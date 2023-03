Lufthansa: ritorna l’A380 da Monaco verso Boston e New York

Dal primo giugno Lufthansa riprenderà le sue regolari operazioni di volo con l’Airbus A380, dopo un’interruzione di tre anni. I voli giornalieri da Monaco a Boston saranno operati dal volo LH424 operato con Airbus A380. Giusto in tempo per il Giorno dell’Indipendenza, la festa nazionale degli Stati Uniti, un A380 con numero di volo LH410 decollerà ogni giorno per New York -John F. Kennedy International Airport dal 4 luglio 2023. La compagnia aerea sta quindi notevolmente ampliando la sua offerta premium nel suo hub meridionale, soprattutto con posti aggiuntivi in Business e First Class.

Con 509 posti, l’A380 ha circa l’80% in più di capacità rispetto all’Airbus A340-600 che attualmente vola sulla rotta Monaco-New York (JFK). In totale, l’A380 offre quattro classi di viaggio: 8 posti in First Class, 78 posti in Business Class, 52 posti in Premium Eco e 371 posti in Economy Class.

I voli sull’aereo più grande della flotta Lufthansa possono essere prenotati dal 23 marzo 2023.

A causa del significativo aumento della domanda di biglietti aerei e della consegna ritardata degli aeromobili ordinati, Lufthansa aveva deciso nel 2022 di riattivare l’Airbus A380, particolarmente apprezzato da passeggeri ed equipaggi.

Entro la fine del 2023, un totale di quattro aeromobili A380 saranno nuovamente operati da Monaco.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)