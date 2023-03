Al via la stagione estiva di Torino Airport

Si apre domenica 26 marzo la stagione estiva dell’Aeroporto di Torino, che propone numerose novità. Anche questa estate il network sarà molto ampio, con 21 Paesi collegati, e arricchito da 6 nuove destinazioni.

Sul fronte internazionale per la prima volta Torino sarà collegata con Porto in Portogallo. La penisola iberica si arricchisce anche del nuovo volo per Alicante, una delle destinazioni turistiche più importanti della Spagna. Entrambe le rotte sono già in vendita e saranno operate da Ryanair due volte alla settimana, Alicante a partire dal 1 maggio e Porto a partire dal 2 giugno. Parigi Orly sarà collegata dal nuovo volo di Volotea, che inaugurerà il 26 maggio.

Per chi ama le capitali europee, aumenta la possibilità di scelta perché, per la prima volta d’estate, saranno collegate anche Stoccolma in Svezia e Vilnius in Lituania. Raddoppiano così i collegamenti con il Nord Europa, importanti non solo in ottica outgoing, ma anche per far arrivare tutto l’anno turisti sul territorio, come le due rotte da Copenaghen e Billund hanno dimostrato in termini di arrivi dal mercato estero danese.

Alcune destinazioni vedono un incremento dei voli settimanali: sia Bruxelles Charleroi (Ryanair) che Tirana (Wizz Air) a partire da fine marzo saranno collegate tutti i giorni della settimana, e Valencia (Ryanair) sarà collegata 5 giorni a settimana.

La Spagna si confermerà nuovamente il primo mercato estero per numero di passeggeri trasportati sulle rotte Madrid, Barcellona, Alicante, Malaga, Siviglia, Ibiza, Lanzarote, e appunto Valencia.

La nuova stagione segna anche l’atteso ritorno del volo Torino – Tel Aviv, che sarà operato due volte alla settimana a partire dal 28 marzo.

Sul fronte delle vacanze in Italia la nuova tratta è Foggia, collegata due volte alla settimana da Lumiwings. Aumentano inoltre le frequenze su Pescara, che Ryanair collegherà 4 volte a settimana.

Molte altre spiagge del Mar Mediterraneo saranno comodamente raggiungibili da Torino con i voli per Zara, Malta, Corfù, Olbia, Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Trapani, Lampedusa, Bari, Brindisi e Lamezia Terme.

Per chi ama per le proprie vacanze mete più lontane, l’Aeroporto di Torino offre collegamenti plurigiornalieri con gli hub europei di Roma, Amsterdam, Francoforte, Monaco, Madrid e Parigi Charles de Gaulle che permettono di raggiungere tutto il mondo con comode coincidenze e vantaggiose offerte, come per le nuove destinazioni di ITA Airways San Francisco e Washington che saranno raggiungibili da Torino con scalo intermedio a Fiumicino.

