Etihad Airways migliora gli accordi interline e codeshare con sei compagnie aeree

Etihad Airways ha avviato partnership interline reciproche con tre nuove compagnie aeree partner – Philippine Airlines (PAL), Austrian Airlines (OS) e Airlink South Africa (4Z), mentre rilancia i collegamenti interline con Biman Bangladesh e i codeshare con Air Seychelles (HM) e ITA Airways (AZ).

L’accordo significa che i clienti di tutte le compagnie aeree coinvolte godranno di una migliore connettività verso le destinazioni attraverso le reciproche reti, potranno prenotare un unico biglietto e dovranno effettuare il check-in una sola volta all’inizio del volo, con bagaglio fino alla destinazione finale.

Arik De, Chief Revenue Officer di Etihad, ha dichiarato: “Ampliare la portata della nostra rete e consentire a più ospiti di visitare Abu Dhabi ha sempre guidato il nostro obiettivo. Questi sei interline/code agreements semplificano la vita agli ospiti di tutte le compagnie aeree coinvolte. Con Austrian Airlines, questo offre ai nostri ospiti l’accesso fino a 58 destinazioni europee via Vienna, operata quotidianamente da Etihad durante l’estate, e si aggiunge agli altri quattro membri di Lufthansa Group con i quali abbiamo già interline o codeshare agreements.

Il nostro accordo con Airlink South Africa offre agli ospiti in coincidenza tramite il nostro volo verso Johannesburg un accesso diretto a 16 destinazioni domestiche in Sud Africa e 25 destinazioni regionali africane, e completa le nostre opzioni esistenti con South African Airways.

La collaborazione con Philippine Airlines offre un facile accesso a 19 destinazioni domestiche filippine tra cui Cebu, Cagayan de Oro, Davao e Kalibo, tramite il doppio servizio giornaliero di Etihad a Manila.

I nostri collegamenti con Biman e Air Seychelles sono stati influenzati dalle system migrations di queste compagnie aeree negli ultimi 12 mesi, quindi siamo lieti di riconnetterci con loro per integrare i nostri Dhaka and Mahe services e offrire ulteriori destinazioni, come Chittagong e Praslin.

Anche la partnership di successo di Etihad con ITA Airways su Roma Fiumicino verso l’Italia, l’Europa e oltre è stata ripristinata dopo la migrazione ad Amadeus Altea di ITA a febbraio”.

Le offerte interline e codeshare ampliate verranno progressivamente implementate sui canali di vendita Etihad, tra cui Etihad.com e gli agenti di viaggio, nelle prossime settimane.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)