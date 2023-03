News Brevi – 24.03.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA IN VISITA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – Oggi, venerdì 24 marzo, a pochi giorni dal Centenario dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, si è recato in visita al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per consegnare la bustina – il copricapo tipico dell’Aeronautica Militare – al Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Ministro Tajani ha infatti prestato servizio militare quale Ufficiale dell’Aeronautica Militare ed in quest’occasione ha sottolineato come gli eccellenti rapporti tra la Farnesina, il Ministero della Difesa e l’Aeronautica siano parte di una strategia di politica estera. Nell’occasione ha affermato “il centesimo anniversario della Forza Armata, sarà una festa per la Nazione“. Il Tenente Tajani aveva il ruolo di “guida caccia“, ovvero “controllore di intercettazione”, un’abilitazione dei controllori della Difesa Aerea: durante un ordine di decollo immediato (scramble), il “guida caccia” conduce il pilota verso il velivolo da intercettare, supportandolo nel compimento della missione di difesa dello spazio aereo NATO e nazionale. La Difesa Aerea è infatti un complesso e articolato strumento, attraverso il quale l’Aeronautica Militare protegge lo spazio aereo nazionale e NATO da qualunque violazione, attivo ventiquattr’ore al giorno, 365 giorni l’anno. Il Ministro Tajani indosserà la bustina martedì prossimo, 28 marzo, in occasione della solenne cerimonia militare nella Terrazza del Pincio, a Roma, per la celebrazione del Centesimo anniversario della costituzione della Forza Armata (leggi anche qui). In questa occasione è previsto il sorvolo di alcuni velivoli dell’Aeronautica Militare in servizio, tra cui le Frecce Tricolori, per ricordare tutti gli ambiti in cui è impiegata l’Aeronautica Militare, dalla missione principale della Difesa Aerea ai trasporti sanitari d’urgenza per pazienti in imminente pericolo di vita e la ricerca e soccorso di persone in difficoltà (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GRUPPO SAVE, WIZZ AIR E ARMEINA TOURISM COMMITTEE PRESENTANO LA DESTINAZIONE ARMENIA – Nel pomeriggio odierno, l’isola di San Lazzaro degli Armeni ha accolto l’evento di presentazione della “Destinazione Armenia”, rivolto ad agenti di viaggio e rappresentanti della comunità armena. L’occasione si collega all’attivazione lo scorso 12 gennaio del volo bisettimanale su Yerevan di Wizz Air, compagnia aerea con base all’aeroporto Marco Polo di Venezia. A fare da cornice, l’Isola degli Armeni, con il suo ricchissimo patrimonio spirituale, culturale e artistico, tra cui una biblioteca che conserva migliaia di volumi antichi e oltre 4.000 manoscritti miniati. Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation Gruppo SAVE: “Con questo incontro, abbiamo voluto sottolineare la stretta relazione che esiste storicamente tra la città di Venezia e l’Armenia e che, grazie al volo di Wizz Air, ora può contare su una maggiore facilità di scambi e nuove opportunità di viaggi per turismo e affari. La destinazione Armenia, dalla sua attivazione a gennaio, sta registrando un forte interesse, con ottimi riempimenti dei voli. Nei primi due mesi di attività, sono stati oltre 7000 i passeggeri trasportati”. Robert Carey, Presidente Wizz Air: “Il nuovo volo su Yerevan e la rete di collegamenti della stagione estiva confermano il nostro impegno nella Regione Veneto per la continua espansione del nostro network all’aeroporto di Venezia. Avendo recentemente celebrato il primo anniversario della nostra base al Marco Polo, siamo ora orgogliosi di offrire 26 interessanti rotte ai passeggeri del territorio. Siamo entusiasti del fatto che la rotta sull’Armenia da poco attivata abbia già incontrato il favore dei passeggeri”.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 28 febbraio 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. In relazione a questi documenti depositati in tribunale, SAS annuncia alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 28 febbraio 2023. Dal primo novembre 2022 al 28 febbraio 2023, revenue pari a 10.372 mSEK (US$ 998 milioni), net income per il periodo -3.601 mSEK (US$ -347 milioni)”.

