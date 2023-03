News Brevi – 23.03.2023

AERONAUTICA MILITARE: GIORNATA METEOROLOGICA MONDIALE – Oggi 23 marzo si celebra la Giornata Meteorologica Mondiale e per l’occasione l’Aeronautica Militare ha organizzato a Roma, presso il salone d’Onore del CONI dalle 16 alle 17, un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio sul tema indicato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale: “The Future of Weather, Climate and Water across Generations”. Scopo dell’evento – moderato dalla Dott.ssa Chiara Giallonardo, giornalista e conduttrice televisiva – è quello di avvicinare le giovani generazioni ai temi del cambiamento climatico, illustrando i compiti delle istituzioni nazionali e, in particolare, il ruolo dell’Aeronautica Militare nelle attività di monitoraggio dell’atmosfera nell’ambito delle collaborazioni esistenti a livello nazionale e mondiale sotto l’egida dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Parteciperanno all’incontro il Generale di Brigata Luca Baione responsabile del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e Rappresentante Permanente presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il Prof. Federico Benuzzi, fisico teorico docente presso il Liceo Bassi di Bologna, attore professionista e divulgatore scientifico, , il Colonnello Luca Parmitano, pilota sperimentatore ed astronauta dell’ESA in collegamento da Houston, il Cap. Andrea Patassa, pilota sperimentatore e membro della riserva degli astronauti dell’ESA, il Ten. Chiara Ludovico, meteorologa ed ingegnere ambientale, il content creator Tudor Laurini in arte Klaus, il Lgt. Giancarlo Simeoli, campione di vela, la campionessa mondiale di nuoto sincronizzato Lucrezia Ruggiero e il Prof. Alberto Pirni, Docente di Filosofia Morale presso la Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Forza Armata. La Giornata Meteorologica Mondiale quest’anno viene inserita nell’ambito degli eventi organizzati dalla Forza Armata per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GNSS: L’ICAO COUNCIL ADOTTA NUOVI DUAL-FREQUENCY MULTI-CONSTELLATION STANDARDS – Questa settimana l’ICAO Council ha raggiunto un importante traguardo nella standardizzazione globale e nel roll-out di nuove dual-frequency multi-constellation (DFMC) capabilities per l’international aviation’s Global Navigation Satellite System (GNSS). “Si tratta di uno sviluppo importante per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del trasporto aereo internazionale attraverso una gestione più precisa dello spazio aereo, con rotte e procedure più efficienti”, ha sottolineato il Council President Salvatore Sciacchitano. “Alla fine questi nuovi standard forniranno all’aviazione internazionale l’accesso a un’ampia infrastruttura globale e oltre 50 nuovi satelliti GNSS”. DFMC GNSS consente l’utilizzo combinato di dual frequency signals da un massimo di quattro costellazioni GNSS contemporaneamente, inclusi il sistema GPS (Stati Uniti), Galileo (Unione Europea), GLONASS (Federazione Russa) e BeiDou (Cina). La capacità è stata abilitata attraverso gli ultimi progressi negli aircraft, satellite and ground-based augmentation systems e diventerà più diffusa man mano che gli aerei saranno sempre più dotati di avionica compatibile con DMFC. Attualmente, le global aviation GNSS capabilities si basano principalmente su una sola costellazione e una sola frequenza tramite GPS L1, il che significa che la nuova multi-constellation capability garantirà una maggiore precisione e ridondanza del sistema, offrendo importanti benefici in air network capacity and safety. “L’ICAO ha lavorato in stretta collaborazione con EUROCAE e RTCA allo sviluppo di questi nuovi standard, per garantire che siano pienamente allineati con le specifiche del settore”, ha commentato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “Questi tipi di partnership sono molto convenienti mentre migliorano i risultati finali e, gestendo l’intero processo attraverso l’ICAO Navigation Systems Panel, significa che le costellazioni globali ora gestite dai singoli Stati e dall’Unione europea saranno in grado di essere accolte con fiducia e beneficiate dai molti altri paesi della nostra rete globale”.

CONDOR INTRODUCE LA TARIFFA FLEXI PLUS E AMPLIA L’INTRATTENIMENTO A BORDO – Condor Airlines introduce Flex Plus, la tariffa che permette di accogliere qualsiasi cambio di programma riprenotando e cancellando gratuitamente i voli fino a 24 ore prima della partenza prevista. “Con Flex Plus, Condor non solo aggiunge un’altra tariffa al suo piano tariffario, ma risponde anche alla crescente domanda di maggiore flessibilità. Flex Plus è già prenotabile e completa la gamma tariffaria esistente, composta dalle tariffe Light, Classic e Flex, ognuna delle quali prevede servizi diversi, come franchigia bagaglio gratuita, condizioni di riprenotazione e cancellazione. Condor offre la tariffa Flex Plus in tutte le classi sulle rotte a corto, medio e lungo raggio, e quindi in Economy Class e Business Class, nonché in Premium Economy Class sulle rotte a lungo raggio”, afferma Condor. Condor inoltre amplia ancora una volta la sua selezione di film e serie a bordo. “Sul nuovo aeromobile a lungo raggio A330neo, gli ospiti possono scegliere gratuitamente fino a 250 film e quasi 260 serie TV. A questo si aggiungono i programmi di ARD Plus e la popolare serie animata SimsalaGrimm. Il programma di intrattenimento a bordo offre una vasta selezione per ogni fascia d’età e gusto, ma i passeggeri possono anche continuare a guardare la loro serie preferita a bordo: con FlyConnect, gli ospiti a bordo del nuovo A330neo possono aggiungere Internet a banda larga ad alta velocità e scegliere tra tre diversi pacchetti dati. ARD Plus e SimsalaGrimm saranno disponibili sugli aeromobili Boeing 767 e A330-200 a partire da maggio 2023”, conclude Condor.

ETIHAD AIRWAYS: INIZIATIVE PER IL MESE DEL RAMADAN – Etihad Airways si prepara ad accogliere i suoi ospiti con un menù a bordo appositamente curato per tutto il mese sacro del Ramadan. Il team di progettazione culinaria di Etihad collabora ancora una volta con lo chef degli Emirati Khaled Alsaadi per ricreare i popolari piatti del Ramadan, fondendo autentiche ricette degli Emirati con tecniche di cucina contemporanee e ingredienti locali. Turky Alhammadi, Head of Product & Hospitality, Etihad Airways, ha dichiarato: “La nostra continua collaborazione con lo chef Khaled unisce le sue abilità culinarie con una visione moderna e distintiva dei piatti locali, lavorando fianco a fianco con il nostro team di progettazione culinaria. Ci auguriamo che i nostri ospiti apprezzeranno questo menu appositamente curato durante il loro volo nel mese sacro. Non vediamo l’ora di ospitare i nostri ospiti e incoraggiamo tutti coloro che viaggiano con Etihad ad assaporare queste offerte speciali del Ramadan”. Il regolare servizio pasti di Etihad sarà integrato dai pasti Iftar a bordo. Il Ramadan menu di Etihad sarà disponibile per gli ospiti in tutte le cabine su voli selezionati che coincidono con gli orari dell’iftar. Lo chef Khaled Alsaadi ha dichiarato: “È stato un vero piacere lavorare di nuovo con il team di progettazione culinaria di Etihad, la collaborazione unica mi ha permesso di presentare piatti moderni degli Emirati agli ospiti internazionali che viaggiano a bordo della compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti”. L’esperienza Etihad per il Ramadan inizia dalle lounge dell’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, che presenteranno piatti e bevande del Ramadan e sale di preghiera dedicate. Il sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, E-box, sarà aggiornato con una selezione di contenuti sul Ramadan.

ANA ANNUNCIA MODIFICHE AL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo programma di volo per l’anno fiscale 2023 (FY2023). “ANA riprenderà la rotta Haneda – Pechino il 1° aprile e aumenterà la frequenza a voli giornalieri dal 10 aprile. ANA riprenderà le rotte Haneda – Shanghai Pudong e Shanghai Hongqiao, entrambe su base giornaliera. E’ la prima volta che le rotte Haneda – Pechino e Haneda – Shanghai saranno operative da marzo 2020. Per i clienti che intendono viaggiare, si prega di controllare le ultime informazioni da ambasciate, consolati e istituzioni sanitarie nella destinazione. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e intraprenderà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente pulito, sicuro e confortevole per i clienti e dipendenti”, afferma ANA.

