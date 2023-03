ACI World: gli ultimi dati aeroportuali rivelano la tendenza ad una ripresa finanziaria del settore

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato l’edizione 2023 dell’Airport Economics Report e i Key Performance Indicators (KPI), che presentano una visione completa della performance finanziaria del settore aeroportuale per l’anno 2021.

“L’annuale Airport Economics Report presenta un’approfondita analisi globale dei ricavi del settore aeroportuale per fonte, costi e tendenze correlate in tutto il mondo e nel tempo, mentre i KPI forniscono informazioni su aree come financial performance, fixed-asset productivity, airport operations attraverso statistiche dettagliate. I dati vengono raccolti da oltre 1.000 aeroporti di tutte le dimensioni e modelli di business, che rappresentano l’82% del traffico mondiale prima della pandemia.

I principali punti salienti dell’Airport Economics Report 2023 e dei KPI includono:

– Nel 2021, il settore aeroportuale ha subito il continuo impatto finanziario della pandemia COVID-19.

– A causa della natura ad alta intensità di capitale dell’attività aeroportuale con molti costi fissi, il costo medio per passeggero superava di gran lunga il ricavo medio.

– Di fronte a notevoli pressioni finanziarie e alla continua necessità di investimenti infrastrutturali, gli aeroporti hanno aumentato i loro livelli di indebitamento durante il 2021 per finanziare le operazioni.

– Nel 2021, il rapporto debito/EBITDA del settore era di 13:1; in contrasto con la media pre-pandemia che era circa 5:1.

– I ricavi aeronautici sono stati la principale fonte di reddito per gli aeroporti, rappresentando il 50% del totale.

– Oltre alle entrate aeronautiche, gli aeroporti stanno esplorando nuove fonti di entrate sul lato non aeronautico del business, come lo sviluppo immobiliare per mitigare il rischio di traffico e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Il rapporto di quest’anno presenta una panoramica delle tendenze di ripresa finanziaria del settore in tutto il mondo come è emerso dalla pandemia. Non si può negare che gli aeroporti sono attività ad alta intensità di infrastrutture: la struttura dei costi è caratterizzata da costi fissi importanti. In un regime regolamentato di diritti aeroportuali che non si adeguano alle effettive condizioni del mercato e della domanda, dovrebbe esserci piena consapevolezza del fatto che la formula regolamentata che protegge le compagnie aeree nei periodi favorevoli richiede anche la protezione degli aeroporti nei periodi negativi.

Oltre all’impatto della pandemia, gli aeroporti hanno bisogno del sostegno dei governi attraverso migliori quadri politici globali sui diritti aeroportuali. In un panorama competitivo mutato, i modelli leggeri di supervisione economica richiedono una maggiore considerazione nei quadri politici globali sui diritti aeroportuali: agli aeroporti deve essere data maggiore libertà di operare come imprese a pieno titolo. Le autorità di regolamentazione e il resto dell’ecosistema dell’aviazione devono lavorare insieme, in modo che gli aeroporti possano continuare a svolgere un ruolo vitale nell’economia globale, fungendo da infrastruttura critica per la circolazione di persone e merci”.

(Ufficio Stampa ACI World)