Tecnam celebra il suo 75° anniversario

Tecnam Aircraft festeggia settantacinque anni, dal primo P-48 Astore nel 1948. “I fratelli italiani Luigi e Giovanni Pascale iniziarono la loro eredità raccogliendo quattro motori aeronautici non funzionanti in un mercatino pieno di macchine del dopoguerra. Hanno assemblato un motore funzionante per il loro primo aereo leggendario, il P48 Astore, che ha volato per la prima volta nel 1951.

Nel 1957 viene fondata Partenavia per la produzione di velivoli monomotore ad ala alta e bassa per il mercato italiano, scuole di volo e aeroclub. Il riconoscimento internazionale è arrivato con il P68, un six-seater twin-engine aircraft con maggiori vendite negli Stati Uniti e in Australia. Nel 1986 l’azienda si è trasformata, fondando Tecnam Aircraft per produrre parti per altri produttori come Boeing, ATR e Agusta-Westland”, afferma Tecnam

“Nel 1990 Paolo Pascale, l’attuale CEO, sostenne il design del P92. Questo ultralight aircraft ha elevato il marchio Tecnam, con oltre 2.600 velivoli prodotti. Nei due decenni successivi Tecnam progetterà, produrrà e consegnerà il Seasky, un Twin-Engine P2006T, il primo P2008 in composito, il P2010 e, più recentemente, il P2012 Twin Engine per soddisfare le esigenze di cargo, regional airline carriers e air medical.

Tecnam ha tre stabilimenti di produzione in Italia e filiali a Sebring, FL, e Brisbane, Australia. Tecnam produce oltre l’85% dei velivoli nei propri stabilimenti, aumentando la qualità e la puntualità delle consegne”, prosegue Tecnam.

“Tecnam opera in più di 65 paesi e dispone di oltre 175 rivenditori e centri di assistenza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Paolo Pascale, CEO di Tecnam. “Il nostro obiettivo è espandere la nostra presenza globale ed entrare in nuovi mercati nel brevissimo termine”.

“I successi della mia famiglia nella progettazione e produzione di aeromobili mi hanno ispirato. La mia carriera in Tecnam è iniziata quasi 13 anni fa; essendo stato un meccanico e un metal sheet worker, apprezzo l’ingegneria e la semplicità del nostro aereo. Pilotando i velivoli Tecnam, ho avuto l’opportunità di apprezzare le straordinarie caratteristiche di volo della nostra flotta”, ha dichiarato Giovanni Pascale, Managing Director. “Implementando la mia esperienza nel nostro processo di produzione, vendita e assistenza, prosegue una tradizione di famiglia fondata sulla passione e sull’eredità. Un impegno a vita incentrato sull’innovazione e la coerenza, 75 anni nell’aviazione sono un risultato straordinario. Non vediamo l’ora di sapere cosa ci aspetta per Tecnam e per i nostri clienti”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)