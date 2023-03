News Brevi – 25.03.2023

EASYJET PRESENTA “EASYJET 2070: THE FUTURE TRAVEL REPORT” – Il “The Future Travel Report” di easyJet prevede i cambiamenti nel modo in cui viaggeremo tra 50 anni. “I principali futuristi ed esperti europei del mondo aerospaziale, dell’innovazione e dell’ingegneria si sono riuniti per la prima volta per creare una previsione di come viaggeremo tra 50 anni: ‘easyJet 2070: The Future Travel Report’. Il viaggio in aeroporto e l’esperienza di viaggio aereo saranno rivoluzionati dai progressi tecnologici: ad esempio, heartbeat and biometric passports sostituiranno il passaporto tradizionale; ergonomic and biomimetic sensory plane seats diventeranno la norma, con materiali intelligenti che si adattano alla forma del corpo, all’altezza, al peso e alla temperatura dei passeggeri, offrendo la massima esperienza di volo su misura; l’intrattenimento a bordo verrà trasmesso direttamente davanti agli occhi dei passeggeri, tramite dispositivi optoelettronici, eliminando la necessità di schermi a bordo o di scaricare film prima del volo; gli aerotaxi e-VTOL elimineranno l’airport car park shuttle, il viaggio verso l’aeroporto sarà più rapido e conveniente che mai con l’85% dei passeggeri che arrivano con e-VTOL dalle loro case al terminal”. afferma easyJet. “Agli inglesi è stato anche chiesto di scegliere quale delle previsioni vorrebbero vedere diventare realtà, con nove adulti britannici su dieci (90%) che hanno dichiarato di essere entusiasti o incuriositi da come i progressi tecnologici avrebbero fatto sembrare i viaggi in 50 anni. Tre quarti (75%) degli inglesi affermano che questi progressi tecnologici li renderebbero più propensi ad andare in vacanza in futuro”, prosegue easyJet. Parlando del rapporto, il CEO di easyJet, Johan Lundgren, ha dichiarato: “L’innovazione è nel nostro DNA e sfidiamo sempre noi stessi a pensare in grande e a vedere come possiamo rendere i viaggi ancora più facili per le persone in tutta Europa, sia oggi che per le generazioni a venire. Da biometric heartbeat passports a time-travelling holiday experiences, i viaggi nel 2070 saranno probabilmente molto diversi ed eccitanti”. A capo del rapporto, la professoressa Birgitte Andersen of Birkbeck College, ha dichiarato: “I prossimi 50 anni porteranno i più grandi progressi tecnologici che abbiamo mai visto nei viaggi e nel turismo. Gli aspetti di come andiamo in vacanza saranno trasformati. Guardando al futuro, entro il 2070 le destinazioni verso cui voliamo, il tipo di alloggio in cui soggiorniamo e le esperienze che viviamo cambieranno in modo incommensurabile”.

LOSS OF CONTROL IN FLIGHT: AIRBUS PROMUOVE L’ATTENZIONE SUL TRAINING – Airbus informa: “La sicurezza è una priorità di Airbus. Miriamo a migliorare continuamente e in modo proattivo la sicurezza delle operazioni dei nostri prodotti. In qualità di produttore, Airbus deve costruire aeromobili sicuri e partecipare alle loro operazioni sicure attraverso la continua aeronavigabilità e un’efficiente assistenza ai clienti. Oltre a questo ruolo, vogliamo contribuire al miglioramento globale del modo in cui vengono utilizzati i nostri aerei. Un esempio di come lo facciamo è promuovere l’Upset Prevention and Recovery Training (UPRT). Mira a migliorare la sicurezza fornendo ai piloti un solido background teorico in tandem con l’addestramento pratico. I simulatori contribuiscono a rendere tutto ciò possibile ed efficace ricreando le operazioni quotidiane, ma il ruolo di istruttori esperti e competenti è ancora più centrale. La loro formazione e standardizzazione è la chiave per implementare con successo un UPRT programme. L’International Civil Aviation Organization (ICAO) prescrive l’UPRT come standard obbligatorio che ogni paese membro deve implementare. Tale addestramento è complementare alle flight envelope protections disponibili sull’ultima generazione di aeromobili, che impediscono agli aeromobili di superare i limiti designati in termini di altitude, speed, load e altre capacità aerodinamiche. Questi trainings migliorano lo scambio di conoscenze ed esperienze, un dialogo essenziale per migliorare l’operational aviation safety a livello regionale e internazionale”.

