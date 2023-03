Emirates: promozione per i voli dall’Italia a Dubai, con un biglietto gratuito per il Museo del Futuro

Emirates ha lanciato una nuova offerta per i viaggiatori che pianificano un viaggio a Dubai dall’Italia in Economy e Business Class tra il 9 aprile e il 30 giugno 2023.

“Da oggi, tutti i clienti Emirates potranno usufruire di un biglietto gratuito per il Museo del Futuro, un punto di riferimento iconico della città e l’ultima meraviglia architettonica di Dubai.

L’offerta è valida per i biglietti di andata e ritorno dall’Italia a Dubai in qualsiasi classe, acquistati su emirates.com con il codice promozionale FUTURE3 fino al 10 aprile 2023, per viaggi dal 9 aprile al 30 giugno 2023. Biglietti acquistati tramite il call center Emirates o le agenzie di viaggio partecipanti sono inclusi nell’offerta.

Il biglietto gratuito per il Museo del Futuro dà diritto a un ingresso durante l’orario di apertura del museo e deve essere prenotato su museumofthefuture.ae a fronte di un codice di riscatto inviato da Emirates prima della visita programmata e utilizzabile entro il 15 luglio 2023 (Termini e condizioni applicati. Per l’elenco completo delle condizioni, visitare: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/museum-of-the-future-access-on-us/).

Il Museo del Futuro è l’attrazione principale di cui tutti parlano a Dubai e accoglie persone di tutte le età per vedere, toccare e plasmare il nostro futuro condiviso. All’interno di un incredibile edificio, considerato uno dei più belli del mondo, puoi esplorare il futuro tra 50 anni in un’esperienza incredibilmente coinvolgente e sensoriale”, afferma Emirates.

“Emirates, dopo la pandemia, ha riavviato in sicurezza i voli verso più di 130 destinazioni, in sei continenti e attualmente opera 37 voli settimanali dall’Italia a Dubai.

Che si tratti di una vacanza in città, una fuga in spiaggia, un rifugio rilassante, un’esperienza unica nel deserto, ogni viaggiatore potrà vivere la sua avventura speciale a Dubai. Dalle spiagge assolate alle attività del patrimonio dell’ospitalità di livello mondiale, alle strutture per il tempo libero, Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale.

I membri del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, potranno guadagnare Miglia con le spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti e riscattarle per biglietti premio, upgrade, nonché biglietti per concerti ed eventi sportivi. Informazioni su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/.

I clienti possono sfogliare, creare e prenotare i propri itinerari personalizzati, inclusi voli, soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e ricreative a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso la piattaforma Dubai Experience di Emirates, e godere di esperienze ancora più uniche.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)