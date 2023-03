News Brevi – 22.03.2023

BOEING E SCUOLATTIVA CONCLUDONO CON SUCCESSO LA SESTA EDIZIONE DEL PROGETTO STEAM 4 FUTURE – Si è conclusa oggi, con il modulo di Matematica dal titolo “La matematica delle intelligenze artificiali e del loro apprendimento”, la parte didattica del progetto educativo “STEAM 4 Future”, promosso da Boeing Italia e ScuolAttiva ONLUS in collaborazione con l’Università Bocconi, l’Università degli Studi di Siena, l’Università Federico II di Napoli e il Politecnico di Bari. La lezione di oggi, che verrà replicata per altre scuole superiori in un modulo virtuale nella giornata di domani, è stata tenuta dai docenti della Bocconi di Milano direttamente nella prestigiosa sede dell’ateneo in Via Sarfatti. “Boeing è davvero molto orgogliosa di questo progetto, dei risultati ottenuti e del percorso didattico che i ragazzi e le ragazze hanno svolto nel corso di questi moduli STEAM”, ha dichiarato Angela Natale, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa. “Siamo grati alle università nostre partner, che hanno saputo conferire un livello didattico eccellente alla nostra offerta formativa. Non vediamo l’ora di coinvolgere altri studenti con modalità di engagement sempre nuove e avvincenti”. “Le materie STEAM non solo sono decisive per lo sviluppo personale dei giovani, ma sono anche il cuore della futura crescita economica e competitiva del nostro Paese. Da queste materie dipendono le grandi sfide del futuro”, spiega Simona Frassone, President & Founder of ScuolAttiva Onlus. “Questa riflessione, che condividiamo con il sostenitore di questa iniziativa, Boeing, e il partner scientifico Bocconi, che ringraziamo per averci scelto, è la direttrice che guida il nostro agire da oltre vent’anni: partire dalla scuola, che rappresenta il motore del futuro, per valorizzare l’educazione dei giovani, ispirandoli a migliorare se stessi per cambiare il mondo che li circonda”. Una volta concluso il percorso di apprendimento didattico delle materie STEAM, il progetto concluderà la sua sesta edizione con due “Career Day” nel mese di aprile per tutti gli studenti coinvolti. In totale, “STEAM 4 Future” ha visto la partecipazione attiva di 302 studenti e di 12 scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Dall’avvio nel progetto nel 2017 sono stati oltre 4.400 gli studenti coinvolti.

EMIRATES PREMIATA IN GHANA PER IL SUPPORTO DURANTE LA PANDEMIA – Emirates ha ricevuto la Presidential Honour for Distinguished Service ai Ghana National Honors Awards 2023 dal presidente Nana Akufo-Addo, per il suo ruolo nel fornire attrezzature mediche, aiuti umanitari e supporto incondizionato al Ghana durante la pandemia COVID-19. La divisione cargo della compagnia aerea ha trasportato e distribuito 62 tonnellate di dosi di vaccino Covid-19 in Ghana durante la pandemia. In tutto il mondo Emirates ha trasferito 4.200 tonnellate di vaccini Covid-19, superando il miliardo di dosi, verso oltre 80 destinazioni su 2.000 voli Emirates, con due terzi di queste dosi trasportate nei paesi in via di sviluppo. Emirates ha inoltre sostenuto il trasporto di attrezzature donate dalla Jack Ma Foundation al governo del Ghana e ha operato 12 voli di rimpatrio da Dubai ad Accra, riportando oltre 3.000 cittadini ghanesi, residenti e altri da oltre 31 città attraverso la sua rete. Emirates opera in Ghana da 19 anni, sostenendo lo sviluppo del commercio e del turismo del paese, trasportando visitatori e aprendo rotte commerciali sia per le imprese che per gli esportatori. Oggi Emirates opera un servizio giornaliero non-stop tra Accra e Dubai, collegando viaggiatori ed esportatori a una rete di oltre 140 destinazioni passeggeri e cargo. Guidando l’aviation and air cargo industry in una risposta tempestiva alla crisi, Emirates ha formulato la sua COVID-19 distribution strategy nel 2020 e ha mobilitato il trasporto dei vaccini attraverso il suo hub di Dubai verso i paesi in via di sviluppo. Il vettore cargo ha aiutato a trasportare migliaia di tonnellate di DPI urgenti e altre forniture mediche in sei continenti, adattando rapidamente il suo modello di business e introducendo capacità di carico aggiuntiva attraverso i suoi mini freighters modificati sugli aerei passeggeri Boeing 777-300ER. Tra le altre categorie, i premi nazionali sono stati assegnati a persone, istituzioni e partner che hanno svolto un lavoro esemplare e contribuito a sostenere il Ghana durante la pandemia.

