Wayman Aviation Academy modernizza la Training Fleet con aeromobili Tecnam

Tecnam ha annunciato la consegna del primo P2006T alla Wayman Aviation Academy, per il suo programma di modernizzazione della flotta.

“Wayman Aviation Academy ha scelto questo moderno bimotore per migliorare il MEP training e aggiornare la propria twin fleet con l’aereo più efficiente e versatile della sua categoria per Multi – IFR training.

Il P2006T è stato scelto dopo un’attenta valutazione per aumentare la multi-engine aircraft reliability. Il suo motore Rotax ridurrà il consumo di carburante di due terzi e la carbon footprint del training di due terzi.

Inoltre, il passaggio dai loro single-engine trainers al P2006T offre agli studenti di Wayman una piattaforma che contribuisce a un passaggio più fluido per ottenere i loro multi-engine ratings.

L’accettazione dell’aereo a Sebring, assistita da Flightline Group, authorized Tecnam dealer per la Florida, e la successiva consegna ufficiale alla Wayman Aviation Academy, è stata una grande pietra miliare per Tecnam e Wayman“, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti di addestrare la prossima generazione di international airline pilots con il Tecnam P2006T”, ha affermato Eddy Wayman, Wayman Aviation Academy Vice President.

David Copeland, TECNAM’s U.S. Director of Sales, ha dichiarato: “Questo primo P2006T è solo un primo passo per una partnership a lungo termine con Wayman Aviation Academy. Tecnam non solo vende aerei ma offre soluzioni moderne, intelligenti ed ecologiche alle Flight Schools negli Stati Uniti e in Canada. Insieme a Wayman siamo orgogliosi di innovare il flight training paradigm in Florida”.

“Il Tecnam P2006T MkII è un twin-engine four-seat aircraft con fully retractable landing gear. La sua semplicità, le performance, l’efficienza e l’ergonomia sono ciò che rende questo velivolo ideale per il multi-engine training, così come per cross-country flying. Il P2006T offre un valore imbattibile e un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin, che integra tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due high-definition LCD”, conclude Tecnam.

Wayman Aviation Academy è la più grande Ab Initio flight school in South Florida. La scuola si concentra sull’initial training attraverso il commercial flight training in preparazione alle airline careers. Hanno diversi airline partners tra cui SkyWest e Republic Airways che volano per American Airlines, United e Delta. Opera una flotta di oltre 40 aeromobili presso Hollywood North Perry Airport (KHWO).

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)