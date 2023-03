News Brevi – 21.03.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A ROMA – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di 7 giorni da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Per la tipologia di trasporto si è reso necessario, nello specifico, l’utilizzo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, velivolo idoneo al trasporto della neonata in imminente pericolo di vita. La piccola paziente, che ha viaggiato all’interno di una culla termica, è stata monitorata durante il volo da un’equipe medica ed assistita da entrambi i genitori per l’intera durata del viaggio. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Cagliari, intorno alle 12:30 di questa mattina. Qui, la piccola, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto intorno alle 13:00, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO CONIA 2 MONETE CELEBRATIVE – L’Aeronautica Militare compie 100 anni il 28 marzo 2023 e, per l’occasione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2023 ha coniato due monete celebrative denominate “Cento anni dell’Aeronautica Militare”, emesse oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La prima moneta commemorativa da 2 euro a corso legale in tutti gli Stati membri nell’Unione europea e a circolazione ordinaria, è stata realizzata in 3 milioni di esemplari per un valore nominale di 6 milioni di euro, per ricordare la storia, gli ideali e i valori fondanti dell’Aeronautica Militare, Forza Armata da sempre al servizio del Paese e della collettività. Autore della faccia nazionale, specifica del Paese di emissione, è l’artista incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta. La moneta, nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è disponibile in versione Proof e in Fior di Conio, con una tiratura rispettivamente di 13mila e 15mila pezzi, a cui si aggiunge il rotolino da 25 pezzi Fior di Conio in 10mila pezzi. La seconda moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, realizzata sempre da Valerio De Seta con elementi colorati, è disponibile in versione Proof con una tiratura di 5mila pezzi. Alcune monete sono state simbolicamente coniate dagli stessi vertici della Forza Armata, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e il Sottocapo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande. Nei giorni scorsi, infatti, assieme al capo del 5° Reparto Comunicazione della Forza Armata, Generale di Brigata Aerea, Giovanni Francesco Adamo, al Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, presidente del “Comitato Centenario dell’Aeronautica Militare” e a una delegazione di ufficiali, hanno fatto visita all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assistere, in prima persona, al processo di coniatura delle monete. Al termine della visita, il Generale Goretti ha voluto ringraziare i vertici dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’ospitalità e l’esperienza nonché per la preziosa collaborazione, in occasione di un evento estremamente importante come le celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. Le monete possono essere acquistate sul portale www.shop.ipzs.it (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA E LUFTHANSA AUTOMATIZZANO IL REIMBARCO DEI BAGAGLI DISGUIDATI PER RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEI PASSEGGERI – SITA, il fornitore internazionale di tecnologia per il trasporto aereo, e Lufthansa hanno unito le forze per ridurre i costi dei bagagli disguidati e per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, automatizzando le operazioni per il reimbarco di borse e valigie. Dopo la pandemia è diventato fondamentale riuscire ad affrontare i problemi della carenza di personale e delle irregolarità nella gestione dei bagagli, dato che durante il Coronavirus il settore dell’aviazione ha perso circa 2,3 milioni di posti di lavoro e nel 2022 ha sostenuto costi pari a $2,2 miliardi per bagagli mal gestiti, tra cui oltre 4 milioni di borse e valigie disguidate durante le coincidenze dei voli. WorldTracer Auto Reflight di SITA reimbarca i bagagli in modo digitale, senza necessitare di alcun intervento umano, riduce i costi e i disagi e contribuisce a incrementare nel settore soluzioni più sostenibili e vicine all’obiettivo di zero emissioni di CO2. La soluzione auto reflight di SITA avvisa istantaneamente i passeggeri al loro arrivo di eventuali ritardi nella consegna dei bagagli, raccogliendo i dettagli sulla consegna e consentendo al passeggero di evitare l’attesa nella sala in cui convogliano i bagagli. La soluzione suggerisce automaticamente l’itinerario di volo più adatto per i bagagli urgenti (bagagli senza passeggero). Utilizza l’etichetta originale del bagaglio per effettuare un nuovo volo e informare il sistema bagagli della nuova tratta. Si risparmia tempo e si riduce il consumo di carta, dal momento che non è più necessario stampare ulteriori etichette. Secondo le stime di SITA, la diffusione dell’automazione del reimbarco dei bagagli potrebbe far risparmiare al settore $30 milioni all’anno di costi associati a bagagli mal gestiti. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “La soluzione automatizzata di SITA per il reimbarco dei bagagli è costruita sulla base di precedenti co-innovazioni di successo con Lufthansa e soddisfa la necessità del settore di gestire i bagagli in vista del ritorno a viaggiare. Il nostro obiettivo è fare in modo che quando un bagaglio viene gestito in modo errato, venga ricongiunto al suo proprietario nel modo più semplice e veloce possibile”. Viktoria Rudo, Senior Manager del Gruppo Lufthansa, ha dichiarato: “In Lufthansa cerchiamo sempre modi per ottimizzare i processi di gestione dei bagagli e migliorare il viaggio dei passeggeri. Vediamo un grande potenziale nell’automazione degli attuali processi di reimbarco, per lo più manuali. Per questo motivo abbiamo deciso di collaborare con SITA per esplorare le possibilità della digitalizzazione”.