IBERIA COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE AL MONDO A GENNAIO – Iberia si è posizionata a gennaio 2023 come ‘most punctual airline in the world’, secondo l’On-time Performance Report, realizzato da Cirium, ex FlightStats, leader mondiale nell’analisi dell’aviazione. A gennaio, l’86,8% dei voli di Iberia è arrivato puntuale su un totale di 13.327, posizionandosi in cima al Cirium’s Global Airlines Punctuality Ranking. In questa categoria competono le compagnie con il più alto Available Seat Kilometer (ASK). Questa categoria si riferisce specificamente a quelle compagnie aeree che si collocano nel primo 10% delle compagnie con gli ASK più alti sul mercato e che, inoltre, operano in tre regioni del mondo. “Iniziare l’anno come compagnia aerea più puntuale al mondo è il segno più grande che il team di Iberia sta facendo un ottimo lavoro, che tutti in Iberia stanno lavorando nella stessa direzione. Il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti è offrire loro il miglior servizio possibile e la puntualità è uno dei loro fattori più apprezzati. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per il loro impegno e i nostri clienti per la loro fiducia”, ha dichiarato Javier Sánchez-Prieto, CEO di Iberia. L’anno scorso, Iberia è stata la compagnia aerea più puntuale d’Europa nel 2022, essendo stata anche la compagnia aerea più puntuale da maggio a ottobre per sei mesi consecutivi. Mike Malik, Chief Marketing Officer di Cirium, ha consegnato il premio a Javier Sánchez-Prieto, CEO di Iberia, durante il FITUR di Madrid a fine gennaio.

QATAR AIRWAYS SI PREPARA AL MESE SACRO DEL RAMADAN – Qatar Airways informa: “Qatar Airways dà il benvenuto al mese sacro del Ramadan con i preparativi per offrire un Iftar su misura ai passeggeri a bordo e nelle lounge Al Safwa, Al Mourjan e Global Premium. Offerte speciali per il Ramadan saranno disponibili sui voli per il CCG, il Medio Oriente e alcune destinazioni del subcontinente indiano, dell’Africa e dell’Asia. L’equipaggio di cabina di Qatar Airways farà un annuncio che indicherà l’ora dell’Iftar e inviterà i passeggeri di First, Business ed Economy Class a concedersi le appetitose prelibatezze presentate in una Iftar bag appositamente progettata per soddisfare i viaggiatori. Il design augura ai clienti in viaggio “Ramadan Kareem” scritto nella tradizionale calligrafia araba. Allo stesso modo, le Al Safwa First Class Lounge e Al Mourjan Business Lounge di Qatar Airways annunceranno gli orari di preghiera. I viaggiatori possono scegliere tra una selezione di piatti tradizionali del Ramadan per un’esperienza culinaria appagante oltre alla consueta esperienza culinaria di Qatar Airways”. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Durante il Mese Santo, è nostro dovere prenderci cura gli uni degli altri e promuovere la spiritualità. Accogliendo una delle stagioni più spirituali, Qatar Airways è orgogliosa di offrire ai suoi passeggeri un’esperienza di viaggio tranquilla e curata durante il mese sacro del Ramadan. A nome di Qatar Airways, auguro a tutti voi un benedetto Ramadan”. L’hub di Qatar Airways, Hamad International Airport (HIA), dispone di più di 18 spaziose sale di preghiera con strutture dedicate. I passeggeri possono gustare Iftar presso le ampie opzioni di ristorazione di HIA, tra cui Harrods Tea Room, Armani Ristorante e Evergreens Organics.

SABRE ANNUNCIA ACCORDO CON CAPILLARY TECHNOLOGIES – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello globale, ha annunciato oggi un accordo con Capillary Technologies, fornitore di piattaforme per la gestione della fedeltà e dei dati dei clienti che offre programmi e soluzioni SaaS cloud-native basate sull’AI. Grazie all’accordo, Sabre ha incorporato la soluzione Capillary Loyalty Management nelle piattaforme Sabre per le compagnie aeree e gli albergatori, aggiungendo le funzionalità avanzate di gestione della fedeltà di Capillary alle loro offerte complete. L’accordo tra Sabre e Capillary fornirà preziose intuizioni sui dati di fidelizzazione dei clienti attraverso l’analisi in tempo reale; nuove opportunità di gestione della fedeltà end-to-end e opportunità di guadagno incrementale per compagnie aeree e albergatori; miglioramento dell’esperienza del cliente attraverso l’intero viaggio. “Sono lieta che grazie a questa alleanza possiamo offrire ai nostri partner aerei un approccio innovativo alla gestione della fedeltà, che può essere perfettamente integrato con la loro tecnologia esistente, in modo da poter rispondere rapidamente alle condizioni del mercato”, ha dichiarato Corrie DeCamp, Senior Vice President, Product Management, Sabre. “La nostra soluzione congiunta di gestione della fedeltà consentirà alle compagnie aeree di rimanere in contatto con i loro passeggeri, di comprendere le loro preferenze, di premiare la loro fedeltà e di migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso raccomandazioni guidate dall’AI che creano un valore incrementale per i nostri clienti e i loro viaggiatori abituali”.

ANA AMPLIA L’INTERNATIONAL IN-FLIGHT PRE-ORDER MEAL SERVICE – All Nippon Airways (ANA) offrirà “Quick & Light Meal” e “No Thank you Option” come nuove opzioni per il suo international in-flight pre-order meal service, a partire dai voli in partenza il 31 marzo 2023, che consente ai passeggeri di selezionare l’opzione pasto preferita ventiquattro ore prima dell’orario di partenza del volo. Per i passeggeri che desiderano semplicità, il servizio “Quick & Light Meal” offre un’insalata, un panino e un dessert in un unico piatto in First e Business Class sulle rotte verso Europa, Nord America e rotte selezionate verso l’Asia dove vengono serviti i pasti. Il servizio “No Thank you Option” consente ai passeggeri di annullare il pasto in anticipo se non desiderano che il pasto venga servito dopo il decollo a bordo delle rotte internazionali e in tutte le classi. L’introduzione di entrambi i servizi fornirà ai passeggeri un’esperienza di volo su misura per le loro esigenze specifiche. “In qualità di compagnia aerea focalizzata sul cliente che desidera offrire ai passeggeri opzioni che migliorino la loro esperienza di volo, osserviamo le nostre azioni dal loro punto di vista, creando personalizzazioni disponibili per ogni passeggero”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Offrendo varie opzioni per i servizi in volo, ANA offre ai passeggeri maggiore flessibilità e controllo su come vivono il nostro brand”.

QANTAS SI PREPARA PER LE VACANZE DI PASQUA – Qantas è stata la domestic airline più puntuale a febbraio. Quasi otto voli Qantas su dieci (78,3%) sono partiti in orario durante il mese, in linea con i livelli di performance pre-COVID. La forte performance operativa significa che Qantas è ben posizionata per continuare ad aumentare la capacità e soddisfare i continui alti livelli di domanda di viaggio. Come precedentemente annunciato, da lunedì Qantas aumenterà in modo significativo i voli sul triangolo Sydney-Melbourne-Brisbane con 57 servizi di andata e ritorno aggiuntivi a settimana, aumentando la capacità di 11 punti, al 93% dei livelli pre-COVID. Qantas sta inoltre aggiungendo posti sui servizi transcontinentali da e per Perth utilizzando la flotta Airbus A330 della compagnia. A seguito di questo cambiamento, circa il 50% dei voli di Qantas da Melbourne e Sydney a Perth saranno operati da aeromobili widebody. Nei prossimi sei mesi Jetstar aumenterà la sua capacità di volo domestica e internazionale di circa 15 punti percentuali, con altri quattro nuovi aeromobili Airbus A321neo LR che dovrebbero entrare a far parte della sua flotta in crescita, portando a nove il numero totale di questi aeromobili di nuova generazione. Complessivamente la capacità interna del Gruppo aumenterà al 102% nel trimestre di aprile, rispetto al 98% di questo trimestre. Qantas e Jetstar espandono inoltre una serie di servizi internazionali dal 26 marzo in poi mentre il settore aereo globale continua a riprendersi, tra cui la ripartenza della rotta di Qantas Melbourne-Tokyo (Haneda). L’aumento della capacità arriva mentre il Gruppo si prepara per un altro intenso periodo di vacanze pasquali. Qantas e Jetstar prevedono di trasportare diversi milioni di passeggeri durante le tre settimane delle vacanze scolastiche. Con il forte ritorno all’utile, il Gruppo continua ad investire fortemente nella customer experience, con i passeggeri che continuano a usufruire di nuove iniziative e offerte. Qantas ha anche recentemente annunciato una serie di miglioramenti all’esperienza di volo.

IATA E AWS LANCIANO IL PRIMO DATATHON PER PROMUOVERE LA DIVERSITA’ NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE – L’International Air Transport Association (IATA) in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) sta lanciando un datathon virtuale per stimolare lo sviluppo di soluzioni basate sui dati per promuovere la diversità di genere nel settore dell’aviazione. Il datathon si basa sul successo dell’iniziativa 25by2025 della IATA. “Il lancio dell’iniziativa 25by2025 nel 2019 ha spinto l’industria a dare un’occhiata più da vicino alla diversità di genere della sua forza lavoro e ad agire per assicurarsi che rifletta le società che serve. Lo IATA & AWS diversity datathon ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la diversità di genere nel settore, che integra gli esistenti IATA Diversity and Inclusion Awards”, ha dichiarato Jane Hoskisson, IATA’s Director Talent, Learning, Engagement and Diversity, IATA. “Siamo entusiasti di lavorare con IATA al datathon virtuale ed è fantastico vedere il settore dell’aviazione lavorare insieme per rafforzare la diversità di genere all’interno del settore in questo modo. Iniziative come questa sono fondamentali per promuovere la diversità e l’inclusione a livello globale e aiuteranno tutti noi ad amplificare le voci sottorappresentate e a dare potere a comunità diverse”, ha affermato Charlene-Elise Anderson, Leader Intergovernmental Organizations, AWS. La registrazione per il datathon inizierà il 22 marzo ed è aperta a professionisti del settore aereo. Questo datathon virtuale si svolgerà dal 22 marzo al 28 aprile 2023.