News Brevi – 17.03.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SALVA VITA CON FALCON 50 PER UN BIMBO DI 1 GIORNO – Nel tardo pomeriggio di ieri, un bimbo di appena un giorno di vita in imminente pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas a Roma, a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Per il neonato, ricoverato presso il Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato a Cagliari, si è reso necessario un trasporto sanitario d’urgenza ed il successivo ricovero presso l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il piccolo paziente è stato imbarcato presso l’aeroporto sardo intorno le 16.30 ed ha viaggiato, assistito durante il volo da un’equipe medica, all’interno di una culla termica necessaria in tali situazioni. Dopo un’ora di volo, l’aereo militare ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino dove il piccolo ha proseguito il suo viaggio verso il nosocomio romano. Il velivolo ha poi ripreso il servizio di prontezza operativa. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: INIZIATIVA “LIBRO DEL MESE” ALLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – L’Aeronautica Militare informa: “In occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, la cui ricorrenza cade il prossimo 28 marzo, la Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito dell’iniziativa “Libro del Mese“, ha organizzato una esposizione – che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 7 aprile – con una selezione di libri dedicata alla storia dell’aviazione, una storia fatta di gesta eroiche, tecnologia, innovazione, ma soprattutto di profonda umanità di cui l’Aeronautica Militare è stata protagonista. Presenti all’inaugurazione, martedì 14 marzo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM), prof. Giuseppe Valditara, il Presidente del comitato per il Centenario A.M., Generale Ispettore Capo (ric) Genio Aeronautico Basilio Di Martino, il responsabile delle Biblioteche dell’Amministrazione Centrale del MIM, dott. Pierpaolo Ianni, e una rappresentanza di studenti dell’Istituto Tecnico Statale “Francesco De Pinedo” (già Istituto Aeronautico) di Roma accompagnati dal dirigente scolastico, prof.ssa Elda Scarsella. Da segnalare anche l’esposizione del periodico “Gennariello”, pubblicato dalla stamperia Nazionale Braille di Firenze nel 1925, che sempre nel segno della modernità e della volontà di diffondere il più possibile quest’enorme passione per il volo che si andava affermando, narrava delle imprese aeronautiche di Francesco De Pinedo e del suo idrovolante – da cui la pubblicazione prende il nome – attraverso il Braille. Altre significative testimonianze di cosa rappresentò l’aviazione nel recente passato possiamo ricavarle dalle meravigliose immagini tratte dalla collezione dei “quaderni scolastici”, conservati nella sala dell’emeroteca e nelle pubblicazioni fornite per l’occasione dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, che raccontano non solo delle gesta di Francesco Baracca, ma anche delle leggendarie imprese aviatorie che caratterizzarono quel tempo, come il volo Roma – Tokio (1920) di Arturo Ferrarin e il volo transatlantico compiuto da Francesco De Pinedo nel 1927” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADR: CONCERTO PER I PASSEGGERI DI 111 GIOVANI TALENTI DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA NEL TERMINAL 3 DI FIUMICINO – Esibizione straordinaria all’aeroporto di Fiumicino della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, composta da 111 ragazzi e diretta dalla Maestra Vanessa Benelli Mosell, testimonial della campagna di comunicazione per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Adr. Per la prima volta in assoluto un’orchestra a formazione completa ha eseguito un concerto in aeroporto, a favore dei viaggiatori dello scalo. All’evento, aperto dal Presidente di Mundys, Giampiero Massolo, insieme al Presidente di Adr, Claudio De Vincenti, hanno partecipato diverse centinaia di passeggeri, che hanno accolto con grande favore e interesse l’esibizione dei giovani orchestrali all’interno dell’area internazionale di imbarco E al Terminal 3, realizzata secondo le più avanzate tecnologie e i migliori standard di tutela ambientale. ll programma scelto per l’occasione ha visto l’esecuzione di alcune delle più note composizioni di Ravel, Borodin, Bernstein e di altri autori di fama internazionale. Il concerto, della durata di circa un’ora, si è aperto con “Danze polovesiane” di Aleksandr Borodin, cui sono seguiti tra gli altri brani, West Side Story di Leonard Bernstein, e si è chiuso con il Bolero di Maurice Ravel. L’orchestra di 111 elementi è composta, tra l’altro, da 27 violini, 14 violoncelli, 9 flauti, 1 pianoforte, 8 trombe, 4 tromboni, 8 percussionisti. Il Leonardo da Vinci, quindi, si è trasformato per una sera in un grande e innovativo auditorium dove artisti di eccellenza si sono esibiti in un concerto unico per un pubblico e i passeggeri intercontinentali presenti. La direttrice dell’orchestra, Vanessa Benelli Mosell, è un’artista di fama internazionale: si è esibita in prestigiose sale da concerto, come la Berliner Philharmonie, la Laeiszhalle di Amburgo, l’Auditorio Nacional di Madrid, l’Auditorium du Louvre a Parigi, la Dublin National Concert Hall, il Seoul Arts Center, il Beijing National Center for the Performing Arts, la Royal Festival Hall ed il Kings Place di Londra, La Scala di Milano.

DELTA ESPANDE I SERVIZI VERSO CARAIBI, LATIN AMERICA E MESSICO – Delta sta aggiungendo rotte stagionali dai suoi hub di Atlanta, New York-JFK, Detroit e Minneapolis verso diverse destinazioni tropicali. Con oltre il 20% di posti in più rispetto alla 2022 holiday season, l’holiday 2023 Latin America schedule di Delta sarà il più ampio della sua storia, con un servizio ampliato in Messico, America Centrale e Caraibi. Questa crescita arriva mentre Delta lavora per il ripristino completo della sua rete dopo aver operato all’85% della capacità complessiva nel 2022, con un focus chiave sui suoi hub statunitensi. I newyorkesi possono usufruire di più voli diretti ai tre principali mercati latinoamericani da JFK: San Juan (SJU), Santo Domingo (SDQ) e Santiago (STI). Con queste rotte aggiuntive, Delta opererà oltre 30 voli nei giorni di punta verso 19 destinazioni dell’America Latina da JFK. Inoltre, Delta rafforzerà la sua posizione di vettore n. 1 in America Latina da Atlanta e Detroit con l’aggiunta di frequenze giornaliere verso popolari destinazioni. Delta è diventata la prima grande compagnia aerea statunitense a introdurre il Wi-Fi veloce e gratuito per tutti, in collaborazione con T-Mobile. L’esperienza è disponibile sulla maggior parte dei domestic mainline aircraft a partire dal 1° febbraio, con piena disponibilità sugli aerei internazionali e regionali entro la fine del 2024.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Agreement and Plan of Merger, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation (“JetBlue”), Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc. (“Spirit”), JetBlue ha fissato il 27 marzo 2023 come record date per il pagamento anticipato di marzo 2023 agli azionisti Spirit di $0,10 per Spirit share, con pagamento del March 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 31 marzo 2023″.