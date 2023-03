Wizz Air Malta celebra il 50° aeromobile della sua flotta

Wizz Air festeggia il 50° aeromobile della sua filiale maltese. Fondata solo sei mesi fa, Wizz Air Malta serve ora 265 rotte WIZZ da Italia, Albania, Austria e Romania con una flotta di 50 aeromobili della famiglia Airbus A320.

“Il 50° aeromobile che va ad arricchire la flotta di Wizz Air Malta è il più efficiente e sostenibile della sua classe, l’A321neo con marche di registrazione 9H-WDK, finanziato da SMBC Group, partner di lunga data di Wizz Air. Sarà basato a Roma – una delle basi più grandi per Wizz Air – e opererà voli su 77 rotte dalla capitale italiana.

Wizz Air Malta è stata fondata come quarto vettore all’interno del Gruppo Wizz Air (insieme a Wizz Air Hungary, Wizz Air UK e Wizz Air Abu Dhabi) per diversificare ulteriormente le sue operazioni, fornendo una maggiore flessibilità e il potenziale per una significativa espansione della rete e della flotta. Il primo volo di Wizz Air Malta da Roma è stato operato il 27 settembre 2022. La compagnia aerea conta oggi quasi 1.500 dipendenti e serve 265 rotte verso 96 aeroporti in 36 Paesi. Oltre l’80% della sua flotta è composta da aeromobili di nuova generazione, a conferma del suo impegno a fornire ai viaggiatori opzioni di volo più sostenibili”, afferma Wizz Air.

Diarmuid O’Conghaile, Managing Director di Wizz Air Malta, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto al 50° nuovo aeromobile A231neo nella flotta di Wizz Air Malta. Dopo aver iniziato le operazioni solo sei mesi fa, ora opera fino a 200 voli al giorno da 14 basi in 4 Paesi. Siamo orgogliosi di essere cresciuti in modo così rapido ed efficiente, grazie all’incredibile team di 1.500 dipendenti dedicati. Con ulteriori aeromobili e rotte in arrivo, Wizz Air Malta continuerà a rafforzare la sua forte posizione e i suoi piani di espansione in Europa”.

Il Cap. Charles Pace, Direttore Generale della Direzione dell’Aviazione Civile di Malta, ha dichiarato: “Vorrei congratularmi con Wizz Air Malta per aver raggiunto il traguardo del 50° aeromobile in così poco tempo. Sono stati istituiti ottimi accordi di lavoro che hanno permesso un processo efficiente. Vorrei ringraziare il team di Wizz Air Malta e l’ispettorato di aeronavigabilità di CAD Malta che hanno reso possibile questo risultato. Non vediamo l’ora di continuare il processo per raggiungere l’ambizioso obiettivo fissato dalla compagnia”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)