Etihad Airways riprende i voli verso l’East India

Etihad Airways ieri sera è atterrata a Kolkata. “Con un totale di sette servizi settimanali diretti, la compagnia aerea collegherà ancora una volta la capitale finanziaria dell’India con il mondo, attraverso Abu Dhabi. Il primo volo del nuovo servizio, EY256, è partito da Abu Dhabi alle 13:50 ora locale del 26 marzo ed è atterrato ieri sera all’aeroporto Netaji Subhash Chandra Bose di Calcutta alle 20:10 ora locale.

All’arrivo a Calcutta, i passeggeri sono stati accolti con una cerimonia di taglio della torta e una celebrazione a cui hanno partecipato Etihad e i dirigenti dell’aeroporto di Calcutta.

Il volo di ritorno, EY257, è partito da Calcutta alle 21:05 ora locale del 26 marzo, atterrando ad Abu Dhabi poco dopo la mezzanotte”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Sulla scia della ripresa dei viaggi in uscita dall’India, siamo lieti di riprendere i voli giornalieri per Calcutta, un importante hub culturale e commerciale nel subcontinente indiano. Ristabilire questo collegamento aereo vitale con l’India orientale sosterrà la crescente domanda dei viaggiatori dentro e intorno alla regione, offrendo loro un facile accesso ad Abu Dhabi e la connettività alla nostra rete globale insieme a un’esperienza di volo di livello mondiale. Siamo rimasti molto colpiti dalla domanda iniziale, che ribadisce la nostra strategia per tornare in questo mercato chiave”.

“I voli saranno operati con un aeromobile Airbus A320, che offrirà agli ospiti il pluripremiato servizio di Etihad con 8 posti in Business Class e 150 in Economy, comodi orari di volo per la capitale degli Emirati Arabi Uniti e collegamenti senza soluzione di continuità con le destinazioni attraverso la crescente rete globale della compagnia aerea di 67 destinazioni.

I passeggeri Etihad che volano da Kolkata verso gli Stati Uniti possono beneficiare della US Customs and Border Protection (CBP) facility presso Abu Dhabi International Airport, l’unico US immigration preclearance service nella regione che consente ai passeggeri di autorizzare l’immigrazione statunitense mentre sono ancora ad Abu Dhabi.

I voli da e per Kolkata possono essere prenotati su etihad.com, l’app mobile, i centri di contatto Etihad Airways o le agenzie di viaggio”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)