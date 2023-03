Lufthansa Technik Aero Alzey espande il sito e investe in nuove tecnologie

Lufthansa Technik Aero Alzey (LTAA) sta facendo spazio a nuove capacità produttive. Da alcune settimane è in corso di realizzazione presso l’azienda un ampliamento di 1.500 mq su tre livelli per il deposito temporaneo di engine parts and very large tools, in modo che l’attuale area produttiva sarà presto nuovamente disponibile per il production process, con più motori che potranno essere elaborati contemporaneamente in futuro. Il nuovo edificio dovrebbe entrare in funzione a settembre.

“L’aggiunta del nuovo spazio è un primo passo nel nostro futuro percorso di crescita”, afferma Matthias Gruber, managing director of LTAA. “Sono particolarmente lieto di questo in vista degli ultimi tre anni, che sono stati anche per noi difficili a causa della crisi. Fortunatamente siamo riusciti a trattenere la maggior parte dei nostri dipendenti altamente qualificati. Questo ci rende molto più facile ricominciare da capo e rispondere alle richieste del mercato”.

Attualmente, LTAA ha 600 dipendenti, rispetto ai 700 prima della crisi. “Vogliamo tornare ai livelli pre-crisi. L’ulteriore crescita del personale dipenderà quindi da decisioni strategiche”, ha affermato Gruber.

“Attualmente l’azienda è alla ricerca di nuove risorse principalmente nell’area tecnica, come ingegneri e meccanici. Tuttavia, c’è bisogno di personale anche nelle aree commerciali. L’espansione del sito segna anche l’ingresso dell’azienda nelle nuove tecnologie. Per poter svolgere in futuro servizi precedentemente esternalizzati presso il sito stesso, LTAA investirà in un waterjet system: l’omologazione di gruppo è già stata concessa.

La waterjet technology consentirà quindi di rimuovere i rivestimenti dalle engine parts in loco. La nuova tecnologia è molto più rispettosa dell’ambiente rispetto alla sverniciatura chimica e offre il vantaggio che durante il processo viene rimosso meno materiale rispetto ai metodi meccanici”, afferma LTAA.

“Siamo in stretto scambio con produttori come GE e Pratt & Whitney per continuare a tenere il polso nello sviluppo continuo della engine technology”, afferma Gruber.

“Oltre all’ampliamento, nei prossimi anni è previsto un polo logistico nell’area del nuovo polo industriale e la costruzione di ulteriori edifici. Gli sviluppi futuri includono il PW127XT, il nuovo motore Pratt & Whitney per l’aereo regionale ATR72-600, e il Passport20 per i Bombardier business jets, che è già in manutenzione ad Alzey. LTAA prevede inoltre di entrare nell’EPAR business per il regional market.

Le nuove tecnologie vengono utilizzate anche nella costruzione stessa. L’installazione di un impianto fotovoltaico sull’intera superficie del tetto ha lo scopo di ottimizzare il bilancio energetico e ridurre in futuro le emissioni di anidride carbonica”, conclude LTAA.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)