INAUGURATO NUOVO SPAZIO ARES MODENA – Aeroporto Marconi di Bologna e Ares Modena hanno inaugurato ufficialmente oggi il nuovo spazio espositivo ARES all’interno del Terminal Passeggeri, in Sala Imbarchi Schengen. Lo spazio si presenta come una vetrina, per mostrare le conoscenze dell’azienda italiana nell’ambito del coachbuilding, la sua artigianalità esclusiva nonché le sue tecnologie all’avanguardia. “Progettato dal Centro Stile di ARES, che ha tratto ispirazione dalle linee pulite di una galleria d’arte contemporanea, il nuovo Studio ospita due splendidi esempi delle capacità di progettazione su misura dell’azienda: l’ARES S1 Project Biposto One-Off, eccezionale esercizio di stile, prova dell’incredibile capacità di design dell’azienda, e l’ARES Modena Bullet, un progetto senza tempo che fonde il mondo delle corse all’arte del coachbuilding. Lo Studio svolgerà anche un ruolo importante nella filosofia di co-creazione tipica dell’azienda, grazie alla quale clienti, designers e ingegneri possono lavorare fianco a fianco per progettare e costruire veicoli in esemplare unico e su misura – una possibilità unica offerta da ARES. Nel configurare la propria auto e la propria moto, gli ospiti potranno scegliere tra una vasta gamma di opzioni e colori per l’esterno, oltre naturalmente ai pellami, ai tessuti e alle finiture più ricercate per l’interno, mentre si godono un tipico momento di ospitalità all’italiana. La filosofia di ARES Modena non è soltanto quella di fornire soluzioni alle esigenze dei clienti, ma anche di creare un’esperienza unica e coinvolgente. Gli ARES Studios combinano emozioni, desideri, veicoli e arte, riflettendo perfettamente l’anima del coachbuilder modenese. Oltre a Bologna, sono presenti a Modena, St. Moritz, Monaco, Marbella, Miami, Zurigo, Kitzbühel e Dubai; prossimamente Milano e Londra. All’inaugurazione di oggi hanno partecipato: Giuseppe Miceli, Mirko De Gaetano e Luca Albrizzi rispettivamente CEO, Head of Marketing and Communication e Global Head of Sales Operations di ARES Modena, nonché il Direttore Business Non Aviation di Aeroporto di Bologna Stefano Gardini e il Retail and Advertising manager di Aeroporto di Bologna Nicola Gualandi”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

EASYJET AGGIUNGE 140.000 POSTI DAGLI AEROPORTI DI BELFAST – easyJet ha messo in vendita 140.000 posti extra dai suoi Belfast airports. “I posti aggiuntivi, precedentemente serviti da Flybe, non solo manterranno la connettività domestica, ma contribuiranno anche a soddisfare la domanda di viaggi nazionali. easyJet opera più posti sui voli domestici rispetto a qualsiasi altro vettore del Regno Unito. I posti aggiuntivi offrono ai clienti dell’Irlanda del Nord ancora più scelta e comodi collegamenti diretti, sia che volino per piacere o per affari. I clienti possono ora prenotare tariffe vantaggiose da Belfast International per Londra Luton, Glasgow e per Manchester. La compagnia aerea ha anche annunciato due nuove rotte domestiche tutto l’anno da Belfast City a Londra Luton e Manchester, che decolleranno per la prima volta a giugno. Ciò significa che la compagnia ora opera sei rotte da Belfast City a Bristol, Glasgow, Liverpool e Londra Gatwick, e ora Londra Luton e Manchester. easyJet ha rapidamente ampliato la sua offerta presso l’aeroporto negli ultimi due anni, da quando ha rilanciato le operazioni da Belfast City per la prima volta in oltre 10 anni nel 2021 con una rotta per Londra Gatwick”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante supportare la connettività nel Regno Unito, quindi siamo lieti di fornire ai clienti connessioni domestiche ancora più dirette e convenienti che sappiamo si dimostreranno popolari sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. easyJet offre più posti sulle rotte domestiche del Regno Unito rispetto a qualsiasi altro vettore e oggi rafforziamo ulteriormente la nostra rete dall’Irlanda del Nord, offrendo ancora più posti sulle principali rotte domestiche e lanciando due nuove rotte per servire i clienti che viaggiano tra la città di Belfast e gli hub di Londra e Manchester”.

