KLM presenta il Summer Schedule 2023

Dall’inizio dell’orario estivo, domenica 26 marzo 2023, il network KLM comprenderà 163 destinazioni – 96 europee e 67 intercontinentali. La compagnia aerea sta espandendo la sua rete asiatica, raddoppiando il numero di voli KLM per l’Asia rispetto al 2022. La nuova classe Premium Comfort di KLM sarà sempre più presente sui voli intercontinentali.

Europa

Dopo il successo della rotta per Nantes dello scorso inverno, KLM aggiunge questa città anche alla sua programmazione estiva. Nantes sarà servita da tre voli giornalieri. Dall’inizio dell’orario estivo sarà attivo un servizio giornaliero per Rennes, la capitale regionale della Bretagna.

Asia

KLM sta espandendo ulteriormente il suo network in Asia, a seguito delle interruzioni causate da Covid-19. KLM volerà verso 16 destinazioni asiatiche nell’estate 2023, raddoppiando il numero di voli verso la regione rispetto al 2022. KLM opera servizi giornalieri per Pechino e Shanghai. Inoltre, la compagnia aerea tornerà ad operare tre volte a settimana verso Hong Kong e due volte a settimana Taipei via Incheon (Corea del Sud).

In Giappone, KLM opera un servizio bisettimanale per Osaka via Incheon (Corea del Sud) e tre voli settimanali per l’aeroporto Narita di Tokyo, sempre via Incheon. Inoltre, esiste un servizio diretto due volte a settimana per Tokyo. La frequenza su questa rotta aumenterà a settembre fino a cinque voli diretti a settimana per Tokyo.

KLM serve anche le destinazioni indonesiane di Denpasar e Giacarta via Singapore.

Manila (Filippine) è servita cinque volte a settimana via Kuala Lumpur (Malesia).

In India, è disponibile un servizio giornaliero per Delhi e Mumbai e cinque voli settimanali per Bangalore.

Nord America

KLM opera voli verso 18 destinazioni nordamericane. Negli Stati Uniti, queste includono New York, Atlanta, Austin, Washington, Las Vegas, San Francisco e Los Angeles.

Il network si espanderà quest’estate per includere 13 voli settimanali per Toronto in Canada, rispetto ai 10 voli del 2022. KLM vola anche sulle le città canadesi di Edmonton, Montreal e Vancouver.

La nuova classe Premium Comfort di KLM è disponibile sui voli per New York, Los Angeles, Washington, Austin, Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary.

Medio Oriente

Sarà attivo un servizio giornaliero per Dubai e Tel Aviv (Israele). Tel Aviv sarà operata con Boeing 777 widebody.

KLM opera anche un volo giornaliero per il Kuwait, quattro volte alla settimana in combinazione con il Bahrain e tre volte alla settimana in combinazione con Muscat.

Caraibi e Suriname

Quest’estate KLM opera voli giornalieri per Curacao. Durante l’alta stagione, a luglio ed agosto, ci saranno fino a 10 voli settimanali per questa destinazione. Ci sarà anche un volo giornaliero per le isole di Aruba e Bonaire.

Paramaribo sarà servita da sei voli settimanali e KLM opererà anche tre servizi settimanali per Port of Spain e Sint Maarten.

Sud America

Quest’estate KLM volerà verso 10 destinazioni in Sud America, tra cui voli giornalieri per San Paolo (Brasile), Buenos Aires (Argentina) e Panama City (Panama). I voli per il Costa Rica opereranno secondo l’orario invernale fino a metà maggio, con tre voli settimanali per San José in combinazione con Liberia (Costa Rica).

Africa

Quest’estate i passeggeri potranno volare con KLM verso 10 destinazioni africane. Zanzibar sarà servita da due voli settimanali in combinazione con Dar es Salaam in Tanzania. Inoltre, saranno attivi servizi giornalieri per Nairobi, Città del Capo e Johannesburg.

(Ufficio Stampa KLM)