L’A380 di Emirates ritorna a Christchurch

L’A380 di Emirates è tornato all’aeroporto di Christchurch, segnando la ripresa del suo servizio quotidiano da Dubai a Christchurch via Sydney dopo più di tre anni.

“Il servizio speciale è stato accolto da una folla di spettatori al confine di Christchurch Airport, che ha guardato l’iconico velivolo rullare attraverso un water canon salute, prima di parcheggiare in vista di trade, media and VIP guests al terminal internazionale.

EK412 ha lasciato Dubai alle 10:15 ora locale, fermandosi brevemente a Sydney prima di arrivare a Christchurch alle 13:55 del giorno successivo, ora della Nuova Zelanda“, afferma Emirates.

A bordo del primo volo di ritorno a Christchurch, Barry Brown, Divisional Vice President Australasia, Emirates, ha dichiarato: “Vedere il water cannon salute dopo il nostro atterraggio nel primo volo Emirates A380 in più di tre anni ci ricorda quanto sia speciale l’aereo a Christchurch, sin dal suo primo arrivo nel 2016. Il significato dell’occasione era chiaro anche sui volti degli altri passeggeri a bordo, che hanno capito cosa significa questo servizio per Christchurch.

Non solo Christchurch è tornata ad essere la città più piccola del network A380 di Emirates, ma la Nuova Zelanda è ora il primo Paese del nostro network ad avere esclusivamente il nostro four cabin A380 e il nostro miglior prodotto finora. La fenomenale risposta dei clienti dal momento in cui i biglietti sono stati messi in vendita, sia dentro che fuori Christchurch, parla a una città molto richiesta”.

Justin Watson Chief Executive of Christchurch Airport, ha dichiarato: “Il ritorno dell’Emirates A380 è un momento significativo per Christchurch e South Island. La ripresa del servizio giornaliero offre agli abitanti l’accesso dall’aeroporto di Christchurch a dozzine delle città più famose del mondo nel famoso stile Emirates. Dopo l’arrivo inaugurale dell’A380 nell’ottobre 2016, la gente è venuta ogni giorno all’aeroporto per ammirare e fotografare l’aereo. La pandemia globale ha sospeso il servizio, ma oggi diamo il bentornato all’aereo, sapendo che molti entusiasti sono qui per ricordare all’equipaggio e ai passeggeri quanto sia calorosa l’accoglienza della South Island”.

“La ripresa della rotta da Dubai a Christchurch evidenzia un aumento pianificato della capacità di posti attraverso la rete globale di Emirates, dopo aver aumentato le operazioni del 31% (ASKM totali) dall’inizio del suo anno finanziario. Questa spinta operativa ha incluso la reintroduzione della rotta A380 non-stop di Emirates da Auckland a Dubai nel dicembre dello scorso anno.

Il ritorno dell’A380 di Emirates a Christchurch è una buona notizia per i produttori della South Island, con SkyCargo che supporta nuovamente l’esportazione di 15-18 tonnellate di merci giornaliere.

I clienti avranno ora accesso diretto ai servizi giornalieri con A380 di Emirates, offrendo maggiori livelli di flessibilità e scelta quando pianificano i viaggi e fornendo connettività senza interruzioni e tempi di transito ridotti quando viaggiano verso altre destinazioni attraverso la rete globale della compagnia aerea, comprese le destinazioni in Europa e Medio Oriente. I viaggiatori che desiderano avventurarsi oltre i gateway della compagnia aerea avranno anche maggiori opportunità di collegamento con 55 città in Australia e Nuova Zelanda grazie alla partnership di lunga data di Emirates con Qantas.

Il volo A380 opera come EK412 e EK413. Il volo Emirates EK412 parte da Dubai alle 10:15 e arriva a Sydney alle 07:00. Il volo proseguirà poi, decollando da Sydney alle 8:45 e arrivando a Christchurch alle 13:55. EK413 partirà quindi da Christchurch alle 18.20, arrivando a Sydney alle 19.40. L’ultima tappa dell’EK413 partirà per Dubai alle 21:45, con arrivo alle 05:15 ora locale”, prosegue Emirates.

“I clienti a Christchurch non solo potranno godersi l’aereo di punta della compagnia aerea, ma sperimenteranno anche il debutto dell’ambita cabina Premium Economy e gli ultimi prodotti in ogni classe di viaggio.

Emirates vola in Nuova Zelanda da 20 anni, segno del suo costante impegno nei confronti del mercato. Durante la pandemia, Emirates ha continuato a servire il Paese, sia collegando la Nuova Zelanda e il mondo con voli giornalieri, sia con i suoi servizi SkyCargo che hanno portato merci essenziali dentro e fuori la nazione.

Attualmente, l’A380 di Emirates è operato in quasi 40 destinazioni globali, con più rotte da annunciare nel prossimo futuro.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’Emirates App o tramite agenti di viaggio sia online che offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)