PRATT & WHITNEY ANNUNCIA UN INVESTIMENTO NELL’OKLAHOMA CITY SUSTAINMENT CENTER – Pratt & Whitney ha annunciato i suoi piani per investire 255 milioni di dollari fino al 2028 in una world-class sustainment facility a Oklahoma City. La struttura di 845.000 piedi quadrati fungerà da hub per le operazioni di deposito per tutti i motori militari Pratt & Whitney, compresi quelli per F-35, C-17, F-22, F-15, F-16, B-52 e E-3 AWACS. “Questo è un annuncio entusiasmante per l’Oklahoma e per il nostro crescente dominio internazionale nel settore aerospaziale e della difesa”, ha dichiarato il governatore dell’Oklahoma, Kevin Stitt. “Questo investimento di 255 milioni di dollari in un world-class sustainment center aiuta a rafforzare la posizione dell’Oklahoma come MRO capital e sono entusiasta che Pratt & Whitney continui a investire ed espandersi nel nostro stato”. “Il Pratt & Whitney’s Oklahoma City site svolge un ruolo fondamentale nella nostra rete globale di sostegno”, ha affermato Jill Albertelli, president, Pratt & Whitney Military Engines. “L’anno scorso il team ha raggiunto risultati record per gli F117, F119, and F135 Heavy Maintenance Centers: questo investimento in una nuova struttura amplierà ulteriormente le nostre capacità e riaffermerà il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti per gli anni a venire. Siamo grati per il supporto fornito dal nostro partner, l’United States Air Force, dallo stato dell’Oklahoma e dalla comunità locale”. Il Pratt & Whitney Oklahoma City site fa parte di un global sustainment network, che integra le attivazioni in Australia, Giappone, Paesi Bassi e Norvegia e le sedi negli Stati Uniti presso Marine Corp Air Station Cherry Point in North Carolina, Naval Air Station Jacksonville in Florida e West Palm Beach. Essendo l’unico sito in grado di eseguire tutti gli F135 power module scope levels, la nuova Oklahoma City Sustainment Center facility aumenterà le capacità di manutenzione, riparazione e revisione del sito mentre il programma F135 continua ad espandersi. L’Engine Core Upgrade (ECU) di Pratt & Whitney è un block upgrade per l’F135, con l’obiettivo di fornire un percorso accessibile, a basso rischio e agile per mettere in campo propulsion capability significative per tutti i clienti dell’F-35. Attivato nel 2014, l’Oklahoma City F135 Heavy Maintenance Center di Pratt & Whitney è responsabile della maggior parte dei lavori di manutenzione dell’F135. Oggi, il sito di Oklahoma City impiega più di 450 dipendenti a tempo pieno e altri 450 appaltatori partner in una serie di discipline tra cui ingegneria, analisi dei dati, materiali e logistica, qualità e approvvigionamento.

DELTA: NUOVO COOLER FACILITY A NEW YORK JFK – Delta informa: “Dai prodotti farmaceutici ai fiori, le merci deperibili che volano in entrata e in uscita dall’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York riceveranno ora una movimentazione ancora migliore con l’inaugurazione del nuovo Delta Cargo’s cooler. La nuova struttura all’avanguardia è la più grande del suo genere al JFK e offre un’esperienza migliorata per i clienti che richiedono una movimentazione specializzata per merci sensibili alla temperatura spedite in tutto il mondo”. “Questo è solo uno degli investimenti significativi che Delta sta facendo per innovare ed espandere la nostra offerta di servizi ai nostri clienti Cargo”, ha affermato Rob Walpole, Vice President – Delta Cargo. “Espandendo la nostra cold chain footprint e sfruttando la nostra vasta rete di partner e rotte presso JFK, offriamo una serie di opzioni senza precedenti per i nostri clienti che desiderano spostare spedizioni sensibili alla temperatura attraverso il Northeast corridor”. Investimento importante per Delta Cargo, il cooler è stato strategicamente integrato nell’infrastruttura di JFK, per ottimizzare i tempi di transito. “Questo cargo cooler è l’ultimo dei significativi investimenti di Delta nella trasformazione di questo aeroporto e un altro esempio della loro partnership nella creazione di un gateway globale di livello mondiale al JFK, che non solo offre un’esperienza di prima classe per i passeggeri, ma anche uno state-of-the-art cargo handling che rafforzerà la supply chain e darà impulso all’economia della regione”, ha dichiarato Teresa Rizzuto, JFK General Manager.

