Emirates: nuova gamma di amenity kits per bambini

In qualità di compagnia aerea a misura di famiglia, Emirates considera i suoi clienti più giovani come i passeggeri di domani e investe continuamente nella loro esperienza a terra e a bordo. Tra una vasta gamma di prodotti e servizi appositamente progettati per il comfort dei bambini, Emirates sta lanciando una nuova fase di children’s amenities che prendono in considerazione le diverse esigenze e preferenze di babies and infants, younger kids e older children fino a 12 anni.

“Progettati con materiali sostenibili da un team creativo di designer interni, specialisti di marketing e di prodotto, i nuovi amenity kits presentano global exploration and diversity themes e sono disponibili come kit separati per 0-2 anni, 3-6 anni e 7-12 anni. Ogni kit è certificato per la sicurezza da Intertek, in conformità con gli standard di sicurezza dei giocattoli EN71 e Gulf, e ogni anno vengono lanciati nuovi design a beneficio dei viaggiatori abituali e dei collezionisti Emirates.

Gli Emirates baby and infant kits contengono tutti gli elementi essenziali di cui un genitore ha bisogno a bordo per il comfort e l’igiene: un fasciatoio riutilizzabile, crema per pannolini e salviette detergenti, un bavaglino ricordo lavabile, un peluche che può essere attaccato allo schienale o un passeggino e “blanket buddies” da collezione, in cui un peluche di un personaggio Emirates che rappresenta un pilota o un cabin crew viene offerto insieme a una morbida coperta per garantire un dolce riposo notturno. Il kit di alta qualità e sostenibile è progettato per essere riutilizzabile e le borse colorate presentano opere d’arte disegnate a mano per rappresentare le persone, i luoghi e le culture servite dalla compagnia aerea nella sua rete di rotte globali. Diventando rapidamente oggetti da collezione tra i fan globali di Emirates, il design unico presenta emblemi dell’iconica città di Dubai, scene diurne e notturne, l’aereo di punta Emirates A380, membri dell’equipaggio di cabina Emirates e piloti che si tengono per mano con persone provenienti da tutto culture del mondo, mettendo in mostra la diversità attraverso l’abbigliamento e una gamma di etnie.

Gli Emirates amenity kits per bambini di età compresa tra 3 e 6 anni sono progettati per costruire ricordi per i viaggiatori più piccoli e creare entusiasmo nel viaggiare per il mondo. I bambini di questa fascia di età ricevono un marsupio, uno zaino più grande o un borsone, progettati per essere utilizzati per molteplici eventi. I bambini ricevono persino cuffie speciali per l’intrattenimento in volo su ice, con una vestibilità morbida e confortevole per le orecchie più piccole. Il kit contiene anche le distrazioni perfette per un bambino attivo, tra cui un coinvolgente ‘Fly with Me’ activity pack‘ con il proprio pacchetto di matite colorate atossiche, con mappe del mondo adatte ai bambini, puzzle, esercitazioni di disegno, pagine da colorare, attività educative su Dubai e la protezione dell’ambiente. I kit sono realizzati con materiali di alta qualità provenienti da fonti gestite in modo responsabile”, aferma Emirates.

“Ai bambini di età compresa tra 7 e 12 anni vengono forniti marsupi riutilizzabili di alta qualità, zaini più grandi o borsoni generosi, progettati con una grafica sottile e accattivante che attira la fascia di età. Il design unico presenta gli emblemi di Dubai, degli aerei Emirates, dell’equipaggio di cabina e dei piloti, nonché punti di riferimento iconici di tutto il mondo, promuovendo l’amore per i viaggi e l’esplorazione. Le borse sono inoltre realizzate con materiali sostenibili al 100% e plastica riutilizzata: per realizzare ogni borsa vengono riciclate fino a 7 bottiglie. I bambini di età compresa tra 7 e 12 anni ricevono anche cuffie speciali per l’ice inflight entertainment.

Per costruire ricordi di viaggio indimenticabili, l’equipaggio di cabina Emirates cattura momenti speciali a bordo con una fotocamera Polaroid istantanea e li presenta in una cornice fotografica in edizione limitata come souvenir per i bambini.

A bordo sono disponibili culle prenotabili per bambini di età inferiore a 2 anni e fasciatoi in tutti i bagni. Alimenti biologici per bambini, latte artificiale e biberon sono disponibili a bordo per i neonati se i genitori o tutori li richiedono durante il volo.

Per i bambini di età superiore ai 2 anni, i pasti per bambini vengono serviti su quasi tutte le rotte, esclusi alcuni voli a corto raggio nel GCC. I pasti per bambini presentano scelte gustose e di alta qualità apprezzate dai bambini”, prosegue Emirates.

“Emirates offre un’ampia varietà di programmi per bambini sul pluripremiato sistema ice. Per i giovani appassionati di musica, Emirates ha centinaia di canali musicali, oltre a un massimo di 100 videogiochi, che possono essere giocati da due giocatori in posti diversi se si tratta di un gioco multiplayer.

A terra, Emirates offre l’imbarco prioritario per le famiglie in tutti gli aeroporti internazionali. All’aeroporto di Dubai, Emirates fornisce passeggini gratuiti per neonati e bambini più piccoli, nonché un’area dedicata al check-in per le famiglie all’aeroporto di Dubai, durante i periodi di punta. Nelle lounge First e Business Class dell’aeroporto di Dubai – Concourse A e B, le aree giochi per bambini dispongono di giochi di qualità arcade e terminali Sony PlayStation. Le lounge First e Business Class dell’aeroporto di Dubai sono inoltre dotate di baby care rooms.

Emirates offre un esclusivo Unaccompanied Minors service ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che viaggiano da soli o se i genitori sono in una classe di viaggio separata. C’è una sala dedicata ai minori non accompagnati con videogiochi, Wi-Fi gratuito, comodi divani e bagni per bambini. L’Unaccompanied Minors service garantisce che i bambini siano accompagnati e supervisionati dal personale di terra e dall’equipaggio di cabina di Emirates in ogni fase del loro viaggio. Un membro specializzato del team incontra il bambino al banco check-in per i minori non accompagnati, rimane con loro per tutto il tragitto in aeroporto per aiutarli ai controlli di sicurezza e immigrazione, prima di incontrare l’equipaggio di cabina al portellone dell’aeromobile. Quando il bambino arriva, un membro specializzato del team sarà al portello dell’aereo per accoglierlo a destinazione, aiutandolo attraverso l’aeroporto prima di portarlo dal genitore o dal tutore”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)