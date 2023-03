Emirates amplia la flotta della sua flight training academy (EFTA)

L’Emirates Flight Training Academy (EFTA) continua a mantenere la sua promessa di offrire tecnologie all’avanguardia e aeromobili di ultima generazione per formare i piloti del futuro e contribuire a colmare il gap di competenze nel settore dell’aviazione. L’Accademia sta rafforzando la sua flotta con un ordine per tre twin-engine DA42-VI e relativo simulatore di volo con Diamond Aircraft Industries, produttore leader di aerei per l’aviazione generale, con sede in Austria. L’accordo complessivo ha un valore di 4 milioni di euro.

L’AUSTRO jet-fuel powered DA42-VI aircraft, sarà il fiore all’occhiello dell’EFTA, che lo userà per introdurre il multi-engine piston (MEP) training.

Il Capitano Abdulla Al Hammadi, Vice President Emirates Flight Training Academy, ha dichiarato: “La nostra nuova flotta di Diamond Aircraft fa parte del nostro più ampio intento strategico per il nostro cadet programme. Ci aiuta a progettare un MEP programme ponte per i cadetti che possono acquisire maggiore esperienza di volo, mentre passano da un single engine a un light jet aircraft. Rafforza la nostra offerta e la rende più unica, completa e solida. I nostri cadetti ne trarranno enormi benefici, poiché potranno fare esperienza su tre diversi tipi di velivoli, ancor prima di ottenere la licenza. La nuova flotta ci aiuta anche ad andare oltre nel rispetto delle nuove linee GCAA guidelines. Il DA42-VI è affidabile, ecologico ed è una piattaforma pratica per il MEP training. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta”.

“Siamo entusiasti che il nostro DA42-VI sia stato scelto per migliorare l’Emirates flight training. Questo, ancora una volta, consolida la sua posizione di industry leading multi-engine piston trainer”, afferma Liqun (Frank) Zhang, CEO Diamond Aircraft Austria. “Con Emirates aggiungiamo un’altra premier flight academy alla nostra lunga lista di rinomati training operators e non vediamo l’ora di supportarli con l’aeromobile più avanzato ed ecologico ad oggi disponibile sul mercato”.

“Il DA42-VI a 4 posti è la versione più recente del light piston twin-engine aircraft di Diamond. È il primo certified general aviation piston aircraft a combinare una moderna tecnologia riguardo airframe, avionics e power plants.

Con la sua combinazione unica di performance e utility, il jet fuel powered DA42-VI è stato progettato per facilitare la transizione da single a twin engine. L’aeromobile consente un risparmio di carburante fino al 50% rispetto ai tradizionali AVGAS powered twins e il suo tettuccio panoramico offre un’eccellente visibilità durante tutte le manovre di volo.

Dalla sua introduzione, sono stati consegnati oltre 1.100 DA42, che sono stati venduti maggiormente rispetto a tutti gli altri certified piston twins. Il DA42-VI, interamente in composito, è dotato di 168hp jet fuel AUSTRO engines AE300, efficienti, silenziosi, puliti e affidabili, di Garmin G1000 NXi con 3-axis Automatic Flight Control System e optional electrically driven air conditioning.

La consegna degli aeromobili è prevista nella prima metà del 2023. Più di 100 cadetti si sono diplomati con successo all’EFTA dal 2020, creando una forte pipeline di reclutamento di piloti per Emirates e per l’industria dell’aviazione”, afferma Emirates.

“Nel 2017 Emirates ha lanciato l’Emirates Flight Training Academy a Dubai South per formare UAE nationals and international cadets. L’Accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 27 training aircraft per formare i cadetti senza alcuna precedente conoscenza del volo. Attualmente la flotta EFTA è composta da 22 Cirrus SR22 G6 single-engine piston e 5 Embraer Phenom 100EV very light jet aircraft.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.emiratesflighttrainingacademy.com“, conclude Emirates.

(Uficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)