni del mondo. Sir Steve Redgrave, amministratore onorario di Comic Relief e cinque volte campione olimpico di canottaggio, ha dichiarato: “In qualità di amministratore di Comic Relief, è fantastico unire la mia passione per il canottaggio con una causa così vicina al mio cuore. Mi sono allenato in questi dock per molti anni, quindi li conosco bene, ma vedere una sfida come questa è stata sicuramente la prima volta per me. È stato molto divertente e un privilegio farne parte: sono così felice di aver avuto l’opportunità di aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla partnership di beneficenza Flying Start di British Airways, che ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo con la sua raccolta fondi”. Mary Brew, Community Investment Manager, British Airways, ha dichiarato: “Siamo così orgogliosi di aver raggiunto il 13° anno della nostra partnership di lunga data con Comic Relief. Sono le generose donazioni dei nostri clienti e gli sforzi di raccolta fondi dei nostri colleghi che ci hanno aiutato a raggiungere un altro traguardo in questo Red Nose Day”. I fondi raccolti attraverso la partnership Flying Start supportano progetti sia nel Regno Unito che in tutto il mondo nelle destinazioni verso cui vola British Airways. Il Red Nose Day torna venerdì 17 marzo.

QATAR DISCOVERY: IL TOUR “WHALES SHARKS IN QATAR” E’ ORA DISPONIBILE PER LE PRENOTAZIONI – Discover Qatar, Destination Management Company di Qatar Airways, ha annunciato che la seconda edizione dei tour “Whale Sharks in Qatar” inizierà il 18 maggio 2023 e durerà fino alla fine di agosto. I tour giornalieri e i charter privati possono essere prenotati esclusivamente attraverso le piattaforme online Discover Qatar e Qatar Airways Holidays. Un’esperienza unica e irripetibile – disponibile ogni giovedì fino a domenica – per otto ore su un catamarano da 40 posti, con un costo a partire da 249 USD a persona. L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “La nostra seconda edizione degli esclusivi tour ‘Whale Sharks in Qatar’, offerti attraverso Discover Qatar, presenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della natura di assistere e interagire con queste grandi e gentili creature del mare. Siamo orgogliosi che il Qatar sia la patria di una delle più grandi congregazioni di squali balena del mondo e continuiamo a impegnarci per essere la destinazione principale che mette in contatto persone di tutto il mondo con questa affascinante vita marina”. Il Qatar ha la più grande concentrazione di squali balena al mondo, ed è l’unico posto in cui i visitatori possono vederne così tanti in un unico avvistamento. Spesso definiti “giganti gentili”, si stima che esistano da 60 milioni di anni, possano vivere fino a 100 anni e crescere fino a 12 metri di lunghezza. Lanciato nel 2022, il tour “Whale Sharks in Qatar” ha avuto un successo notevole, con quasi 500 esploratori che hanno potuto osservare per primi fino a 300 squali balena che si riuniscono al largo della costa nord-orientale del Qatar. Per maggiori informazioni e per prenotare, visitare il sito https://www.discoverqatar.qa/whale-sharks-of-qatar/.

BRITISH AIRWAYS: NUOVA CAMPAGNA “ASK BRITAIN ANYTHING” – Gli Stati Uniti sono sempre stati curiosi della cultura britannica, ma quanto bene gli americani conoscono veramente gli inglesi? British Airways e VisitBritain hanno unito le forze in una nuova campagna che offre una visione dall’interno della Gran Bretagna moderna, con tutta la sua vivacità e calore, per ispirare i visitatori statunitensi a prenotare la loro prossima visita. La campagna “Ask Britain Anything”, creata con Uncommon Creative Studio, approfondisce le 50 domande online più ricercate dagli americani sul Regno Unito e le pone direttamente ai britannici affinché rispondano. La nuova campagna, che verrà lanciata questa settimana negli Stati Uniti tramite connected television e social media, vede i colleghi di British Airways insieme a persone provenienti da tutta la Gran Bretagna rispondere ad alcune di queste domande. Hamish McVey, British Airways Director of Marketing , ha dichiarato: “Tutti conoscono le vibranti città, i siti storici e gli splendidi paesaggi della Gran Bretagna. Ma c’è una curiosità intorno alla cultura britannica, ora più che mai. Siamo incredibilmente orgogliosi di questa campagna, che dissipa gli stereotipi, fa luce su chi siamo veramente e perché dovresti visitarci per conoscerci meglio. E quale posto migliore per immergersi nello spirito britannico se non su un volo British Airways”. La campagna comprende una serie di 12 film originali. La campagna “Ask Britain Anything” di British Airways e VisitBritain fa parte della campagna globale GREAT Britain del governo britannico.