AIR CANADA PROSEGUE L’IMPEGNO PER LA LINGUA FRANCESE IN CANADA – Air Canada annuncia la sua registrazione volontaria presso l’Office québécois de la langue française, dopo diversi mesi di discussioni con l’Ufficio. “In qualità di più grande vettore aereo del Canada, Air Canada è orgogliosa del suo impegno per la lingua francese in Quebec e in tutta la sua rete globale. L’ulteriore passo che la compagnia aerea sta intraprendendo oggi riflette il suo obiettivo di contribuire alla protezione, promozione e diffusione della lingua francese, nel rispetto dell’Official Languages Act che si applica al vettore”, afferma Air Canada.

QANTAS INVESTE IN NUOVI MENU – I clienti Qantas che viaggiano attraverso la sua rete regionale, domestica e internazionale potranno vivere un’esperienza di ristorazione in volo e nelle lounge più ampia e migliore, poiché la compagnia aerea lancia questo mese un significativo programma di miglioramento dei menu. L’ulteriore investimento introduce nuovi piatti e porzioni più grandi in tutte le cabine, utilizzando ingredienti di alta qualità provenienti da produttori australiani di prima qualità. È il singolo più grande investimento in inflight and lounge dining di Qantas in un decennio e arriva quando la compagnia aerea torna a guadagnare e accelera i suoi programmi di investimento per i clienti. Questi includono un’espansione da 100 milioni di dollari delle lounge domestiche e internazionali, il progressivo rinnovo dei suoi aeromobili e nuove rotte. Queste modifiche ai menu seguono una revisione del domestic Economy menu nell’ottobre 2022, offrendo più varietà e soddisfacendo diverse esigenze dietetiche, inclusa un’opzione vegetariana per tutti i pasti. Il Chief Customer Officer di Qantas Group, Markus Svensson, ha dichiarato: “Il cibo e il vino premium sono uno dei motivi principali per cui i nostri clienti scelgono di volare con Qantas, quindi questo significativo impulso significa che saremo in grado di portare avanti i nostri sforzi per offrire un’esperienza di livello mondiale in volo. Siamo orgogliosi di lavorare con produttori enogastronomici australiani affermati ed emergenti per offrire la migliore esperienza culinaria possibile ai nostri clienti”. Neil Perry, Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service, afferma: “In Australia abbiamo l’imbarazzo della scelta quando si tratta di poter reperire cibo di alta qualità da fantastici produttori australiani e, insieme a porzioni generose e un ottimo servizio, questi sono gli ingredienti chiave per creare un pasto piacevole”. I nuovi menu hanno iniziato a essere implementati sui voli domestici e verranno lanciati sui voli internazionali a partire dal 29 marzo. L’impegno di Qantas per il vino ha visto la compagnia aerea ricevere quest’anno dieci medaglie tra cui “Best First Class Cellar” ai Cellars in the Sky Awards, che classificano le liste dei vini delle compagnie aeree globali.

TRASPORTO PUBBLICO A ZERO EMISSIONI: FIRMATO CONTRATTO DA 177 MLN TRA COMUNE DI GENOVA E RTI ICM – LEONARDO – COLAS RAIL – Al via il progetto degli Assi di Forza per il trasporto pubblico locale della Città di Genova: è stato firmato il contratto d’appalto integrato, del valore di 177 milioni di euro, tra il Comune e la RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) formata da ICM (mandataria capogruppo), Leonardo e Colas Rail. Il contratto comprende la progettazione esecutiva e la fornitura di opere civili, impianti e infrastrutture tecnologiche e prevede la realizzazione di un sistema filoviario a zero emissioni inquinanti operante su quattro direttrici per una copertura efficiente ed ecologicamente sostenibile del territorio genovese da Levante a Ponente e nelle valli, attraversando il centro. I lavori, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in parte coperti dai fondi del PNRR, inizieranno nel 2023. Il progetto potrà contare sulle migliori soluzioni hi-tech sviluppate da Leonardo, basate su architetture e sistemi secure-by-design capaci di contrastare anche la minaccia cibernetica. I 4 Assi di Forza utilizzeranno inoltre i sistemi di sicurezza più evoluti, il tutto integrato e gestito tramite le piattaforme di Leonardo per il monitoraggio e la protezione di dati e asset strategici, installate nella attuale centrale operativa della AMT (Azienda Mobilità e Trasporti) di Genova. La grande novità è la tecnologia flash charging, che sarà applicata ai bus elettrici sulla linea Val Bisagno e permetterà di ricaricare i mezzi sfruttando il tempo di salita e discesa dei passeggeri alle soste e al capolinea, senza impatto sull’orario e sulla velocità del trasporto.

AIR FRANCE E DELSEY LANCIANO UNA NUOVA GAMMA DI VALIGIE – Air France e Delsey rinnovano la loro collaborazione e presentano una nuova gamma di valigie chiamata “Allure”, che unisce competenza ed eleganza francese. Air France informa: “Le due case francesi specializzate in viaggi stanno reinterpretando i codici che hanno decretato il successo della loro precedente gamma “New Envol” per proporne una versione completamente rivista. Con una linea più decisa, “Allure” unisce forza e leggerezza, per un viaggio nell’eleganza. Disponibile in nero e blu navy, la gamma è disponibile per la prima volta anche in avorio, che ricorda i toni tenui della cabina La Première, la più esclusiva di Air France. Ogni valigia ha una finitura “twill” che ricorda il mondo della moda e che permette al bagaglio di essere più resistente ai graffi. In un approccio più sostenibile, il rivestimento interno della valigia è realizzato in tessuto riciclato. La collezione “Allure” è disponibile in tre taglie, di cui una appositamente studiata per i viaggi in cabina, dal peso di soli 2,7 kg. Ogni valigia è inoltre dotata del meglio della tecnologia Delsey: struttura 100% policarbonato, quattro doppie ruote silenziose multidirezionali, apertura brevettata SECURITECH Zip e chiusura a combinazione integrata con TSA. Questa linea unica può essere scoperta su shopping.airfrance.com. Dal 27 marzo al 30 aprile 2023, Air France Shopping espone la sua nuova collezione di valigie “Allure” al 2° piano del BHV Marais di Parigi, oltre ad altri articoli eleganti e pratici delle sue collezioni legate ai viaggi. Air France Shopping è il sito di vendita online degli articoli a marchio Air France”.

DELTA LANCIA LA PROPEL FLIGHT ACADEMY – Delta, attraverso il suo programma Propel Pilot Career Path, sta lanciando una pilot academy dedicata alla formazione della prossima generazione di piloti della compagnia aerea. Delta Propel Flight Academy, gestita in collaborazione con Skyborne Airline Academy, aprirà le sue porte alla prima classe di studenti a giugno e ora accetta le domande dei candidati interessati. “La Propel Flight Academy è l’ultimo capitolo del nostro impegno di lunga data per investire e creare percorsi nuovi ed equi per consentire ai talenti qualificati di entrare nella professione di pilota”, ha dichiarato Patrick Burns, Delta’s V.P. – Flight Operations and System Chief Pilot. “Non vediamo l’ora di vedere una nuova generazione di piloti iniziare il loro viaggio alla Propel Flight Academy e alla fine unirsi a noi in cockpit per mostrare ai clienti Delta perché nessuno collega meglio il mondo”. L’accademia è il quarto tipo di percorso creato per aspiranti piloti dal Propel Pilot Career Path Program sin dal suo inizio nel 2018. Ad oggi, quasi 100 partecipanti hanno completato i programmi esistenti e ora volano per Delta, mentre altri 700 piloti sono attualmente iscritti al programma e lavorano per lo stesso obiettivo. Gli studenti piloti avranno diritto a ricevere fino a $20.000 da Delta in supporto finanziario. Delta coprirà anche il costo degli interessi sui prestiti agli studenti da istituti di credito selezionati. La Propel Pilot Academy avrà sede in una struttura di 12.000 piedi quadrati recentemente rinnovata situata all’interno del campus Skyborne di Vero Beach, in Florida. Per ulteriori informazioni, visitare propel.delta.com.

GE: PROPULSORI LM500 PER LE PXX-B BATCH II – La Republic of Korea’s Navy ha selezionato le turbine a gas LM500 di GE Marine per alimentare le prime quattro PKX-B Batch-II ships. Un totale di 32 turbine a gas LM500 sono a bordo di 16 PKX-B Batch-I ships, che sono state tutte consegnate. Batch-II include altre 18 ships, con le prime quattro ufficialmente sotto contratto per la costruzione alla fine del 2022. L’hardware della turbina a gas sarà prodotto nello stabilimento GE di Lynn, MA, e consegnato a Hanwha Aerospace, GE marine system partner, che assemblerà e testare i motori prima di consegnarli a HJ Shipbuilding & Construction per l’installazione. L’LM500 deriva dai motori turbofan TF34/CF34 di GE e ha il 90% in comune con il motore CF34 che equipaggia il popolare jet regionale CRJ100/200 con oltre 14 milioni di ore di operazioni. Il GE Marine gas turbine business fa parte di GE Aerospace, con sede a Cincinnati, Ohio. GE realizza turbine a gas aeroderivate da 6.100 a 70.656 cavalli vapore/da 4,6 a 52,7 megawatt