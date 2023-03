Austrian Airlines: l’Executive Board Contract del CCO Michael Trestl è stato prorogato per altri cinque anni

Il Supervisory Board of Austrian Airlines AG ha riconfermato Michael Trestl (37) come member of the Executive Board and Chief Commercial Officer (CCO) della compagnia aerea per un periodo di cinque anni, dal 01.01.2024 al 31.12.2028.

Trestl è entrato a far parte dell’Executive Board della compagnia aerea nel gennaio 2021 ed è responsabile per Sales, Network & Revenue Management, Brand Experience and IT. Annette Mann in qualità di Chief Executive Officer (CEO) e Francesco Sciortino in qualità di Chief Operations Officer (COO) sono anch’essi membri dell’Austrian Airlines Executive Board team.

“Michael Trestl ha assunto la responsabilità commerciale di Austrian Airlines come CCO nel bel mezzo della pandemia. Con la sua competenza strategica e le sue capacità di lavoro in team, ha dato un contributo significativo per guidare la compagnia aerea durante la crisi e consentire un successivo rilancio”, commenta Christina Foerster, Chairwoman of the Supervisory Board of Austrian Airlines AG.

Solo di recente Austrian Airlines ha presentato per la prima volta dopo la pandemia un risultato annuale positivo.

“Non vedo l’ora di vivere altri anni intensi con il team di Austrian Airlines. Nelle prossime settimane e mesi, ci divertiremo a lavorare per rafforzare la nostra customer experience e continueremo a concentrarci sul nostro posizionamento come network carrier attraente. Austrian Airlines è e rimarrà la compagnia aerea numero 1 in Austria”, ha concluso Michael Trestl.