NUOVO RICNOSCIMENTO PER AIR CANADA RIGUARDO IL SUPPORTO AI DIPENDENTI – Air Canada è stata riconosciuta come uno degli Achievers 50 Most Engaged Workplaces® per il 2023. È il sesto anno consecutivo che Air Canada vince il premio, conferito per l’impegno innovativo e le pratiche di riconoscimento che elevano l’esperienza dei dipendenti. “Nella sua essenza, Air Canada è una customer service business e facciamo affidamento sui nostri dipendenti altamente motivati e dedicati per mantenere questa promessa ogni giorno. Ognuno di loro è essenziale e sono i migliori in quello che fanno. Stiamo sempre studiando nuovi modi per supportarli in modo che possano continuare ad avere successo, ed è gratificante che Achievers riconosca questi sforzi”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. L’Achievers 50 Most Engaged Workplaces® è uno dei numerosi premi che Air Canada ha già vinto quest’anno per il suo impegno sul posto di lavoro: la compagnia è uno dei “Montreal’s Top Employers” for 2023 by Mediacorp Canada per il decimo anno consecutivo; uno dei Canada’s Best Employers 2023 by Forbes per l’ottavo anno consecutivo; vincitrice del 2023 HRD Innovative HR Teams Award for Forward-Thinking HR Programs.

JETBLUE LANCIA NUOVI SERVIZI DA ORLANDO, FLORIDA – JetBlue ha annunciato nuovi servizi non-stop tra l’Orlando International Airport (MCO) e due principali destinazioni caraibiche, in quanto la compagnia aerea svela nuovi piani per offrire tariffe più basse per la Florida centrale. Con inizio a novembre 2023 e in vendita oggi, JetBlue volerà da Orlando a Punta Cana, Repubblica Dominicana e Santiago, Repubblica Dominicana. Dopo la combinazione pianificata con Spirit, JetBlue prevede di raggiungere 200 voli al giorno a Orlando entro il 2027. “Siamo lieti di condividere i nostri piani per offrire più crescita e più posti di lavoro nella Florida centrale, resi possibili dal boom economico della Florida, dalla nostra combinazione con Spirit e come parte degli impegni di crescita che abbiamo concordato con il Florida Attorney General”, afferma Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Questa crescita stabilirà JetBlue come compagnia aerea domestica a basso costo preferita da Orlando, assicurando che i clienti non debbano scegliere tra tariffe basse e una grande esperienza”. “La combinazione pianificata di JetBlue e Spirit sbloccherà opportunità di crescita a lungo termine che altrimenti non sarebbero possibili, offrendo l’esperienza a basso costo e a misura di cliente di JetBlue su più rotte e aumentando le opzioni all’interno e all’esterno della Florida centrale. Ciò include l’introduzione di nuovi servizi non-stop verso una serie di destinazioni che oggi non sarebbero praticabili. In totale, JetBlue offrirebbe voli verso circa 20 mercati che non sono serviti né da JetBlue né da Spirit da Orlando oggi e aumenterebbe le frequenze di volo su circa 25 rotte aggiuntive. Con la sua maggiore presenza e rilevanza a Orlando, JetBlue introdurrà anche la sua rivoluzionaria esperienza premium Mint, alzando ulteriormente il livello sui voli transcontinentali”, conclude JetBlue.

EASA PUBBLICA FSTD SPECIAL CONDITIONS DEVELOPMENT AND ASSESSMENT PROCESS – L’EASA ha stabilito un processo per ‘FSTD Special Conditions development and assessment’ in linea con le esigenze dell’industria, per fornire una guidance generale e una base per la qualificazione delle nuove tecnologie utilizzate nei Flight Simulation Training Devices (FSTD). Inoltre, le FSTD Special Conditions per l’uso della Virtual Reality (VR) combinate con una motion platform with reduced envelope sono state valutate, prescritte e applicate dall’EASA per la qualificazione dei primi training devices.

EASA: IL CP1 INDUSTRIALISATION FORUM COMPRENDERA’ ALCUNI PRODUTTORI – EASA informa: “Il CP1 industrialisation forum, istituito per supportare l’industria e gli operatori con un’efficace implementazione della condivisione delle informazioni sull’initial trajectory information sharing (AF6), ha ampliato la sua partecipazione per includere alcuni manufacturers. Il Forum terrà la sua seconda riunione il 16 marzo 2023”.

