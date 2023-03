Japan Airlines sceglie il 737-8 per sviluppare una flotta sostenibile

Boeing e Japan Airlines hanno finalizzato un ordine per 21 737-8. “Il versatile 737-8 posizionerà JAL per rafforzare la sua rete domestica e regionale, mentre il traffico passeggeri continua a tornare ai livelli pre-pandemia. JAL intende iniziare a introdurre gli aerei nella sua flotta dal 2026″, afferma Boeing.

“Siamo lieti di selezionare il Boeing 737-8, un membro dell’ultima famiglia 737 MAX, per sostituire i nostri Boeing 737-800, che costituiscono la maggior parte della flotta di JAL Group”, ha affermato Yuji Akasaka, Yuji Akasaka, president of Japan Airlines. “Non vediamo l’ora di trasportare i nostri passeggeri nella massima sicurezza e comfort e di avvicinarci ai nostri 2050 carbon-neutral goals, grazie a una combinazione di questi velivoli super efficienti, innovazioni operative e nuove tecnologie per il risparmio di carburante”.

“Il 737 MAX fornirà a JAL una maggior range ed efficienza nei consumi, riducendo sia il consumo di carburante che le emissioni di carbonio del 15% rispetto agli aerei che la compagnia aerea sta sostituendo. Inoltre, il 737 MAX è un aeroplano più silenzioso, che crea un’impronta acustica significativamente inferiore rispetto agli aeroplani che sostituisce”, prosegue Boeing.

“L’integrazione del nuovo 737 MAX fornirà a JAL una maggiore efficienza sulla sua rete a corto raggio, mentre la compagnia aerea continua ad aggiornare la sua world-class fleet”, afferma Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “La collaborazione con JAL per introdurre i 737-8 nelle sue operazioni è l’ultima pietra miliare nella nostra relazione di lunga data”.

“La famiglia 737 MAX ha i più recenti motori CFM International LEAP-1B, advanced technology winglets e altri miglioramenti aerodinamici per migliorare le performance. Più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo stanno operando su 900 aerei 737 MAX, che hanno effettuato oltre 1,4 milioni di revenue flights per un totale di oltre 3,5 milioni di ore di volo dalla fine del 2020″, conclude Boeing.

