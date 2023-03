Centenario Aeronautica Militare: dal 24 al 29 marzo a Roma “Air Force Experience”

“Air Force Experience”, questo il nome dello spazio espositivo che l’Aeronautica Militare ha allestito presso Piazza del Popolo, a Roma, in occasione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, che ricorre martedì 28 marzo. Un villaggio aeronautico, che verrà inaugurato venerdì 24 marzo alle ore 11:00, alla presenza dei vertici della Forza Armata, denso di storia e tecnologia, con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive che consentiranno ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 marzo, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

I cittadini potranno accedere liberamente e vedere da vicino i velivoli su cui si fonda l’attività operativa della Forza Armata, come l’avanzatissimo caccia di quinta generazione F-35, l’Eurofighter che sorveglia i cieli italiani e dei Paesi alleati, l’MB-339A con la prestigiosa livrea delle Frecce Tricolori, il caccia Tornado e l’HH-139, elicottero versatile impiegato per la ricerca e soccorso. Non solo: i visitatori potranno immergersi all’interno di tre dome futuristici, un percorso interattivo che, partendo da radici storiche che affondano in un passato popolato da pionieri e gesta eroiche e toccando un presente maturo e in rapida evoluzione, scatta poi verso un futuro avveniristico e ancora da immaginare, fatto di intelligenza artificiale, robotica, operazioni multi-dominio, voli suborbitali, imprese spaziali, immersioni nel cyberspazio e tanto altro ancora.

Ogni pomeriggio, nei giorni di apertura, si potrà assistere a momenti di spettacolo e divertimento, con la partecipazione di personaggi noti alternati a testimonial della Forza Armata, tra cui ad esempio i piloti delle Frecce Tricolori, la Banda dell’Aeronautica Militare, gli atleti del Centro Sportivo A.M.. Sabato 25 marzo, alle 16:30, prevista anche un’esibizione live della Banda dell’Aeronautica Militare a Piazza di Spagna. Stand informativi saranno inoltre a disposizione di chi vorrà avere maggiori dettagli su come entrare a far parte della grande squadra dell’Aeronautica Militare o semplicemente per conoscere meglio la sua storia ed il suo impegno quotidiano al servizio del Paese. Grazie a tre simulatori ludici – due della Pattuglia Acrobatica Nazionale ed uno del caccia Eurofighter – il pubblico potrà provare l’ebbrezza di pilotare alcuni dei velivoli più iconici impiegati dalla Forza Armata in diversi scenari operativi, nonché parlare con gli equipaggi che li impiegano quotidianamente.

Per approfondimenti: https://www.aeronautica.difesa.it/2022/01/02/centenario-am-air-force-experience/.

E per approfondire storia, capacità, valori e tradizioni dell’Aeronautica Militare, giovedì 23 marzo, presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria – complesso del Vittoriano – a Roma, sarà inaugurata, alla presenza di autorità ed ospiti, la mostra celebrativa “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. Si tratta della prima tappa di un percorso iconografico itinerante che continuerà fino a fine 2023 toccando diverse prestigiose sedi lungo tutta la penisola – tra cui Firenze, Bari, Cagliari, Palermo, Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, Lecce – con lo scopo di illustrare il percorso evolutivo della Forza Armata nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri, avvicinandola sempre di più al territorio e al cittadino. L’esposizione, attraverso pannelli tematici e tavoli grafici, intende ripercorrere questi primi 100 anni di storia mettendo in luce i fatti ritenuti più significativi attraverso un percorso lineare e grafico che, partendo dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, proietta il visitatore verso il futuro. Una struttura espositiva lineare capace di snodare il racconto degli eventi storici con l’immediatezza della rappresentazione grafica e la conseguente lettura rapida della trasformazione tecnologica aeronautica, dell’evoluzione scientifica e dell’aumento delle capacità. La mostra si completa di un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che si sono modificati nel tempo per foggia, tessuti, colori e finiture, adattandosi negli anni per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi, da quelli tecnico-logistici a quelli, più semplicemente, di rappresentanza.

La mostra presso il Vittoriano sarà visitabile, gratuitamente, fino al 23 aprile, dal martedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16:00. Sabato, domenica e festivi l’orario pomeridiano è esteso sino alle ore 18.00.

Tutte le iniziative, gli eventi e le principali manifestazioni della Forza Armata, nonché parte del ricavato dalle vendite del Calendario 2023 e le donazioni volontarie del personale e di privati, sosterranno l’iniziativa solidale “Un dono dal cielo per AIRC“, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC. Un’opportunità molto importante per “fare volare la ricerca” e testimoniare, ancora una volta, con azioni concrete e tangibili, quanto la Forza Armata sia vicina alla collettività.

Centenario AM: tutte le Bandiere di Guerra e d’Istituto riunite a Palazzo Aeronautica

Tutte le Bandiere di Guerra e d’Istituto dell’Aeronautica Militare, per la seconda volta nella storia, in occasione del Centenario della Forza Armata che ricorre il 28 marzo 2023, sono state esposte nella Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica, a Roma, nel pomeriggio del 22 marzo.

Si tratta dei simboli che rappresentano le tradizioni e i valori di questi primi 100 anni di storia dell’Arma Azzurra. A soli 6 giorni dalla ricorrenza, le 36 Bandiere di Guerra e d’Istituto degli Stormi, Reparti ed Enti dell’Aeronautica Militare, accompagnate dai rispettivi alfieri hanno ricevuto gli onori militari alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

L’evento ha rappresentato un momento particolarmente solenne non solo per il suo significato storico e istituzionale, ma anche per il valore altamente simbolico per una Forza Armata che si proietta verso il futuro, posando le proprie fondamenta sulle solide basi del suo glorioso passato.

