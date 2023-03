Centenario Aeronautica Militare: inaugurata la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare”

E’ stata inaugurata ieri, giovedì 23 marzo, presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria, all’interno del complesso del Vittoriano, la mostra “Cento anni dell’aeronautica militare. La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni”. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti,e di numerose autorità militari e civili.

La Direttrice del polo Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli, nel suo intervento introduttivo dell’evento, ha sottolineato come il Vittoriano rappresenti il luogo chiave della storia e dell’identità della nostra Nazione, essendo al tempo stesso una grande opera d’arte ed uno dei luoghi più visitati d’Italia.

La mostra del Vittoriano è la prima tappa di un percorso iconografico itinerante che toccherà, per tutto il 2023, diverse prestigiose sedi lungo tutta la penisola – tra cui Firenze, Bari, Cagliari, Palermo, Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, Lecce – con lo scopo di illustrare il percorso evolutivo compiuto dalla Forza Armata nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri, avvicinandola sempre di più al territorio e al cittadino.

L’esposizione, attraverso pannelli tematici e tavole grafiche, intende ripercorrere questi primi 100 anni di storia mettendo in luce i fatti più significativi, partendo dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, e proiettando il visitatore verso il futuro. Una struttura espositiva lineare, capace di snodare il racconto degli eventi storici con l’immediatezza della rappresentazione grafica e la conseguente lettura rapida della trasformazione tecnologica aeronautica, dell’evoluzione scientifica e del progressivo ampliamento delle capacità operative.

Il Gen. Goretti nel suo intervento ha espresso soddisfazione ed orgoglio per questa esposizione, sottolineando che essa “rappresenta i primi 100 anni di una Forza Armata moderna e allo stato dell’arte. Cento anni ricchi di episodi storici raccontati in un luogo, il Vittoriano, che rappresenta la forza di questo Paese, nonché il fulcro della nostra memoria”. Ha poi concluso: “Con questa mostra racconteremo una storia fatta di uomini e donne che, in questi primi 100 anni, non hanno mai cambiato la loro passione, onorando, sempre, la Bandiera, la l’Aeronautica Militare e la Nazione”.

Nel suo intervento il Capo di SMD ha voluto evidenziare come “Il Centenario sia un anniversario solenne che celebra la passione, la generosità e la professionalità di questa esemplare Istituzione che rappresenta una risorsa strategica per il Paese e alla quale il Paese è intimamente grato e profondamente legato“, aggiungendo che “Ritrovarsi oggi in queste sale tanto ricche di Storia, conferma l’efficacia della sinergia tra istituzioni. L’importanza di quell’autentico approccio di sistema che è condizione necessaria anche per realizzare e condividere una mostra di elevato valore collettivo come questa“.

La mostra si completa di un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che intende evidenziare come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificati nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi, da quelli tecnico-logistici a quelli più semplicemente di rappresentanza.

La mostra presso il Vittoriano sarà visitabile, gratuitamente, dal 24 marzo fino al 23 aprile, secondo i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16:00; Sabato, domenica e festivi l’orario pomeridiano è esteso sino alle ore 18.00.

Air Force Experience

“Air Force Experience”, questo il nome dello spazio espositivo che l’Aeronautica Militare ha allestito presso Piazza del Popolo, a Roma, in occasione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, che ricorre martedì 28 marzo. Un villaggio aeronautico, che verrà inaugurato venerdì 24 marzo alle ore 11:00, alla presenza dei vertici della Forza Armata, denso di storia e tecnologia, con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive che consentiranno ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 marzo, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Martedì 28 marzo a Roma la cerimonia per il Centenario dell’Aeronautica Militare

Sarà la splendida cornice della Terrazza del Pincio, a Roma, ad ospitare martedì 28 marzo la cerimonia militare per la celebrazione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, avvenuta il 28 marzo del 1923.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare)