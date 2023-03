Con Air Europa e Treedom si potranno convertire le miglia in alberi

Il programma fedeltà Air Europa Suma ingloba nuove funzionalità per essere il più completo, attraente e innovativo del mercato e da oggi anche il primo a porre l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. “Nella costante ricerca di partner e collaboratori che forniscano un valore aggiunto, Air Europa ha raggiunto un accordo con l’organizzazione Treedom per offrire ai clienti Air Europa Suma la possibilità di convertire le miglia accumulate in alberi.

Treedom dispone di una piattaforma che consente di piantare alberi a distanza, curando l’ambiente e sostenendo lo sviluppo delle comunità nei paesi in cui opera, in particolare in America Latina. Questo genera benefici ambientali e sociali.

Nello specifico Air Europa ha pre-acquistato mille alberi in Ecuador e Colombia affinché gli utenti di Air Europa Suma possano contribuire a piantare il proprio albero in cambio di 2.500 miglia.

Sarà possibile assegnare un nome all’albero, monitorarne la crescita e ricevere foto grazie all’utilizzo della geolocalizzazione.

Allo stesso tempo i clienti di Air Europa Suma che sceglieranno di convertire le loro miglia, sosterranno le comunità contadine locali, in quanto i frutti degli alberi saranno assegnati agli agricoltori incaricati della loro cura che a loro volta potranno utilizzarli come risorsa alimentare o a sostegno del loro reddito.

Abbracciando questo progetto si contribuirà allo sviluppo di un pianeta più verde, proteggendo il suolo e la biodiversità”, afferma Air Europa.

La partnership con Treedom, rientra nei piani strategici di Air Europa volti al miglioramento continuo del proprio programma fedeltà, al fine di trasformarlo in una piattaforma di nuovi servizi e vantaggi con cui migliorare e personalizzare ogni esperienza di viaggio.

Air Europa lavora, inoltre, alla continua applicazione di misure volte ad aumentare l’efficienza e la sostenibilità dei suoi processi, promuovendo un’economia circolare in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto alla gestione del volo, passando per le operazioni di handling e di check-in, oppure, come in questa occasione, dalla proposta di servizi dedicati ai propri frequent flyer.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)