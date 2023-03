La Airbus Final Assembly Line in Cina consegna il suo primo A321neo

Airbus ha consegnato il primo A321neo assemblato presso la sua Final Assembly Line Asia (FAL Tianjin) al vettore cinese Juneyao Air in Tianjin, Cina. L’aeromobile è dotato di motori Pratt & Whitney GTF ed è configurato con 207 posti, 8 in classe Business e 199 in classe Economy. Il volo di consegna prevede l’utilizzo di un 10% Sustainable Aviation Fuel blend, a sostegno della green aviation strategy in Cina.

“Da quando abbiamo annunciato il commissioning del primo aeromobile A321 presso FAL Tianjin lo scorso novembre, le relative attività di assemblaggio finale e i test si sono svolti senza intoppi, dimostrando la maturità di FAL Tianjin nell’adattarsi rapidamente ai nuovi prodotti”, ha affermato George Xu, Airbus Executive Vice President and Airbus China CEO. “La consegna di successo del primo aeromobile A321 consente ad Airbus di onorare la popolarità dell’aeromobile per il mercato cinese e oltre – e la costante fiducia e supporto dei nostri clienti. Airbus continua ad espandere e migliorare la sua cooperazione globale con l’industria aeronautica cinese, sottolineando il suo impegno a lungo termine nei confronti della Cina per garantire la vicinanza ai clienti, supportando al contempo l’aumento della produzione globale di aerei commerciali”.

“Airbus possiede quattro A320 Family final assembly facilities nel mondo: Amburgo, Germania; Tolosa, Francia; Tianjin, Cina; Mobile, Stati Uniti. Con la conversione dello stabilimento di Tianjin, avvenuta lo scorso anno, e con l’ultimo impianto che sta per completare la sua trasformazione a Tolosa, il global industrial system sarà fully A321-capable, creando flessibilità e agilità per soddisfare gli obiettivi di ramp-up di Airbus e il crescente successo di mercato del modello A321.

Inaugurata nel 2008, la FAL di Tianjin è stata la prima Airbus commercial aircraft assembly line al di fuori dell’Europa. Lo stesso anno, le prime sezioni di aeromobili sono arrivate in loco. Dalla prima A320 delivery nel 2009, in 14 anni di attività la Airbus FAL in Tianjin ha consegnato oltre 600 aeromobili”, afferma Airbus.

“L’A321neo è l’aeromobile con la fusoliera più lunga della Airbus best-selling, single-aisle A320 Family, in grado di ospitare comodamente fino a 244 passeggeri, con range che raggiunge 4.700 nm / 8.700 km. Dotata della single-aisle cabin più ampia, la A320neo Family offre una riduzione di almeno il 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, nonché una riduzione del 50% della rumorosità rispetto agli aeromobili della generazione precedente, grazie all’incorporazione delle più recenti tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklets. Alla fine di gennaio 2023, la A320neo Family aveva ricevuto oltre 8.600 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)