EASA: ROADMAP SU HIGHER AIRSPACE OPERATIONS (HAO) – L’EASA ha pubblicato una ‘Proposal for a Roadmap on Higher Airspace Operations (HAO)’ che esplora le sfide delle operazioni future nello spazio aereo sopra FL550. Poiché HAO può comportare rischi per la sicurezza, la protezione e l’ambiente, l’EASA ha creato una task force composta da European Member States, European Defence Agency (EDA) e Eurocontrol. Questa tabella di marcia riassume il lavoro svolto dal gruppo della task force negli ultimi due anni per garantire un approccio uniforme alla sicurezza, alla protezione e alla sostenibilità del trasporto aereo nell’UE anche in questo settore. Il documento è stato consegnato alla Commissione Europea il 10 marzo 2023. Raccomanda una serie di azioni progressive, incentrate inizialmente su studi, test e dimostratori, supportate dal concetto di regulatory sandboxes per consentire le prime higher airspace operations (non ancora esistenti al su larga scala in Europa), imparando da questi per progettare in modo ottimale il futuro quadro normativo.

EMBRAER: EVE ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE CON FERROVIAL VERTIPORTS – Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Ferrovial Vertiports, una sussidiaria del leading global infrastructure operator Ferrovial, per esplorare l’uso della soluzione software Urban Air Traffic Management (Urban ATM) di Eve per supportare operazioni sicure e affidabili dei vertiporti e degli electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. Ferrovial Vertiports si concentra sullo sviluppo di reti di vertiporti per il decollo, l’atterraggio, le operazioni e la manutenzione dei passenger services degli eVTOL. “Questo accordo rappresenta un significativo passo avanti ed è una forte convalida dell’offerta di Urban ATM service di Eve”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve. “Eve è più di un produttore di eVTOL e stiamo lavorando con aziende come Ferrovial Vertiports per fornire loro soluzioni che consentiranno a questi velivoli di operare in modo sicuro ed efficiente”. “In qualità di fornitore e operatore leader di infrastrutture globali da oltre 70 anni, Ferrovial si impegna a costruire e gestire infrastrutture di trasporto sicure, efficienti e sostenibili, motivo per cui siamo davvero entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Eve. Il nostro obiettivo è costruire una serie di vertiport networks negli Stati Uniti e in Europa e garantire che stiamo utilizzando uno state-of-the-art Urban Air Traffic Management system sarà la chiave per raggiungere le nostre ambizioni”, ha affermato Kevin Cox, Chief Executive Officer, Ferrovial Vertiports. Il software Urban ATM di Eve è una soluzione che consentirà l’integrazione di tutti gli airspace users nell’urban environment. Questo è fondamentale per supportare la sicurezza, l’efficienza e il miglioramento dell’intero Urban Air Mobility (UAM) ecosystem, compresi gli operatori di flotte e vertiporti. Questa nuova collaborazione rafforza un impegno condiviso per l’integrazione e la scalabilità sicure delle operazioni UAM globali. La divisione Vertiport di Ferrovial fornirà un pezzo essenziale dell’ecosistema per consentire l’atterraggio, la ricarica e il decollo con i passeggeri degli aeromobili eVTOL. Questi centri intermodali saranno integrati nelle città e adattati all’ambiente circostante. Il loro design innovativo ridurrà l’impatto acustico, consentirà zero emissioni operative e migliorerà l’efficienza energetica. Ferrovial Vertiports ha già annunciato che svilupperà una rete di oltre 10 vertiporti nello stato della Florida, USA e una rete di 25 vertiporti nel Regno Unito. Attualmente sta studiando altri mercati negli Stati Uniti e in tutto il mondo che beneficeranno di una modalità di trasporto urbano più sostenibile ed efficiente.