Le Bandiere di Guerra vengono custodite dai Comandanti dei rispettivi Reparti all’interno di una teca vetrata o di un cofano portabandiera. Accompagnano l’Ente per tutta la sua vita operativa, sia in tempo di pace sia di guerra. La bandiera è il simbolo dell’onore del Reparto, delle sue tradizioni, della sua storia e del ricordo dei suoi caduti.

Martedì 28 marzo a Roma la cerimonia per il Centenario dell’Aeronautica Militare

Sarà la splendida cornice della Terrazza del Pincio, a Roma, ad ospitare martedì 28 marzo la cerimonia militare per la celebrazione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, avvenuta il 28 marzo del 1923. Per i dettagli, leggi questo articolo.

Centenario Aeronautica Militare: emessi i francobolli celebrativi per il 100° anniversario della Forza Armata

Otto francobolli dedicati al Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorre il 28 marzo 2023 sono stati emessi oggi, giovedì 23 marzo, nell’ambito delle iniziative per celebrare il 100° anniversario della costituzione della Forza Armata. I francobolli, stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e immessi in circolazione da Poste Italiane, sono stati presentati al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, a Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Si tratta di un francobollo raffigurante il logo dei Cento Anni dell’Aeronautica Militare, sei francobolli raffiguranti i velivoli più significativi che nel corso della storia hanno segnato il percorso evolutivo del mezzo aereo e un ulteriore francobollo, in emissione congiunta tra le Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) e le Poste della Città del Vaticano (SCV).

“Per noi è motivo di grande orgoglio festeggiare il nostro compleanno tra la gente, per la gente e con la gente“, ha affermato il Capo di Stato Maggiore nel suo intervento. “Vogliamo far conoscere al pubblico e a tutti gli appassionati del volo la nostra storia, i traguardi più prestigiosi di questo primo secolo di vita, cento anni di una Forza Armata che rappresenta, insieme alle altre forze armate, un fiore all’occhiello delle Istituzioni del nostro Paese. Questi bellissimi francobolli celebrativi rappresentano una ulteriore opportunità per ringraziare le Istituzioni e la popolazione che ci sostiene ogni giorno e tutte le donne e gli uomini che lavorano quotidianamente in prima linea, guardando al futuro ed allo spazio per un Forza Armata speciale, che vive di tecnologia, di innovazione e soprattutto di passione“.

“L’Aeronautica Militare – ha commentato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – nel corso dei suoi primi cento anni di esistenza ha attraversato importanti evoluzioni e nei momenti più difficili è sempre stata percepita come punto di eccellenza delle nostre Forze Armate, grazie al suo ruolo centrale internazionale e alla sua capacità di supporto logistico a popolazioni in stato di pericolo e difficoltà, in occasione di cataclismi naturali ed eventi umanitari. Le Frecce Tricolori e l’Aeronautica – ha proseguito Urso – sono il simbolo del Made in Italy nel mondo grazie al patrimonio di professionalità, ingegno, design, tecnologia, scienza e capacità tecnica universalmente riconosciuta. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha concluso – ha nelle sue funzioni le politiche spaziali ed aerospaziali e in tal senso stiamo lavorando ad una legge che tuteli gli interessi nazionali del settore, perché lo spazio è la vera sfida dei prossimi decenni“.

I sei francobolli con gli aerei più iconici della Forza Armata, curati dal bozzettista Sergio Pietruccioli, in tiratura da 80mila foglietti, per un totale di 480mila francobolli, sono disponibili in versione singola o foglietto e riproducono le immagini dell’Aeritalia (Lockheed) F.104 S “Starfighter”; dell’Aeritalia (Fiat) G.91 R-1B; dell’elicottero Sikorsky HH-3F “Combat SAR”; del Siai Marchetti S.82 “Marsupiale”; del Panavia “Tornado” IDS; dell’Eurofighter F-2000A “Typhoon” e del Lockheed-Martin F-35A “Lightning II”. Completano i francobolli la legenda “Centenario Aeronautica Militare”, le rispettive denominazioni dei velivoli, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Il francobollo singolo, invece, riproduce, su campo bianco, il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare con il quale s’intende onorare gli uomini e le donne in uniforme azzurra che, in questi 100 anni, hanno contribuito a scrivere la gloriosa storia dell’Arma Azzurra. È completato dalle legende “In volo verso il futuro”, “Centenario Aeronautica Militare”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. La tiratura è di 250.020 esemplari con 45 francobolli per ciascuno foglio. Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il francobollo congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta, infine, è disponibile nella versione foglietto e singola; il foglietto riproduce una foto d’epoca con 3 velivoli – di cui uno in evidenza nel francobollo, il Siai Marchetti S.82 “Marsupiale” dell’Aeronautica Militare, in dotazione al Sovrano Militare Ordine di Malta – che sorvolano Roma e la Città del Vaticano e in cui si distinguono Piazza San Pietro con l’omonima Basilica, la Cupola e il Colonnato del Bernini. Al centro del foglietto è riprodotto il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare. Lo completano le legende “Centenario Aeronautica Militare” ed “Emissione congiunta Città Del Vaticano – Smom – Italia”. La tiratura è di 50mila esemplari mentre il bozzetto è a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I francobolli del Centenario A.M. sono acquistabili sul sito web https://filatelia.poste.it e sullo Store Amazon dell’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare)