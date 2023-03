CFM espande il LEAP open MRO network

CFM e StandardAero espandono il LEAP open MRO network

CFM International e StandardAero hanno firmato un CFM Branded Services Agreement (CBSA) per entrambi i motori LEAP-1A e LEAP-1B. In base ai termini dell’accordo, StandardAero fornirà l’intera gamma di LEAP Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) services per gli operatori di tutto il mondo.

StandardAero è il primo independent (non-airline) MRO provider nelle Americhe a firmare un CBSA. I servizi saranno forniti presso la engine overhaul and assembly facility di StandardAero a San Antonio, Texas, supportata dal suo network di Component Repair Centers of Excellence.

Ai titolari di licenza CBSA viene fornito il più alto livello di supporto e formazione CFM, nonché un accesso ampliato alla proprietary overhaul and repair technology, mentre lavorano con i clienti CFM a livello globale per fornire soluzioni di manutenzione complete.

“Abbiamo una lunga storia con StandardAero attraverso la nostra CFM56 engine line. Questa esperienza e la loro reputazione di MRO provider altamente rispettato contribuiranno a rafforzare il CFM open network”, afferma Tom Levin, VP of CFM Commercial Programs for CFM parent company GE Aerospace. “Siamo orgogliosi che stiano entrando a far parte del LEAP open MRO ecosystem e prevediamo che StandardAero darà un contributo significativo al continuo sviluppo del supporto di livello mondiale per il motore LEAP durante tutto il suo ciclo di vita”.

“Siamo lieti di aggiungere LEAP MRO capabilities negli Stati Uniti attraverso questa importante partnership con StandardAero. Gli accordi CBSA fanno parte della strategia CFM per offrire ai nostri clienti delle compagnie aeree in tutto il mondo una maggiore scelta sul mercato, aiutandoli a massimizzare le loro operazioni con il motore LEAP”, afferma Nicolas Potier, VP Support & Services, Safran Aircraft Engines.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato e di ciò che significa per il futuro di StandardAero”, ha affermato Russell Ford, Chairman and CEO of StandardAero. “Si prevede che la flotta globale di motori LEAP-1A e -1B crescerà in modo significativo nei prossimi anni e questo accordo consentirà agli operatori di beneficiare dell’esperienza di StandardAero nel fornire un supporto di alta qualità per narrowbody aircraft engines per i decenni a venire”.

CFM e ST Engineering suglano un service agreement per espandere il LEAP open MRO network

CFM International e l’ST Engineering Commercial Aerospace business hanno firmato un CFM Branded Service Agreement (CBSA) per i motori LEAP-1A e LEAP-1B. Secondo i termini del CBSA, ST Engineering fornirà l’intera gamma di LEAP Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) services per gli operatori di tutto il mondo.

ST Engineering è il primo fornitore in Asia ad aderire al LEAP MRO network nell’ambito di un CBSA agreement. I servizi MRO completi saranno forniti presso la loro struttura a Singapore.

ST Engineering è un LEAP MRO network provider dal 2020, fornendo quick turns per i motori LEAP-1A e LEAP-1B. La società aggiungerà quest’anno test cell capabilities per i motori LEAP-1B. Questo CBSA agreement amplia ulteriormente la loro portata, per fornire una gamma completa di soluzioni di manutenzione per i motori LEAP agli standard più elevati. Ai titolari di licenza CBSA viene fornito il più alto livello di supporto e formazione CFM, nonché un accesso ampliato alla proprietary overhaul and repair technology, mentre lavorano con i clienti CFM a livello globale per fornire soluzioni di manutenzione complete.

“CFM è entusiasta del fatto che ST Engineering stia espandendo il proprio ruolo all’interno del LEAP MRO network come CBSA provider. Hanno una significativa esperienza nel CFM56 network e hanno già sviluppato esperienza nella fornitura di servizi per i motori LEAP. Questa aggiunta al LEAP MRO network rafforzerà ulteriormente il supporto dei nostri clienti CFM”, afferma Tom Levin, VP of CFM Commercial Programs for CFM parent company GE Aerospace.

“Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la relazione di lunga data che abbiamo con CFM International attraverso questo nuovo license agreement”, ha affermato Jeffrey Lam, Commercial Aerospace President at ST Engineering. “Con la nuova partnership LEAP, ST Engineering disporrà ora di un portafoglio potenziato di engine MRO solutions che ci consentirà di servire i clienti che passano a velivoli di nuova generazione, mentre continuiamo nel nostro supporto completo e dedicato per le loro esigenze riguardo i motori CFM56. In qualità di CBSA provider, ST Engineering sarà in grado di offrire ampie e approfondite LEAP OEM service solutions per ridurre i costi del ciclo di vita della manutenzione e fornire ai nostri clienti fully-integrated overhaul and parts repair services per i motori LEAP”.

“Questo CBSA agreement consentirà a ST Engineering di espandere le sue LEAP capabilities all’interno del CFM MRO global network”, afferma Nicolas Potier, VP Support & Services for CFM Parent company Safran Aircraft Engines. “La loro lunga esperienza con i motori CFM è una vera risorsa per i nostri airline customers poiché la flotta LEAP sta crescendo rapidamente. ST Engineering sarà un attore chiave nella nostra ambizione di continuare a offrire un supporto di livello mondiale ai nostri clienti”.

“Dato il rapido successo commerciale della famiglia di motori LEAP, entrata in servizio commerciale nel 2016, la domanda per LEAP MRO services crescerà rapidamente nei prossimi anni. Più di 5.000 motori LEAP sono stati consegnati ai clienti e CFM ha circa 10.000 motori LEAP in backlog.

L’avanzato motore CFM LEAP continua a stabilire gli standard del settore per fuel efficiency and asset utilization e ha accumulato oltre 29 milioni di engine flight hours e oltre 13 milioni di cicli in operazioni commerciali. La flotta garantisce un consumo di carburante migliore fino al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha permesso ai clienti di risparmiare più di 20 milioni di tonnellate di CO2 rispetto ai motori della generazione precedente”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)