QATAR AIRWAYS E QATAR TOURISM OSPITANO IL DWP CONGRESS 2023 – Qatar Airways e Qatar Tourism hanno unito le forze per collaborare con l’acclamato Destination Wedding Planners (DWP) Congress 2023, un evento esclusivo che ha portato a Doha la più grande Business-to-Business platform for weddings. Questa collaborazione sottolinea la crescente statura della città come figura chiave nel settore MICE, che continua ad attrarre viaggiatori d’affari da tutto il mondo. La nona edizione del congresso DWP si è tenuta dal 14 al 16 marzo, per riunire i principali professionisti del wedding planner. Akbar Al Baker, Chairman of Qatar Tourism and Qatar Airways Group Chief Executive, ha aperto il congresso con un discorso per mettere in luce le offerte del Qatar come destinazione versatile e accattivante: “Il nostro continuo impegno per promuovere il Qatar come destinazione leader che soddisfa le esigenze di tutti i viaggiatori è stato ulteriormente rafforzato dalla recente ospitalità del Destination Wedding Planners Congress 2023. Questo evento è considerato il più prestigioso raduno B2B nella wedding industry e siamo onorati di aver avuto i migliori wedding planner e designer a Doha. Non vediamo l’ora di accoglierli di nuovo”. “Quest’anno il congresso ha messo in luce Doha, una città che ha conosciuto notevoli sviluppi nell’ospitalità, nell’aviazione, nell’industria dei servizi e nelle attrazioni turistiche. Nell’ultimo anno il paese ha ospitato quella che viene definita la più grande FIFA World CupTM, un mega-evento che ha reso il paese completamente attrezzato per affrontare una gamma più ampia di eventi globali”, conclude Qatar Airways.

I CLIENTI DI QANTAS E JETSTAR HANNO PIÙ TEMPO PER UTILIZZARE I CREDITI COVID – Qantas e Jetstar stanno concedendo ai clienti 12 mesi extra per utilizzare i loro COVID credits. I crediti sono stati estesi tre volte dal 2020 e questa estensione finale della data del viaggio è progettata per rendere più facile per i clienti utilizzare i crediti rimanenti per viaggi domestici o internazionali. Prima di oggi, i clienti dovevano prenotare e completare il viaggio entro il 31 dicembre 2023. A seguito di questa modifica, dovranno comunque prenotare entro il 31 dicembre di quest’anno, ma avranno tempo fino a dicembre 2024 per completare il viaggio. Questa estensione segue una serie di altre iniziative introdotte nell’ultimo anno per facilitare l’utilizzo dei COVID credits. La modifica odierna si aggiunge anche alle offerte introdotte per incoraggiare i clienti a prenotare viaggi prima della scadenza dei loro crediti, tra cui un’offerta di punti doppi per i frequent flyer lo scorso dicembre e un Qantas “Find My Credit” tool, che verrà lanciato ad aprile per aiutare coloro che hanno perso traccia dei dettagli della prenotazione originale. L’estensione della data di viaggio rende il COVID credit program di Qantas e Jetstar uno dei più flessibili tra i vettori globali.

AMERICAN AIRLINES: PRIME DONNE GRADUATE ALLA CADET ACADEMY – American Airlines ha assunto le prime donne graduate dell’American Airlines Cadet Academy per unirsi al mainline flight deck come first officers, alla Women in Aviation International Conference del 2023. Oltre a questo traguardo speciale, American ha esteso 52 pilot job offers alla conferenza. L’American Airlines Cadet Academy, che celebra il suo quinto anniversario a luglio, fornisce una piattaforma strutturata per eliminare le barriere finanziarie che i potenziali piloti devono affrontare. La Cadet Academy sostiene la crescita della popolazione di piloti, creando al contempo una maggiore diversità tra i ranghi futuri e attuali, con oltre il 30% dei cadetti iscritti donne. “L’impegno di American nell’incoraggiare una cultura positiva, inclusiva ed equa per tutti i membri del team è incrollabile e American si concentra sulla diversificazione del flight deck con gli aviatori più qualificati, investendo nel futuro”, afferma American Airlines.

SAS ANNUAL GENERAL MEETING – SAS informa: “L’Annual General Meeting tenutosi il 16 marzo 2023, ha deliberato in conformità alla proposta del Nomination Committee di rieleggere Carsten Dilling come Chairman of the Board e di rieleggere Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky e Oscar Stege Unger. L’Annual General Meeting ha inoltre deliberato, su proposta del Nomination Committee, che il compenso del Board rimanga invariato rispetto allo scorso anno. L’Annual General Meeting ha deliberato di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale presentati e il conto economico e lo stato patrimoniale consolidati. L’Annual General Meeting ha deliberato di non distribuire alcun dividendo agli azionisti per l’esercizio 1 novembre 2021-31 ottobre 2022”.