IBERIA: NUOVA INIZIATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TALENTO A BORDO” – Il 27 marzo, in occasione della Giornata mondiale del teatro, si terrà presso il Teatro Español la consegna dei primi Premios Talía de la Artes Escénicas. Un appuntamento che vestirà Madrid, accogliendo un’ampia varietà di spettacoli di danza, circo e teatro come atti di apertura di questo grande evento, che percorrerà le piazze e le strade di Plaza Mayor fino a Plaza de Santa Ana. Nell’ambito del suo progetto Talento a Bordo, Iberia ha voluto unirsi a questa celebrazione delle arti spagnole: oltre ad essere un partner strategico dei premi, la compagnia avrà un palco in Plaza de Santa Ana, dove artisti delle diverse categorie mostreranno il loro potenziale prima del gala. Questa sponsorizzazione fa parte del progetto Iberia Talento a Bordo, un’iniziativa che mira a sostenere il talento spagnolo, dentro e fuori i confini.

LEONARDO PRESENTA LA SUA STRATEGIA PER L’EVOLUZIONE DELLE COMUNICAZIONI CRITICHE A IWCE EXPO 2023 – Leonardo presenta a IWCE l’interoperabilità della sua soluzione per le comunicazioni critiche secure-by-design che integra tecnologie a banda stretta e a banda larga grazie ad un’architettura flessibile e scalabile e a prova di futuro in quanto pronta per l’evoluzione verso soluzioni LTE professionali complete. IWCE ogni anno mette in connessione persone e tecnologie incaricate di garantire che le comunicazioni critiche – a supporto di governi, servizi pubblici, trasporti, imprese, sicurezza pubblica, sanità e infrastrutture critiche – funzionino sempre, anche nelle circostanze più difficili. La fiera quest’anno si svolge a Las Vegas dal 27 al 30 marzo ed è articolata in una conferenza tecnica di quattro giorni e in un salone espositivo della durata di due giorni dove Leonardo è presente presso lo stand 1525. Mentre il settore delle comunicazioni critiche sta attraversando una fase di evoluzione, grazie all’adozione di tecnologie a banda larga per supportare nuove esigenze operative che richiedono servizi ad alta capacità, la maggior parte dei servizi Mission e Business Critical oggi sono forniti tramite voce, dati e messaggistica su reti LMR (Land Mobile Radio) a banda stretta. Aree di copertura estese e servizi a valore aggiunto come i video trasmessi in tempo reale sono tra i vantaggi forniti, in modo economicamente conveniente, dall’introduzione complementare di banda larga LTE e 5G fianco a fianco con le più collaudate tecnologie a banda stretta come DMR e TETRA il cui uso è ancora in crescita poiché ben sperimentati e continuamente migliorati dall’industria. Il framework di rete eterogenea di Leonardo consente oggi agli utenti finali di implementare sistemi ibridi con capacità di piena integrazione che sfruttano tecnologie sia a banda stretta che a banda larga per garantire comunicazioni radio affidabili e interoperabilità funzionale. All’IWCE Leonardo presenta l’interoperabilità della sua soluzione secure-by-design che integra l’accesso DMR e LTE, sfruttando lo standard CPS-MCX 3GPP Push to Talk su soluzione cellulare, per fornire agli utilizzatori servizi come chiamate vocali, messaggi e video in tempo reale. Leonardo è leader nei sistemi per le comunicazioni critiche secure-by-design per la protezione delle comunità e delle infrastrutture in quanto rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel mondo con una consolidata presenza internazionale che vede installazioni in oltre 50 Paesi.

AMERICAN AIRLINES RACCOGLIE 1,1 MILIONI DI DOLLARI PER LA CF FOUNDATION – Questo mese American Airlines e i suoi partner hanno raccolto più di 1,1 milioni di dollari a beneficio della Cystic Fibrosis Foundation durante l’evento Celebrity Ski a Beaver Creek, in Colorado. Ad oggi, American ha raccolto più di 45 milioni di dollari per la CF Foundation attraverso l’evento annuale. “Per quasi quattro decenni, ci siamo riuniti sulle piste da sci con un gruppo di generosi membri del team, sponsor e sostenitori della fondazione per mobilitarci per la lotta contro la fibrosi cistica”, ha dichiarato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American Airlines. “Anche se l’evento è pieno di sci e divertimento, la missione della Cystic Fibrosis Foundation è incredibilmente importante e siamo orgogliosi di fare la nostra parte nella lotta contro questa malattia”.