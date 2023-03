Ryanair rinnova l’accordo a lungo termine con l’Aeroporto di Pisa e lancia il nuovo operativo estivo

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo per l’estate 2023 da Pisa, che prevede 54 rotte, tra cui 5 nuove destinazioni come Birmingham, Copenaghen, Glasgow e Stoccolma, e la nuova destinazione estiva di Kos.

“Ryanair ha lavorato congiuntamente con il management di Toscana Aeroporti per sviluppare un nuovo accordo a lungo termine per migliorare la connettività e contribuire alla crescita dei passeggeri nei prossimi anni, con l’obiettivo di incrementare il turismo inbound verso la Regione Toscana ed offrire una maggiore connettività ai cittadini toscani che viaggiano per lavoro, per svago o per visitare amici e familiari.

L’operativo di Ryanair da Pisa per l’estate 2023 prevede 8 aeromobili basati (inclusi 3 “Gamechanger”); investimento da 800 milioni di dollari a Pisa; 54 rotte, tra cui 5 nuove – Birmingham, Copenaghen, Glasgow, Kos e Stoccolma; aumento delle frequenze su oltre 20 rotte, tra cui Barcellona, Berlino, Cagliari, Chania, Malta, Marrakech, Valencia e Zara; +14% crescita rispetto al pre-Covid.

Ryanair ha operato con successo da/per Pisa negli ultimi 25 anni, trasportando oltre 47 milioni di passeggeri e investendo notevolmente nella regione Toscana. Quest’estate Ryanair opererà oltre 500 voli settimanali da/per Pisa incrementando ulteriormente il turismo in entrata e l’occupazione e offrendo ai clienti toscani la più ampia scelta alle tariffe più basse per la prenotazione delle loro vacanze estive. Questa crescita senza precedenti è sostenuta dall’investimento di 800 milioni di dollari di Ryanair nell’aeroporto di Pisa, con 8 aeromobili basati e oltre 240 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’aviazione per piloti, personale di cabina e ingegneri”, afferma Ryanair

Da Pisa, il Direttore del Commerciale di Ryanair Jason McGuinness ha dichiarato: “In occasione del 25° anniversario dall’inizio delle operazioni di Ryanair a Pisa, siamo lieti di annunciare il nostro più grande operativo di sempre per l’Estate ’23 (+14% rispetto al pre-Covid) , con 5 nuove rotte per Birmingham, Copenaghen, Kos, Glasgow e Stoccolma, che offrirà ai cittadini e ai visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa.

Ryanair ha una partnership a lungo termine e di successo con Toscana Aeroporti e abbiamo lavorato a stretto contatto con la Direzione dell’Aeroporto per sviluppare un nuovo accordo a lungo termine per aumentare il turismo in entrata e offrire una migliore connettività nei prossimi anni.

Con 8 aeromobili basati a Pisa – che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari a sostengono di oltre 240 posti di lavoro altamente retribuiti – Ryanair continua a garantire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l’Italia.

Per celebrare l’operativo estivo 2023 da Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da soli 25 euro per viaggiare tra aprile e ottobre 2023 disponibile su Ryanair.com”.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti “Siamo davvero orgogliosi del rapporto costruito con Ryanair in questi 25 anni. Una collaborazione fondata sulla fiducia che oggi ci permette di contare 8 velivoli basati all’aeroporto di Pisa e un totale di 54 destinazioni che collegano la Toscana con le principali mete leisure e turistiche europee. Con un investimento di 800 milioni di dollari, inoltre, è innegabile che la compagnia abbia un impatto sociale ed economico concreto e positivo sul territorio.

L’annuncio di queste ultime 5 rotte per la stagione estiva 2023 confermano, da una parte, il crescente interesse della compagnia irlandese e, dall’altra, l’impegno di Toscana Aeroporti a offrire il miglior servizio assicurando la maggior competitività”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)