“EASYJET 2070: THE FUTURE TRAVEL REPORT”, IL COMMENTO DEL CEO DI EASYJET – “Ho trascorso tutta la mia vita lavorativa nel settore dei viaggi. Ho assistito a quanto sono cambiate le vacanze e i viaggi, in particolare quando la nostra compagnia aerea easyJet ha notoriamente sfidato lo status quo per i viaggi aerei quasi 30 anni fa, ponendo fine a un’era in cui le vacanze all’estero erano riserva dei ricchi e rendendo i voli a prezzi accessibili disponibili a tutti. L’innovazione è nel nostro DNA e sfidiamo sempre noi stessi a pensare in grande e a vedere come possiamo rendere i viaggi ancora più facili per le persone in tutta Europa, sia oggi che per le generazioni a venire. Quindi, abbiamo incaricato un gruppo di esperti – accademici, futurologi e consulenti aziendali – di sviluppare idee e fare previsioni su come potrebbe essere il viaggio tra cinquant’anni, dalla scelta e prenotazione della vacanza a come l’aeroporto e l’esperienza di volo potrebbero essere trasformati, anche guardando gli alloggi in cui le persone potrebbero soggiornare e le attività di cui potrebbero godere durante i viaggi. Le vacanze nel 2070 saranno probabilmente molto diverse e quindi davvero molto eccitanti. Una cosa è certa, il futuro dei viaggi è roseo. Come dimostreranno gli esperti che hanno compilato questo rapporto, il rapido progresso delle nuove tecnologie sarà il motore per la prossima generazione di viaggi nel prossimo mezzo secolo. Nei nostri primi anni, easyJet ha aperto la strada all’uso della prenotazione diretta via Internet per i nostri clienti, lanciando il nostro primo sito web nel 1998, e oggi stiamo lavorando con i leader del settore sulla tecnologia dell’idrogeno per velivoli a zero emissioni di carbonio che trasformeranno il modo in cui voliamo nei prossimi anni. Avendo assistito a progressi così rapidi negli ultimi anni e data la nostra storia di innovazione, sono incredibilmente entusiasta del potenziale del settore di rivoluzionare i viaggi aerei. I miei ringraziamenti alla professoressa Birgitte Andersen, a Shivvy Jervis, al dottor Patrick Dixon, al professor Graham Braithwaite, alla dottoressa Melissa Sterry e al team di Roland Berger che hanno contribuito a questo rapporto, e naturalmente a Dallas Campbell per aver contribuito a dare vita a queste entusiasmanti previsioni”, afferma Johan Lundgren, CEO easyJet.

AIRBUS: SHARE BUYBACK TRANSACTIONS – Airbus SE comunica una share buyback transactions dal 13 al 17 marzo 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme avviato il 27 febbraio 2023 al solo scopo di coprire il piano di incentivazione a lungo termine di Airbus in azioni. Le azioni riacquistate saranno ridistribuite ai beneficiari dei piani di incentivazione a lungo termine secondo il relativo regolamento del piano. Lo share buyback programme dovrebbe concludersi entro il 27 marzo 2023. Lo share buyback è effettuato ai sensi dell’autorità generale conferita all’Airbus SE Board of Directors dalla 13a risoluzione di riacquistare fino al 10% del capitale azionario emesso da Airbus SE dall’Annual General Meeting of shareholders del 12 aprile 2022.